Az egyik legfejlettebb nyugati tank, az amerikai gyártmányú M1 Abrams harckocsi egyre kevesebb szerepet kap a kelet-ukrajnai frontvonalon. Az ukrán vezetés döntése alapján a tankokat visszavonták a leghevesebb összecsapásokból, miután számos példányt elvesztettek az orosz dróntámadások következtében.

Az M1 Abrams a hidegháború időszakában fejlesztett, nagy tűzerejű és jól páncélozott harckocsi, amelyet az Egyesült Államok 2023-ban kezdett el szállítani Ukrajnának. Bár a rendszer korábban jelentős eredményeket ért el számos konfliktusban, az ukrajnai háborúban más kihívásokkal szembesült.

A tankok fenntartása súlyos logisztikai teher az ukrán erőknek. A turbinás meghajtás miatt magas az üzemanyag-fogyasztásuk, és speciális karbantartást, valamint képzett személyzetet igényelnek. A frontvonal sáros, nehéz terepviszonyai között még nehezebb a hatékony üzemeltetésük.

A legnagyobb problémát azonban az orosz oldalon tömegesen bevetett, viszonylag olcsó drónok jelentik.

Az FPV (First Person View, vagyis belső nézetű) drónok többször is sikeresen találták el az Abrams harckocsik gyengébb pontjait, különösen a tető- és a hátsó részeket. Ezek a támadások hozzájárultak ahhoz, hogy Ukrajna viszonylag kis Abrams flottája gyorsan fogyatkozott.

Az ukrán hadsereg mindössze néhány tucat darab M1 Abramsot kapott az Egyesült Államoktól, ami korlátozta a harckocsik tömeges bevetésének lehetőségét. A szakértők szerint a modern hadviselésben a harckocsik már nem önállóan, hanem más fegyvernemekkel szorosan együttműködve képesek hatékonyan működni – erre azonban a jelenlegi ukrajnai körülmények között nehezebb volt lehetőséget teremteni.

Az ukrajnai tapasztalatok rámutatnak arra, hogy a drónok megjelenése alapvetően megváltoztatta a páncélos hadviselés szabályait. A jövőbeli konfliktusokban egyre nagyobb hangsúlyt kaphat az aktív védelmi rendszerek, az elektronikai hadviselés és a megfelelő logisztikai háttér biztosítása.