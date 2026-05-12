Elszámolhatta Ursula von der Leyen: hiába győzték le Orbánt, új követője van az unióban

Rumen Radev hivatalba lépő bolgár miniszterelnök régóta bírálja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit, és szorosabb kapcsolatokat szorgalmaz Moszkvával, amely Bulgária fő energiaforrása volt az ukrajnai háború előtt. Radev többször méltatta Orbán Viktor geopolitikai hozzáállását és bátorságát is – írja a Bloomberg.

A lap elemzése szerint Radevnek több közös vonása van Orbánnal, mint amennyit az EU szívesen látna. Az új bolgár kormányfő ugyanakkor kijelentette, hogy nem fogja blokkolni az uniós döntéseket, feltéve, hogy Bulgária nem köteles pénzügyi vagy fegyveres támogatást nyújtani Ukrajnának.

Elemzők szerint a balkáni ország új kormánya lassíthatja az uniós döntéshozatalt az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatos kérdésekben, bár még kérdéses, hogy mennyire. Azt is érdemes megemlíteni, hogy Radev kampányának középpontjában nem a külpolitika, inkább a korrupció elleni küzdelem állt.

Politikai felfordulást hozott a választás Bulgáriában

A 6,5 milliós országban közel három évtizede először alakulhat abszolút parlamenti többségű kormány. Az Európai Unió legszegényebb tagállamának számító balkáni ország parlamentjében Radev Progresszív Bulgária pártja az április 19-i előrehozott választáson a 240 mandátumból 131-et szerzett meg.

Az országban 2021 óta nyolc parlamenti választást tartottak, amelybe a választók belefáradtak. A bolgároknak alig fele úgy véli, hogy hazája hasznot húzott az uniós tagságból – ez a legalacsonyabb arány az egész unióban. Ha Radev valóra váltja ígéreteit, akkor Bulgária jóval több uniós forráshoz juthat.

Ennél is fontosabb, hogy beindulhatnak a külföldi befektetések, élénkülhet a jelenleg stagnáló gazdaság és csökkenhet az infláció. Radev a kormányt nagyrészt volt elnöki tanácsadóiból és bizalmasaiból állította össze.