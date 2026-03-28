Orbán Viktor
Nézőpont Intézet
Tisza Párt
választás

Friss elemzés: bajban van Magyar Péter, toronymagasan Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus

Továbbra is a magyar miniszterelnök a legnépszerűbb politikus a miniszterelnök-jelöltek között. A Nézőpont Intézet március végi közvélemény-kutatása szerint Orbán Viktor 5 százalékponttal vezet kihívója, Magyar Péter előtt, a harmadik helyen pedig Toroczkai László áll.
Járdi Roland
2026.03.28, 08:14
Frissítve: 2026.03.28, 10:37

A parlamenti választás pártok közötti versenyére nem csupán az adott politikai formáció támogatottsága, hanem vezetőik népszerűsége is erős befolyással van. Ez különösen a kisebb, a parlamentbe jutás 5 százalékos küszöbének környékén ingadozó pártok esetében lehet sorsfordító, hiszen a listavezető kedveltsége lehet éppen az a faktor, amely az Országgyűlésbe segíti az adott pártot – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor
Friss elemzés: bajban van Magyar Péter, toronymagasan Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása a Fidesz, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egyben pártlistájuk vezetőjének népszerűségét mérte meg a 2026-os országgyűlési választás kampányában.

A kutatás szerint Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal.

Vele szemben a Tisza Párt vezetője szinte azonos mértékű hátrányban van, mint pártja a kormánypárthoz képest, hiszen 

népszerűsége 5 százalékponttal alacsonyabb a miniszterelnökénél, a teljes felnőtt népesség 37 százaléka tartja inkább szimpatikusnak.

A két kisebb párt vezetője lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságánál:

  • Toroczkai László 8 százalékponttal haladja meg a Mi Hazánk Mozgalom,
  • Dobrev Klára pedig 5 százalékponttal a DK támogatottságát. 

Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhat az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de a Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják a voksukat.

A Nézőpont Intézet kutatása az MTVA-val együttműködésben 2026. március 23. és 24. között, ezer fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ezerfős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A kérdést ötfokú skálán lekérdezve az 5-ös és 4-es osztályzatokat jelenítik meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
