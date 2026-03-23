Deviza
EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF454,55 +0,32% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,88 -0,08% RON/HUF77,24 +0,04% CZK/HUF16,06 +0,07% EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF454,55 +0,32% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,88 -0,08% RON/HUF77,24 +0,04% CZK/HUF16,06 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 225,91 -1,54% MTELEKOM2 000 -0,5% MOL3 896 -0,51% OTP35 200 -2,13% RICHTER11 510 -2% OPUS493,5 -0,41% ANY7 040 -1,7% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 159,51 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 483,57 -2,08% BUX120 225,91 -1,54% MTELEKOM2 000 -0,5% MOL3 896 -0,51% OTP35 200 -2,13% RICHTER11 510 -2% OPUS493,5 -0,41% ANY7 040 -1,7% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 159,51 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 483,57 -2,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Barátság kőolajvezeték
Ukrajna
vezeték

Durva felvételek: Ukrajna eldöntötte, hogy megsemmisíti a Barátság vezetéket

Kemény szavakkal illette Magyarországot és vezetőit Mark Fejgin legújabb megszólalásaiban. Az ügyvéd szerint akár az EU-s döntéshozatalból is megkerülhetik hazánkat, miközben az energiaellátás jövője is kérdésessé válhat.
VG
2026.03.23, 08:45

Újra megszólalt Mark Fejgin orosz ellenzéki ügyvéd Magyarországgal kapcsolatban. Korábban az Ellenpont is beszámolt arról, hogy a jogász is Magyar Péternek szurkol a magyar választásokon. 

Mark Fejgin
Fotó: MOL

Fejgin elmondta azt is, hogy „ha a választások kimenetele nem Orbán javára dől el – vagyis Magyar nyer – akkor minden gyorsan, egyetlen nap alatt el fog simulni.”

Az orosz ellenéki ügyvéd egy másik videójában azt mondta, hogy  „a drónos provokációkkal itt valamiféle visszavágó zajlik a Barátság vezeték kapcsán. Úgy gondolom, azért, mert Ukrajna szerintem komolyan elszánta magát, hogy végleg tönkretegye ezt a vezetéket. Ez az érzésem, már két csapás is volt, talán több is. Hát, ez van. Most ezek az infrastruktúrát érő csapások mihez vezetnek? Összeomláshoz.”

 

A cikk szerint Fejgin nem állt meg itt. Hanem arról is beszélt, hogy ha nem is zárják ki Magyarországot és Szlovákiát az Európai Unióból, akkor meg kell kerülni a vétójogukat az Európai Unióban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről azt mondta, hogy „látszik rajta, hogy amolyan félhisztérikus állapotban van, mivel Ukrajna szemmel láthatóan üzente: hamarosan nem lesz »Barátság« [kőolajvezeték]”. 

 

„Most hangzott el – és ez is egy fontos szempont –, hogy az orosz kintlévőségek Ukrajnának való átadásának kérdését, legyen az hitel formájában vagy bárhogy, megpróbáljuk Magyarország megkerülésével intézni, hogy ne vegyen részt a szavazáson, és meg se kérdezzék a véleményét” – mondta az ügyvéd.

Mark Fejgin ellenzéki ügyvéd egy másik beszélgetésben azt is megfogalmazta, hogy Magyarországot és Szlovákiát Ukrajna hadi támogatását illető véleménye miatt szerinte ki kell zárni az Európai Unióból és a NATO-ból.

„Szlovákia és Magyarország dönt erről a kérdésről (...) Egyáltalán csodálkozom, hogy őket ott megkérdezik. Talán donorországok? Finanszíroznak bármit is? Ők maguk is kinyújtott kézzel járnak és kuncsorognak. Igen, kapnak – hát, Magyarország kapott, most ott megnyirbálták, már szinte semmit nem kapnak – de kaptak mindenféle szubvenciót, dotációt a közös költségvetésből, meg Brüsszel is különített el nekik, ezt jól tudjuk.

Hát zavarják ki őket, és kész, ennyi az egész! Menjenek, lépjenek be az Eurázsiai Gazdasági Unióba, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetébe, a Szövetségi Államba – az út nyitva áll előttük"

– fogalmazott.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12936 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu