Újra megszólalt Mark Fejgin orosz ellenzéki ügyvéd Magyarországgal kapcsolatban. Korábban az Ellenpont is beszámolt arról, hogy a jogász is Magyar Péternek szurkol a magyar választásokon.

Durva felvételek: Ukrajna eldöntötte, hogy megsemmisíti a Barátság vezetéket / Fotó: MOL

Fejgin elmondta azt is, hogy „ha a választások kimenetele nem Orbán javára dől el – vagyis Magyar nyer – akkor minden gyorsan, egyetlen nap alatt el fog simulni.”

Az orosz ellenéki ügyvéd egy másik videójában azt mondta, hogy „a drónos provokációkkal itt valamiféle visszavágó zajlik a Barátság vezeték kapcsán. Úgy gondolom, azért, mert Ukrajna szerintem komolyan elszánta magát, hogy végleg tönkretegye ezt a vezetéket. Ez az érzésem, már két csapás is volt, talán több is. Hát, ez van. Most ezek az infrastruktúrát érő csapások mihez vezetnek? Összeomláshoz.”

A cikk szerint Fejgin nem állt meg itt. Hanem arról is beszélt, hogy ha nem is zárják ki Magyarországot és Szlovákiát az Európai Unióból, akkor meg kell kerülni a vétójogukat az Európai Unióban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről azt mondta, hogy „látszik rajta, hogy amolyan félhisztérikus állapotban van, mivel Ukrajna szemmel láthatóan üzente: hamarosan nem lesz »Barátság« [kőolajvezeték]”.

„Most hangzott el – és ez is egy fontos szempont –, hogy az orosz kintlévőségek Ukrajnának való átadásának kérdését, legyen az hitel formájában vagy bárhogy, megpróbáljuk Magyarország megkerülésével intézni, hogy ne vegyen részt a szavazáson, és meg se kérdezzék a véleményét” – mondta az ügyvéd.

Mark Fejgin ellenzéki ügyvéd egy másik beszélgetésben azt is megfogalmazta, hogy Magyarországot és Szlovákiát Ukrajna hadi támogatását illető véleménye miatt szerinte ki kell zárni az Európai Unióból és a NATO-ból.

„Szlovákia és Magyarország dönt erről a kérdésről (...) Egyáltalán csodálkozom, hogy őket ott megkérdezik. Talán donorországok? Finanszíroznak bármit is? Ők maguk is kinyújtott kézzel járnak és kuncsorognak. Igen, kapnak – hát, Magyarország kapott, most ott megnyirbálták, már szinte semmit nem kapnak – de kaptak mindenféle szubvenciót, dotációt a közös költségvetésből, meg Brüsszel is különített el nekik, ezt jól tudjuk.

Hát zavarják ki őket, és kész, ennyi az egész! Menjenek, lépjenek be az Eurázsiai Gazdasági Unióba, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetébe, a Szövetségi Államba – az út nyitva áll előttük"

– fogalmazott.