Nagyon furcsa, hol nyit új éttermet a McDonald’s: visszatér abba a városba, ahol vezetékes ivóvíz sincs – megkezdte a terjeszkedést Ukrajnában

A következő napokban újra megnyitja kapuit Mikolajivban a 2022 óta zárva tartó McDonald’s gyorsétterem. Vitalij Kim, az Ukrán SZSZK Mikolajivi Regionális Hivatalának vezetője erről a Gazdaság krónikái című podcast felvételén beszélt – derül ki az Epravda cikkéből.

Három év után újra megnyithat a McDonald's az ukrán Mikolajivban

Kim szerint a városban folynak az előkészületek a megnyitóra. A létesítmény várhatóan március végén nyílik meg.

Kim február 18-án arról számolt be, hogy beszélgetést folytatott a McDonald’s vezetőségével, amelyben biztosították arról, hogy az étterem a közeljövőben újra megnyitja kapuit Mikolajivban.

A McDonald’s sajtóosztálya ezután azt közölte, hogy a lánc fontolgatja az étterem újranyitását, de „egy lehetséges döntés számos külső tényezőtől függ, amelyek változhatnak”.

Ezért konkrét dátumokat még nem beszéltek meg. A cég tisztázta, hogy az éttermek megnyitását a nyitás napján fogják bejelenteni – a cég hivatalos weboldalán és a közösségi médiában.

A háború sújtotta Mikolajivban egyedül az ívóvízellátással kapcsolatban nincsenek kérdések. Az ugyanis négy éve egyáltalán nem működik.

Az oroszok még 2022-ben robbantották fel a Dnyipro folyót a várossal összekötő vezetéket. Azóta Mikolajiv félmillió lakosa vezetékes ivóvíz nélkül él – írta februárban a HVG a helyszíni riportjában. A front akkor 50 kilométerre sem volt.

A beszámoló szerint Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója elején a katonaság és a civilek aktív együttműködésének köszönhetően néhány hónap alatt elkergették a város határából az oroszokat, akiknek innentől annyi lehetőségük maradt, hogy távolról próbálják pokollá tenni a lakók életét.

Az emberek ugyanakkor nem akarják feladni a normális életüket a háború alatt sem – pedig Mikolajivban rendszeresek a rakétatámadások. A beszámoló szerint Mikolajiv egy pezsgő nagyváros, csúcsforgalommal, az utcán munkába siető polgárokkal.

„A családommal elmenekültem Romániába a háború első évében, de visszajöttünk, mert rájöttünk, hogy itthon akarunk élni. Sokan vannak így. Nem véletlenül nevezik Mikolajivot a hős városnak” – magyarázta egy ott élő a magyar újságírónak.