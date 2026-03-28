Orbán Viktor már a választások utáni terveiről beszélt, miközben üzent a tiszásoknak – „Fájdalom, a vezetőitek nem tudnak nemet mondani”
Tovább folytatja országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, aki a pénteki veszprémi és győri fellépése után szombat délután a Pest vármegyei Pécelen, szemerkélő esőben tartott beszédet.
„Azt hiszem, hogy megnyerjük, de azért még dolgozni kell” – kezdte a beszédét Orbán Viktor, s hozzátette, hogy a következő két hétben felszántják az országot.
„Nekem kevés szomszédom van, ezért arra kérem önöket, hogy beszéljenek a szomszédjaikkal és családtagjaikkal, szükségünk van minden rendes emberre, hogy kimaradjunk ebből a háborúból”
– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy valószínűleg háromféle ember van a téren. Vannak, akik a Fideszt támogatják, és nekik szenvedélyük Magyarország, vannak az érdeklődők, akik nem tudják, hogy melyik lábukra álljanak, a balra vagy a jobbra, és vannak tiszások. Nekik is megköszönte, hogy eljöttek.
Ugyanakkor szerinte ők nem azért jöttek el erre az eseményre, hogy „osztozzanak az örömeinkben, hanem hogy elrontsák az együttlétünket”.
Meg kell érteniük, hogy vendégek, és nem üvölthetik le a békés fideszesek és KDNP-sek fejét, ezt nem hagyjuk
– szögezte le Orbán, aki szerint egy olyan közösség a Fideszé, amely hisz a szeretet és az összefogás erejében. Ezzel szemben állnak a tiszások, akik acsarkodnak és ócsárolnak, mindenesetre arra kérte őket, hogy ne keményítsék meg a szívüket.
„Az a helyzet, kedves tiszások, hogy ti ukránbarát kormányt akartok Magyarországon, és ez nem a magyarok érdeke. Ez Zelenszkij érdeke, a háborúpártiak érdeke, nem a péceliek és nem a Pest megyeriek érdeke”
– mondta a kormányfő, hozzátéve, ha beengedjük őket az unióba, akkor azonnal tönkreteszik a magyar mezőgazdaságot, elviszik a pénzünket és behozzák a háborút. „Mind a három közösségünknek, a bizonytalanoknak és a tiszásoknak is mondom, hogy a gyerekeitek és az unokáitok jövője és pénze is kockán forog.”
Emlékeztetett rá, hogy megvétózta a 90 milliárd eurós hitelt azért, mert ilyen hitelekkel akarják kifosztani az embereket. Miután az uniónak és az ukránoknak sincs pénze, ezért elmennek a bankárokhoz, végül a tagállamok adják fedezetet. „Én láttam a szerződést, az van benne, hogy majd legyőzik az oroszokat, és azok kártétel fizetnek az ukránoknak. Én nem kívánok semmi rosszat a tiszásoknak, de addig álljanak fél lábon, míg az ukránok visszafizetik” – tette hozzá.
Orbán szerint ráadásul az a veszély is fenyeget, hogy leválasztanak minket az olcsó orosz energiáról, akkor pedig nem lesz védett üzemanyagár, csak ezerforintos benzinár. Ma a magyar családok évente 250 ezer forintot fizetnek rezsiért átlagosan, míg a lengyelek 900 ezret, a csehek 1 milliót, csak azért, mert náluk már nincs orosz energia. Szerintük ha velünk is megcsinálják ezt, akkor minden magyar, mindegy, hogy mi a pártállása, ennyit fog fizetni, ami azt jelenti, hogy egyhavi keresetet el fognak venni az emberektől.
1700 kilométer autópályát vagy tíz kórházat építhettünk volna, ha nincs háború
Igazságtalan négy évünk volt, és a következő négy év is igazságtalannak néz ki – mondta Orbán, aki szerint olyan háborúnak a terheit viseljük, amelyről nem tehetünk. Felidézte, hogy 2022 előtt fizettünk évente 7 milliárd eurót, majd amikor kitört a háború, 17 milliárd eurót, tehát 10 milliárd euró kiesett a magyar gazdaságból.
A kormányfő szerint ebből az összegből 1700 kilométer autópályát vagy tíz kórházat építhettünk volna.
