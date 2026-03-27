Orbán Viktor nagy ígéretet tett Győrben 2030-ra: 5 millió munkavállaló, 1 millió forintos átlagfizetés – élő közvetítés

Orbán Viktor országjárása ma Győrben is folytatódott, ahol 18 órától a Széchenyi téren találkozott a választókkal. Veszprémhez hasonlóan itt is nagy tömegek előtt állt színpadra, ahol a helyi ügyek mellett az elmúlt évek sikereiről, a jövőbeli tervekről és a Magyarország előtt álló legnagyobb kihívásokról is beszélt.

Orbán Viktor a közösségi oldalán mozgósító üzenetben kérte a szimpatizánsokat:

Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!

A kormányfő a folyók városába Veszprémből érkezik, ahol néhány órával ezelőtt Ovádi Péter és Hegedűs Barbara kormánypárti jelöltek, valamint Navracsics Tibor mellett szólalt fel, kiemelve a helyi támogatás fontosságát és a választás tétjét.

Orbán Viktor beszédében kiemelte a kormány eddigi eredményeit, beleértve a családbarát intézkedéseket, az otthonteremtési programot, valamint az elmúlt évek gazdasági és nyugdíjrendszeri fejlesztéseit.

A győri rendezvény lesz az országjárás következő állomása. Az eddigi fórumok – Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom és Törökszentmiklós – során rendre nagy tömeg gyűlt össze, és a szervezők most is hasonló érdeklődésre számítanak. A miniszterelnök a győri fórumon is várhatóan a választás tétjéről, a kormány eddigi eredményeiről, valamint a jövő kihívásairól beszél majd, és mozgósítja a szimpatizánsokat a részvételre.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy igazságtalan évek vannak Magyarország mögött, szembe fújt a szél. De a magyar kormány harcolt és a nehéz körülmények közepette is kitűztek célokat. Azt ígérte, hogy amennyiben most felhatalmazzák a választók,

a következő ciklusban ötmillió magyar fog dolgozni és az átlagfizetés eléri az egymillió forintot.

Mert az nem helyénvaló, hogy munkaképes emberek nem dolgoznak. Aki boldogulni akar, annak dolgoznia kell. Ezért hoztak létre új munkahelyeket tömegével, amelyért köszönet jár legelőször is Szijjártó Péternek.

A családoknak is meg kell kapni a nekik járó elismerést, a fiatalok segítésében pedig világrekordot állítottak fel.