Még ez is: nem bírta ki a forint az iráni háborút, szakad az euró és a dollár ellen – ezt a hétfő reggelt megemlegetjük

Röviddel fél hat előtt az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára 4,21 dollár (5,72 százalék) emelkedéssel, 77,09 dolláron állt – közölte az MTI.

Az arany ára unciánként 2,23 százalékkal emelkedett az iráni–amerikai–izraeli háború miatt / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock

Az iráni ajatollah halálhírére felbolydult a piac

A Brent 72,87 dolláron zárt pénteken, a hét utolsó kereskedési napján. Hétfőn 81,64 dolláron nyitott, napi csúcsa eddig 81,89 dollár volt. Mínuszban indítottak az ázsiai börzék. A térségbe irányadó tokiói börze Nikkei225 index 1,30 százalék gyengülést jelezett. A sanghaji tőzsde 0,08 százalék, a hongkongi 1,70 százalék, a tajpeji pedig 0,39 százalék mínuszban állt.

Az arany ára unciánként 2,23 százalékkal (116 dollárral), 5364 dollárra emelkedett kora reggel, de volt ennél magasabban, 5460 dolláron is. Az euró 378,05 forintra erősödött röviddel 6 óra előtt a péntek esti 377,04 forintról. A svájci frank 414,88 forintról 417,32 forintra drágult, a dollár jegyzése pedig 319 forintról 320,80 forintra nőtt. Az euró a pénteki 1,1820 dollárról 1,1783 dollárra gyengült.

Ahogy azt korábban megírtuk, az iráni háború elkezdte felfelé tolni az olajárakat. A Brent típusú kőolaj árfolyama vasárnap a tőzsdén kívüli kereskedésben csaknem 10 százalékkal, hordónként körülbelül 80 dollárra ugrott. Egyes elemzők szerint az árak akár 100 dollárig is emelkedhetnek, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael szombati, Irán elleni csapásai új háborúba sodorták a Közel-Keletet.

A külkereskedelmi áruforgalom adatai romlottak

A külkereskedelmi áruforgalom januári adatait is közli ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 2025-ben a kivitel értéke 147 milliárd euró (58 413 milliárd forint), a behozatalé 139 milliárd euró (55 111 milliárd forint) volt. Euróban számolva a kivitel 1,6, a behozatal 2 százalékkal nőtt, volumenét tekintve az export 0,5 százalékkal csökkent, az import 2,8 százalékkal nőtt 2025. január-decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A termék-külkereskedelmi mérleg 439 millió euróval romlott, a többlet 8,245 milliárd euró volt.

Decemberben az áruforgalmi mérleg aktívuma 333 millió euró volt, 28 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

A kivitel volumene 3,8 százalékkal, a behozatalé 7,9 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Decemberben a kivitel értéke 10,8 milliárd euró (4158 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4029 milliárd forint) volt. Euróban kifejezve az export értéke 6 százalékkal, az importé 6,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.



