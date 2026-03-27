Orbán Viktor nagy ígéretet tett Győrben 2030-ra: 5 millió munkavállaló, 1 millió forintos átlagfizetés – élő közvetítés
Orbán Viktor országjárása ma Győrben is folytatódott, ahol 18 órától a Széchenyi téren találkozott a választókkal. Veszprémhez hasonlóan itt is nagy tömegek előtt állt színpadra, ahol a helyi ügyek mellett az elmúlt évek sikereiről, a jövőbeli tervekről és a Magyarország előtt álló legnagyobb kihívásokról is beszélt.
Orbán Viktor a közösségi oldalán mozgósító üzenetben kérte a szimpatizánsokat:
Ma duplázunk! Gyertek, mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!
A kormányfő a folyók városába Veszprémből érkezik, ahol néhány órával ezelőtt Ovádi Péter és Hegedűs Barbara kormánypárti jelöltek, valamint Navracsics Tibor mellett szólalt fel, kiemelve a helyi támogatás fontosságát és a választás tétjét.
Orbán Viktor beszédében kiemelte a kormány eddigi eredményeit, beleértve a családbarát intézkedéseket, az otthonteremtési programot, valamint az elmúlt évek gazdasági és nyugdíjrendszeri fejlesztéseit.
A győri rendezvény lesz az országjárás következő állomása. Az eddigi fórumok – Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom és Törökszentmiklós – során rendre nagy tömeg gyűlt össze, és a szervezők most is hasonló érdeklődésre számítanak. A miniszterelnök a győri fórumon is várhatóan a választás tétjéről, a kormány eddigi eredményeiről, valamint a jövő kihívásairól beszél majd, és mozgósítja a szimpatizánsokat a részvételre.
Orbán Viktor Győrben
A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy igazságtalan évek vannak Magyarország mögött, szembe fújt a szél. De a magyar kormány harcolt és a nehéz körülmények közepette is kitűztek célokat. Azt ígérte, hogy amennyiben most felhatalmazzák a választók,
a következő ciklusban ötmillió magyar fog dolgozni és az átlagfizetés eléri az egymillió forintot.
Mert az nem helyénvaló, hogy munkaképes emberek nem dolgoznak. Aki boldogulni akar, annak dolgoznia kell. Ezért hoztak létre új munkahelyeket tömegével, amelyért köszönet jár legelőször is Szijjártó Péternek.
A családoknak is meg kell kapni a nekik járó elismerést, a fiatalok segítésében pedig világrekordot állítottak fel.
Az ukránokért mindent megtettek, amit lehetett, a lelkiismeretünk tiszta. De világosan megmondjuk, hogy kedves ukránok, nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni Magyarországot. „Nem adjuk a fiainkat és a pénzünket sem”.
Kijev célja, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. „Ukránbarát kormányt akartok, kedves tiszások” – szólt ki az ellenzéki tüntetőknek. Azt javasolta a győrieknek, hogy újítsák meg a háborúellenes szövetséget, amit még 2002-ben kötöttek.
A kérdés, hogy ki képes nemet mondani a háborúra, mert ezt Európával szemben kell megtenni. Orbán Viktor felidézte, ők nem először mondanak nemet: 1989-ben nemet mondtak a szovjeteknek, a 2015-ös migrációs válság során a németeknek mondtak nemet, 2022-ben Brüsszelnek mondtak nemet a háborúra, most pedig csak ők képesek nemet mondai az ukránoknak, hogy megőrizzék Magyarország fejlődését.
Ehhez két dolog kell.
- Nemzeti egység.
- Tapasztalat.
„Megértem a tiszásokat. Hatalomra szeretnének jutni. Értem. Azt is megértem, ha valaki szeretne miniszterelnök lenni. De kérdés, mire van szüksége az országnak? Most nem kalandozásra, hanem tapasztalatra, biztonságra. És vállalom, hogy ha támogatnak, ezt meg is adom Magyarországnak” – fogalmazott.
A tiszások még várhatnak, nem két nap az élet. Végül köszönetet mondott az elmúlt 36, 16 és 4 évért. „Hálás vagyok, hogy elviseltek minden este a nappaliban a tévében. Nincs helye elérzékenyülni, a miniszterelnököt a golyó se fogja. De emberből van, számít minden jó szó. Nemcsak köszönöm, hanem hálás is vagyok” – zárta szavait a magyar miniszterelnök Győrben.