Szerinte ha nincs a háború, akkor legalább kétszer-háromszor gyorsabban haladhattunk volna. A kérdés az, hogy ilyenkor mit teszünk. Az első, hogy siránkozunk, a második – és a magyar kormány ilyen, hogy ahelyett, sopánkodna, hogy 10 milliárd euró kifújt a világgazdaság szele –, hogy ilyen körülmények között is 11 százalékos minimálbér-emelést hajt végre. És hiába volt a háború, bevezették a 25 év alatti fiatalok számára, ha dolgoznak, akkor nem fizetnek adót. De bevezették az Otthon Startot is, aminek szerinte nincs párja egész világban. „A dolog úgy áll, hogy egész Európában a magyar fiatalok tudnak a legkönnyebb saját lakáshoz jutni, háború ide vagy oda.”
Nem adták fel azt sem, hogy a családokat helyezik a politika központjába. Bevezették azt, hogy az az édesanya, aki két gyermeket vállal, élete végéig szja-mentes lesz.
Világbajnok, sehol nincs ilyen
– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy hiába lesz háború, a nemzeti kormány mindig ki fog tartani a magyar családok mellett. Ezért kétszerezték meg a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve a kormány úgy döntött, hogy amit a balosok elvettek, a 13. havi nyugdíjat, azt visszaadják, sőt felépítik a 14. havi nyugdíjat.
Nem lesz elég a kétharmad
A kormányfő szerint mindennek az alfája és ómegája, hogy 2022-es ígéretét, miszerint kimaradunk a háborúból, betartotta. Ő arra vállalkozik, hogy a következő négy évben is ezt fogja tenni. Ez azonban nem olyan könnyű dolog, szerinte nincs ép elméjű ember, aki ne akarna kimaradni, hanem az a kérdés, hogy tud-e nemet mondani.
Fájdalom, tiszások, nektek olyan vezetőitek vannak, akik nem tudnak nemet mondani sem az ukránoknak, sem Brüsszelnek
– mondta, hozzátéve, hogy a Tiszát Zelenszkij támogatja, mivel ukránbarát kormányt akar. Orbán tisztában van vele, hogy nem könnyű nemet mondani, de van benne tapasztalatuk. Emlékeztetett rá, hogy
- 1989-ben nemet mondtak a szovjeteknek,
- majd 2015-ben a németeknek, hiába akarta Merkel, hogy engedjük be a migrásnokat, nem engedtük be őket,
- és 2022-ben is nemet mondtunk Brüsszelnek a háború miatt.
„A magyar kormány tud nemet mondani, ezért a Fidesz a biztos választás” – fogalmazott Orbán Viktor, ugyanakkor feltette a kérdést, hogy miért nem sikerült kimaradnia a háborúból Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak az első és második világháború idején. Erre a válasz a nemzeti egység hiánya.
Nem egyszerűen kétharmadra lesz szükség, hanem hárommillió egybehangzó akarat kell, hogy a következő négy évben is kívül tudjunk maradni, és meg tudjuk adni a biztonságot, ami a hazának kell
– ismételte meg a kormányfő, aki először Törökszentmiklóson beszélt arról, hogy hárommillió szavazatra lesz szüksége a választáson.
Példa nélküli a magyar alkotmány
„Sokat számított az együttérzés és a támogatás, amit önöktől kaptam” – utalt az őt ért fenyegetésekre, majd emlékeztetett rá, hogy 2010-ben átmeneti állapotban volt az ország, sehol nem volt megegyezés, hogy kik vagyunk mi, nem volt egy rendes alkotmányunk. Azonban a kétharmaddal megalkották az alkotmányt, amelyre szerinte büszkék lehetünk, és egész Európában példa nélküli.
Látják, most jön a java, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is
– mondta a kormányfő. „Ha körülnézünk, azt látható, hogy rengeteg kihívás van világban, mint az orosz–ukrán vagy az iráni háború – mutatott rá. – A Fidesz–KDNP-n kívül senkinek nincs elég tapasztalata, aki ezzel meg tudna birkózni.0148 Hangsúlyozta, készen áll, hogy meg tudják csinálni, és fantasztikus négy éve lehet Magyarországnak.