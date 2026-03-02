Deviza
Bekövetkezik a legrosszabb? Az olaj után a gázellátásra is rámehetnek az ukránok – két vezetéknél is hajszálon múlt a káosz

Az orosz vezetés szerint Ukrajna szabotázsra készül a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezeték ellen. A törökországi orosz nagykövetség szerint az ukránok erre már kísérletet is tettek.
VG
2026.03.02, 08:53
Frissítve: 2026.03.02, 09:01

Miután Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy az orosz titkosszolgálatok információkkal rendelkeznek a kijevi rezsim fekete-tengeri gázvezetékek elleni szabotázsakciókra vonatkozó előkészületeiről, a törökországi orosz nagykövetség arról számolt be, hogy szabotázskísérletek történtek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz vezetés szerint Ukrajna szabotázsra készül a Fekete-tenger alatt futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezeték ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

Kreml: Ukrajna újabb gázvezeték szabotálására készül

„Rosszindulatú szereplők kísérletet tettek a Török Áramlat és a Kék Áramlat infrastruktúrája elleni szabotázsra” – közölte az orosz nagykövetség az Izvesztyijával.

Vlagyimir Putyin kedden az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt is arról beszélt, hogy az ukránok a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezi.

Az orosz elnök így fogalmazott: most olyan információk érkeznek, „olyan orosz operatív adatok, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat”.

Az Ellenpont szerint a Török Áramlat felrobbantása Magyar Péter és a Tisza Párt számára politikai hasznot hajtana, mivel az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlat gázvezetéket, ami veszélybe sodorhatná a rezsicsökkentést, az energiaárak pedig elszállnának.

Amit a tervezett robbantásról tudni lehet 

Putyin elárulta, hogy a tervekről egy, az orosz titkosszolgálat (FSZB) által készített jelentésből értesült.  

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az orosz elnök beszédét a Kreml hivatalos oldalán publikálta. A magyar kormány vélhetően a hírre alapozva rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét. 

A német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) tett közzé egy dokumentumot, melynek értelmében egyértelműen Ukrajnát gyanúsítják az Északi Áramlat ellen elkövetett terrorcselekménnyel

A Török Áramlat szerepe a magyar energiaellátásban 

A Török Áramlat azért kiemelten fontos hazánk számára, mivel jelenleg csak ezen a csővezetéken keresztül érkezik földgáz az országba, miután az ukránok már évekkel ezelőtt elzárták a területükön futó Testvériség vezetéket.  

A gázvezeték nem csupán hazánk energiaellátásában játszik kulcsszerepet, mivel Magyarországon kívül még két európai ország veszi át rajta keresztül az olcsó orosz energiát:

  • Szerbia és
  • Szlovákia.

Amennyiben elvesztenénk a magyar gazdaság ütőerét jelentő vezetéket, úgy gáztárolóink hamar lemerülhetnének, különösen a téli hidegben. Ez olyan energiahiányt okozhatna az országban, ami fűtéshiányhoz és az ipari termelés visszaeséséhez vezetne. 

