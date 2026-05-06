A németeké a világ egyik legnagyobb aranytartaléka, de egy olyan országnál tartják, akivel egyre rosszabb a viszony

A német aranytartalék az egyik legnagyobb a világon, és felvetődött, hogy talán itt lenne az ideje feltörni ezt az óriási malacperselyt, eladni az aranynak legalább egy részét, és arra használni ezt a pénzt, hogy enyhítsék az iráni háború és az emelkedő energiaárak miatt a fogyasztókra és a gazdaságra háruló nyomást.

A német aranytartalék egy részét a Federal Reserve széfjeiben őrzik / Fotó: AFP

Lenne mit felhasználni: a Bundesbank 3350 tonna arannyal rendelkezik – ez a második legnagyobb tartalék az amerikai után.

Jelentős részét az Egyesült Államokban, a Federal Reserve-nél tartják, bár egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint a mind feszültebb transzatlanti kapcsolat miatt ideje lenne hazavinni az aranyat.

Ezt sürgette tavaly a Német Adófizetők Szövetsége, idén pedig már több közgazdász és politikus is. Ezzel ráadásul nincsenek egyedül: az Investing.com összeállítása szerint csöndben és bejelentés nélkül

egyre több jegybank viszi haza külföldről az aranyát,

mert kezd fogyni a nemzetközi tartalékrendszerbe vetett bizalom.

A trend egyértelmű: az Arany Világtanács tavalyi jelentése szerint a jegybankok legalább részben otthon tartották az aranytartalék 59 százalékát. Ez az arány

41 százalék volt 2024-ben

és 50 százalék 2020-ban.

Segíthetne a gondokon a német aranytartalék eladása

Marcel Fratzscher közgazdász, a Berlini Humboldt Egyetem professzora. 2013 februárja óta a berlini székhelyű Német Gazdaságkutató Intézet (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) elnöke, az Európai Központi Bank nemzetközi politikai elemzési vezetője tovább ment: szerinte az aranytartalék válsághelyzetre szolgál, ezért ideje lenne felhasználni legalább egy részét.

Sok mindent lehetne fedezni a tartalék egy részének eladásából / Fotó: Science Photo Library via AFP

Támogathatnák belőle a bajban lévő polgárokat és vállalkozásokat, és befektethetnének az oktatásba és az infrastruktúrába. Az inflációt ugyanis felpörgette az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata okozta energiasokk.

Bár a fogyasztói árak emelkedésének üteme viszonylag alacsony, 2,9 százalék volt áprilisban, a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis adatai szerint a gépkocsivezetéssel kapcsolatos áruk és szolgáltatások szintjét mérő autós index márciusában már 6,7 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.