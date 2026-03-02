Bekövetkezik a legrosszabb? Az olaj után a gázellátásra is rámehetnek az ukránok – két vezetéknél is hajszálon múlt a káosz
Miután Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy az orosz titkosszolgálatok információkkal rendelkeznek a kijevi rezsim fekete-tengeri gázvezetékek elleni szabotázsakciókra vonatkozó előkészületeiről, a törökországi orosz nagykövetség arról számolt be, hogy szabotázskísérletek történtek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.
Kreml: Ukrajna újabb gázvezeték szabotálására készül
„Rosszindulatú szereplők kísérletet tettek a Török Áramlat és a Kék Áramlat infrastruktúrája elleni szabotázsra” – közölte az orosz nagykövetség az Izvesztyijával.
Vlagyimir Putyin kedden az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt is arról beszélt, hogy az ukránok a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezi.
Az orosz elnök így fogalmazott: most olyan információk érkeznek, „olyan orosz operatív adatok, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat”.
Amit a tervezett robbantásról tudni lehet
Putyin elárulta, hogy a tervekről egy, az orosz titkosszolgálat (FSZB) által készített jelentésből értesült.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az orosz elnök beszédét a Kreml hivatalos oldalán publikálta. A magyar kormány vélhetően a hírre alapozva rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra fokozott védelmét.
A német Szövetségi Igazságügyi Bíróság (BGH) tett közzé egy dokumentumot, melynek értelmében egyértelműen Ukrajnát gyanúsítják az Északi Áramlat ellen elkövetett terrorcselekménnyel.
A Török Áramlat szerepe a magyar energiaellátásban
A Török Áramlat azért kiemelten fontos hazánk számára, mivel jelenleg csak ezen a csővezetéken keresztül érkezik földgáz az országba, miután az ukránok már évekkel ezelőtt elzárták a területükön futó Testvériség vezetéket.
A gázvezeték nem csupán hazánk energiaellátásában játszik kulcsszerepet, mivel Magyarországon kívül még két európai ország veszi át rajta keresztül az olcsó orosz energiát:
- Szerbia és
- Szlovákia.
Amennyiben elvesztenénk a magyar gazdaság ütőerét jelentő vezetéket, úgy gáztárolóink hamar lemerülhetnének, különösen a téli hidegben. Ez olyan energiahiányt okozhatna az országban, ami fűtéshiányhoz és az ipari termelés visszaeséséhez vezetne.