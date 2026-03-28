Orbán Viktor már a választások utáni terveiről beszélt, miközben üzent a tiszásoknak – „Fájdalom, a vezetőitek nem tudnak nemet mondani”

Tovább folytatja országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, aki a pénteki veszprémi és győri fellépése után szombat délután a Pest vármegyei Pécelen, szemerkélő esőben tartott beszédet.

Orbán Viktor már a választások utáni terveiről beszélt, miközben üzent a tiszásoknak

„Azt hiszem, hogy megnyerjük, de azért még dolgozni kell” – kezdte a beszédét Orbán Viktor, s hozzátette, hogy a következő két hétben felszántják az országot.

„Nekem kevés szomszédom van, ezért arra kérem önöket, hogy beszéljenek a szomszédjaikkal és családtagjaikkal, szükségünk van minden rendes emberre, hogy kimaradjunk ebből a háborúból”

– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy valószínűleg háromféle ember van a téren. Vannak, akik a Fideszt támogatják, és nekik szenvedélyük Magyarország, vannak az érdeklődők, akik nem tudják, hogy melyik lábukra álljanak, a balra vagy a jobbra, és vannak tiszások. Nekik is megköszönte, hogy eljöttek.

Ugyanakkor szerinte ők nem azért jöttek el erre az eseményre, hogy „osztozzanak az örömeinkben, hanem hogy elrontsák az együttlétünket”.

Meg kell érteniük, hogy vendégek, és nem üvölthetik le a békés fideszesek és KDNP-sek fejét, ezt nem hagyjuk

– szögezte le Orbán, aki szerint egy olyan közösség a Fideszé, amely hisz a szeretet és az összefogás erejében. Ezzel szemben állnak a tiszások, akik acsarkodnak és ócsárolnak, mindenesetre arra kérte őket, hogy ne keményítsék meg a szívüket.

„Az a helyzet, kedves tiszások, hogy ti ukránbarát kormányt akartok Magyarországon, és ez nem a magyarok érdeke. Ez Zelenszkij érdeke, a háborúpártiak érdeke, nem a péceliek és nem a Pest megyeriek érdeke”

– mondta a kormányfő, hozzátéve, ha beengedjük őket az unióba, akkor azonnal tönkreteszik a magyar mezőgazdaságot, elviszik a pénzünket és behozzák a háborút. „Mind a három közösségünknek, a bizonytalanoknak és a tiszásoknak is mondom, hogy a gyerekeitek és az unokáitok jövője és pénze is kockán forog.”

Emlékeztetett rá, hogy megvétózta a 90 milliárd eurós hitelt azért, mert ilyen hitelekkel akarják kifosztani az embereket. Miután az uniónak és az ukránoknak sincs pénze, ezért elmennek a bankárokhoz, végül a tagállamok adják fedezetet. „Én láttam a szerződést, az van benne, hogy majd legyőzik az oroszokat, és azok kártétel fizetnek az ukránoknak. Én nem kívánok semmi rosszat a tiszásoknak, de addig álljanak fél lábon, míg az ukránok visszafizetik” – tette hozzá.