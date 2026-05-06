A németeké a világ egyik legnagyobb aranytartaléka, de egy olyan országnál tartják, akivel egyre rosszabb a viszony
A német aranytartalék az egyik legnagyobb a világon, és felvetődött, hogy talán itt lenne az ideje feltörni ezt az óriási malacperselyt, eladni az aranynak legalább egy részét, és arra használni ezt a pénzt, hogy enyhítsék az iráni háború és az emelkedő energiaárak miatt a fogyasztókra és a gazdaságra háruló nyomást.
Lenne mit felhasználni: a Bundesbank 3350 tonna arannyal rendelkezik – ez a második legnagyobb tartalék az amerikai után.
Jelentős részét az Egyesült Államokban, a Federal Reserve-nél tartják, bár egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint a mind feszültebb transzatlanti kapcsolat miatt ideje lenne hazavinni az aranyat.
Ezt sürgette tavaly a Német Adófizetők Szövetsége, idén pedig már több közgazdász és politikus is. Ezzel ráadásul nincsenek egyedül: az Investing.com összeállítása szerint csöndben és bejelentés nélkül
egyre több jegybank viszi haza külföldről az aranyát,
mert kezd fogyni a nemzetközi tartalékrendszerbe vetett bizalom.
A trend egyértelmű: az Arany Világtanács tavalyi jelentése szerint a jegybankok legalább részben otthon tartották az aranytartalék 59 százalékát. Ez az arány
- 41 százalék volt 2024-ben
- és 50 százalék 2020-ban.
Segíthetne a gondokon a német aranytartalék eladása
Marcel Fratzscher közgazdász, a Berlini Humboldt Egyetem professzora. 2013 februárja óta a berlini székhelyű Német Gazdaságkutató Intézet (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) elnöke, az Európai Központi Bank nemzetközi politikai elemzési vezetője tovább ment: szerinte az aranytartalék válsághelyzetre szolgál, ezért ideje lenne felhasználni legalább egy részét.
Támogathatnák belőle a bajban lévő polgárokat és vállalkozásokat, és befektethetnének az oktatásba és az infrastruktúrába. Az inflációt ugyanis felpörgette az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata okozta energiasokk.
Bár a fogyasztói árak emelkedésének üteme viszonylag alacsony, 2,9 százalék volt áprilisban, a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis adatai szerint a gépkocsivezetéssel kapcsolatos áruk és szolgáltatások szintjét mérő autós index márciusában már 6,7 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
Tovább botorkál a német gazdaság
Miközben az árak emelkednek, Európa legnagyobb gazdasága idén is alig fog növekedni, legutóbb április végén vágta meg a német kormány a növekedési kilátásokat.
Az alacsony növekedés és emelkedő infláció pedig a gazdaságpolitika egyik legnehezebb forgatókönyve. A kormány mozgástere szűkül: miközben ösztönözni kellene a növekedést, az infláció miatt nem lehet korlátlanul költekezni vagy lazítani.
Ezen segítene az aranytartalék legalább egy részének az eladása. Az ötlet támogatói szerint így
az államadósság növelése nélkül lehetne lökést adni az infrastrukturális, technológiai és a klímakezdeményezések számára.
A Bundesbank óvatos, a kormány nem lép
A Bundesbank és számos közgazdász azonban továbbra is óvatos álláspontot képvisel, emlékeztetett az Euronews . Azzal érvelnek, hogy az aranytartalékok elengedhetetlen „bizalomhorgonyként” szolgálnak az euró számára, és védelmet nyújtanak a súlyos pénzügyi válságok ellen. Szerintük egy ilyen stratégiai eszköz felszámolása alááshatja Németország hosszú távú pénzügyi stabilitását és nemzetközi hitelképességét.
A német kormány egyelőre nem tett hivatalos lépéseket a tartalékok eladásának megkezdésére, bár erről most már éles vita folyik a parlamentben is, elsősorban a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) érvel mellette.
A párt parlamenti frakciója még tovább ment, és márciusban azt javasolta, hogy a tartalék szolgáljon egy lehetséges jövőbeli nemzeti valuta fedezetéül – ami alig burkolt utalás az euró elhagyására.
Fratzscher is elismeri, hogy a dolog nem egyszerű, de szerinte nem jelent feltétlenül meggondolatlanságot a tabu megtörése. „Még a német kancellár sem mondhatja egyszerűen: most el kell adni az aranyat” – ismerte el, de azzal érvelt, hogy a gazdasági nyomás fokozódásának idején nem sok értelme van a lehetőség teljes kizárásának sem.