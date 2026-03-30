Orbán Viktor szerint igazságtalan, ami Magyarországgal történt: "Nem mi okoztuk" – így kezelte a válságokat a kormány

Éles hangvételű beszédet mondott Orbán Viktor Szolnokon, ahol a háború, az energiaárak és a választás tétje állt a középpontban. A kormányfő szerint Brüsszel és Kijev közösen próbálja meg „kizsebelni” Magyarországot, amit csak nemzeti egységgel lehet megakadályozni – írta a Magyar Nemzet.

Választási nagygyűlésen beszélt Orbán Viktor Szolnokon, ahol a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Két héttel a parlamenti választás előtt Orbán Viktor Szolnokra is ellátogatott, aki országjárásának fontos állomásaként tekintett a városra.

A miniszterelnök szerint a voksolás tétje nem csupán politikai, hanem Magyarország jövőjét, biztonságát és gazdasági helyzetét is meghatározza.

Beszédében hangsúlyosan megjelent a háború kérdése. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a konfliktus ürügyként szolgál arra, hogy Brüsszel és Kijev pénzügyi terheket hárítson a tagállamokra. Állítása szerint az Európai Unió hitelből finanszírozná a háborút, amelynek visszafizetése végső soron a tagországokra, így Magyarországra hárulna.

Kiemelt témává vált az energia is. Orbán Viktor szerint létezik egy olyan törekvés, amely leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiahordozókról. Ennek következménye szerinte a rezsicsökkentés megszűnése lenne, ami minden család számára jelentős kiadást jelentene, akár egyhavi jövedelem elvesztésével.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a választás egyik legfontosabb kérdése az, hogy Magyarország belekeveredik-e a háborúba. Úgy látja, csak a Fidesz képes garantálni, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból, ehhez pedig széles nemzeti egységre van szükség. Célként legalább hárommillió szavazó támogatását jelölte meg.

Orbán Viktor: az eredményeink kézzelfoghatóak

A beszéd visszatérő eleme volt az összefogás hangsúlyozása. A miniszterelnök szerint „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni”, és elutasította a politikai indulatokra épülő megközelítést. Ezt erősítette meg azzal a kijelentéssel is, hogy „mi vagyunk az ünneplők, ők az ünneprontók”, hozzátéve: az ünnep mindig erősebb, mint a rontás.

A kormányfő kitért a kormány eredményeire is. Példaként említette

a 13. havi nyugdíj visszavezetését;

a családtámogatási rendszert;

és a foglalkoztatás bővülését.

Ezen felül kiemelte: jelenleg mintegy ötmillió ember dolgozik Magyarországon, és a következő ciklus végére az átlagjövedelem elérheti az egymillió forintot.

A rendezvényen felszólaló kormánypárti jelöltek, köztük Berkó Attila és Pócs János, szintén a választás tétjét hangsúlyozták. Két irányt vázoltak fel: az egyik a jelenlegi kormány politikájának folytatása, a másik egy bizonytalanabb jövő lehetősége.