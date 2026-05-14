Újabb magyar kisváros kaphat elkerülő utat, ha Vitézy Dávid nem fúrja meg
Nagykanizsa közlekedésében hosszabb ideje napirenden van egy olyan útfejlesztés, amely csökkentheti az átmenő forgalmat és gyorsabb kapcsolatot teremthet a térség főbb útvonalai között. Most újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a projekt: az Építési és Közlekedési Minisztérium eredményt hirdetett a várost délkeleti irányból elkerülő út kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzésben – írja a Magyar Építők.
A nettó 450 millió forintos megbízást a debreceni székhelyű Cívis Komplex Mérnök Kft. nyerte el.
A tervezési feladat középpontjában egy 10,6 kilométer hosszú új elkerülő út áll, amely a 61-es főút és a Murakeresztúr felé vezető 6833-as út között teremthet kapcsolatot a nagykanizsai repülőtér térségében. A kapcsolódó városi bekötésekkel együtt összesen 14,4 kilométeres úthálózat terve készülhet el.
A projekt részeként négy körforgalmú csomópontot, két járműosztályozós csomópontot, két külön szintű vasúti keresztezést és további 13 műtárgyat is meg kell tervezni. Emellett több városi útkapcsolat – köztük a Kemping út és az Ady utca térsége – is érintett lesz.
A beruházás előkészítése során digitális modellalapú tervezési módszertant alkalmaznak, ami segíti a különböző szakági megoldások összehangolását, valamint a későbbi kivitelezés pontosabb előkészítését – magyarázza a szaklap.
A nyertes tervezőnek a szerződés szerint 385 nap áll rendelkezésére a dokumentáció elkészítésére. Az ajánlatkérő a későbbi kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó tervezői művezetés lehetőségét is fenntartotta.
A pályázatot a Lázár János-féle minisztérium írta ki, a megvalósítása azonban már a területét felelős új miniszteren, Vitézy Dávidon múlik.
Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar város
A nyírbátori elkerülő út építésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amit a Magyar Építők vett észre, és amiről lapunk is beszámolt.
Nyírbátort keresztülszelő 471-es számú főút egy kereskedelmi tengelyként működik Debrecen és Mátészalka között, a forgalmat pedig az országhatár közelsége is növeli, mivel az útvonal közvetlen összeköttetést biztosít a szomszédos Ukrajnával. A jelentős közúti forgalom miatt döntött a kormány az U alakú elkerülő út kivitelezéséről.
Ennek értelmében
- megépülnek Nyírbátor déli, keleti, valamint nyugati elkerülő útjai,
- a kivitelezési munkákra két év áll rendelkezésre.
A jelentkezők pályázatait június 10-ig várja a kormány.
A 471-es főút Nyírbátort délről és keletről elkerülő szakasza az 50+320 kilométerszelvénynél lévő körforgalomtól indul, majd nagyrészt az előzetes tanulmányterv szerinti nyomvonalat követve halad, és éri el a lakott területi tervezett körforgalom térségét. Innen mintegy egy kilométert halad a meglévő 4915-es összekötő út nyomvonalán (ennek burkolatát és paramétereit is fejleszteni kell), egészen egy tervezett, harmadik körforgalomig.
Az összesen mintegy 7,4 kilométer hosszúságú, kétszer egy sávos, új nyomvonalú főúti szakasz külön szintben keresztezi a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka, illetve a Nyíregyháza–Mátészalka vasútvonalakat. A tervek szerint ez egy 51,45 méteres felszerkezeti hosszúságú, kétnyílású híddal lesz megoldva.
Ezután az új út egyenesen haladva éri el a 471-es főút tervezett végcsomópontját, ahol egy körforgalomhoz a nemrég megépült Ipari feltáró út is csatlakozik.
A tervekben az útszakasz, valamint a híd mellett szó esik még négy körforgalom, két autóbuszöböl, valamint kerékpárút kiépítéséről, továbbá járdakorrekcióról is.