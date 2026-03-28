A parlamenti választás pártok közötti versenyére nem csupán az adott politikai formáció támogatottsága, hanem vezetőik népszerűsége is erős befolyással van. Ez különösen a kisebb, a parlamentbe jutás 5 százalékos küszöbének környékén ingadozó pártok esetében lehet sorsfordító, hiszen a listavezető kedveltsége lehet éppen az a faktor, amely az Országgyűlésbe segíti az adott pártot – írja a Magyar Nemzet.

Friss elemzés: bajban van Magyar Péter, toronymagasan Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása a Fidesz, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egyben pártlistájuk vezetőjének népszerűségét mérte meg a 2026-os országgyűlési választás kampányában.

A kutatás szerint Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal.

Vele szemben a Tisza Párt vezetője szinte azonos mértékű hátrányban van, mint pártja a kormánypárthoz képest, hiszen

népszerűsége 5 százalékponttal alacsonyabb a miniszterelnökénél, a teljes felnőtt népesség 37 százaléka tartja inkább szimpatikusnak.

A két kisebb párt vezetője lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságánál:

Toroczkai László 8 százalékponttal haladja meg a Mi Hazánk Mozgalom,

Dobrev Klára pedig 5 százalékponttal a DK támogatottságát.

Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhat az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de a Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják a voksukat.

A Nézőpont Intézet kutatása az MTVA-val együttműködésben 2026. március 23. és 24. között, ezer fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ezerfős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A kérdést ötfokú skálán lekérdezve az 5-ös és 4-es osztályzatokat jelenítik meg.