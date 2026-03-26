Orbán Viktor kimondta: már nem elég a kétharmad április 12-én, több kell – "Akkor a pokol kapuin is át tudnunk menni"
Törökszentmiklósra érkezett csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök, ahol a kormányfő több ezer ember előtt tartott lelkesítő beszédet. Amennyire izgalmasak voltak az elmúlt időszak kampányeseményei, olyan békésen telt ezúttal az este. Nyoma sem volt Orbán Viktor beszéde alatt kiabálásoknak, ami arra utal, hogy a tiszások elfogytak.
Régen jöttünk itt ilyen sokan össze – kezdte a beszédét Orbán, aki szerint a magyar ember olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, ám amikor eljön a döntés pillanata, akkor előjönnek. A kampány 11 napja kezdődött, azóta szerinte mindenki eljött, felszántják az országot. "Azt esztergomiak azt üzenték, hogy meg fogják nyerni ezt a választást, és azt üzeni Önök is nyerjék meg".
Orbán szerint a törökszentmiklósi egy különösen fontos választókerület. A rendszerváltás óta aki ebben a választókerületben nyert, az megnyerte az országos választást is.
A kormányfő azzal folytatta, hogy a téren vannak olyanok, akik érdeklődők, vagy még nem döntöttek, vagy még nem tudják, hogy április 12-én melyik lábukra álljanak, "a balra vagy a jobbra". Abban reménykedik, hogy olyanok is vannak a téren, akik az ellenfelet támogatják, és szerinte jól tették, hogy eljöttek.
Szeretném, ha tudnák, hogy a végén mindannyian magyarok vagyunk és ezt soha sem szabad elfelejteni
– üzent félreérthetetlenül a tiszásoknak a kormányfő, aki úgy látja, az ellenfelek leginkább csak támadnak, ócsárolnak és acsarkodnak. Ugyanis aki ma felmegy a digitális térbe, és olyan véleményt mond, ami másoknak nem tetszik, azonnal megtámadják. Mindenesetre Orbán azt üzente a tiszásoknak, hogy nem lehet a hazát gyűlöletre építeni, csak a szeretet és az összefogás visz előre.
Nehéz négy év van a kormány mögött
A miniszterelnök szerint az elmúlt négy év nehéz négy év volt, mind a négy év a háború árnyékában telt, de igazságtalan is, hogy olyan válságokat kellett elhárítani, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi akartuk az orosz-ukrán háborút, mégis nekünk kellett elviselni miatta a terheket. Felidézte, hogy 2022-ben, amikor az energiaárak az égbementek, Magyarország elvesztett 10 milliárd eurót, azaz 4000 milliárd forintot.
Orbán hangsúlyozta, igazságtalan dolog, hogy a magyarok szenvedik el annak a háborúnak a következményeit, amihez nincs semmi közünk.
Ennek ellenére, ha elszámol az elmúlt négy évvel, azt tudja elmondani, hogy a kormány a bajok elől nem szaladt el, nem adta meg magát, hanem azt mondta, hogy csakazértis a fontos dolgokat megcsinálja. Ezért volt Magyarország képes arra, hogy a háború árnyékában visszaadja a 13. havi nyugdjíjat, sőt, elkezdje felépíteni a 14. havi nyugdíjat. De a háború árnyékában képesek voltak meghirdetni a fix, három százalékos Otthon Start hitelt, ami lehetővé teszi, hogy mindenkinek saját otthona legyen.
Köszönet a roma honfitársainknak
Orbán szerint nem feledkeztek meg a családokról sem, egy olyan országot szeretnének, ami elismerik és tisztelik a családot, és ahol az apa férfi, az anya nő. De azzal is tisztában van, hogy nem csak kenyérből él az ember, ezért a családokat a legnehezebb időkben is támogatták.
Azt ígértem Önöknek, hogy olyan Magyarországot építünk, ahol a gyermekvállalás nem jelent automatikus életszínvonal csökkenést. Nem jutottam ide, de már nagyon közel vagyok hozzá
– mondta, hozzátéve, hogy bevezették még azt, ami nincs sehol a világban, hogy a két gyermekes anyák életük végéig szja-mentesek.
A munkahelyek kapcsán arra mutatott rá, hogy most 6 százalék a térségben a munkanélküliségi ráta, ez kétszerese volt 2010-ben. Azt az elvet fogadták el, hogy olyan embereket nem tartunk el, akik tudnának dolgozni.
Magyarországon ha életben akarsz maradni, akkor dolgoznod kell. Nagy köszönettel tartozok a roma honfitársainknak
– mondta Orbán, aki szerint a dolog működik és reméli, hogy még több sikeres roma család lesz Magyarországon. A kormányfő ezen felül arra is felhívta a figyelmet, hogy a háború dacára megkétszerezte Magyarország közvagyonát, a deviztartalék soha nem volt ilyen magas, és "jól hallják, az aranytartalékot megharmincszoroztuk".
Húsba, zsebbe vágó kérdés az orosz energia
Első pillantásra külpolitikának tűnik, de nem az – tért rá az ukrán helyzetre Orbán, aki úgy látja, az unió vezetői tolják be a háborúba ma Európát, ezért arra kell felkészülni, hogy
a következő négy évet is a háború árnyékában fogjuk élni.
A miniszterelnök szerint az ukránok nem viccelnek, emlékeztetett rá, hogy felrobbantották az Északi Áramlatot, utána lezárták azt a magyar gázvezetéket, amin keresztül az olcsó orosz gáz érkezett Magyarországra. Szerinte hogy nem tette tönkre a magyar családokat, az annak köszönhető, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek volt elég bátorsága. Neki köszönhető, hogy ma a magyar emberek éves átlagban 250 ezer forintot fizetnek rezsire, miközben ez az összeg Csehországban 750 ezer forint, Lengyelországban pedig 1 millió forint. Azonban ha az ukránok elzárják az olcsó orosz energiát, nekünk is egy millió forint körüli éves rezsit kell fizetni, ami azt jelentené, hogy elveszítünk egy havi keresetet.
Ezért ez húsba, zsebbe vágó kérdés, ki kell tartani és megvédeni a magyar érdekeket
– mondta a kormányfő, majd azzal folytatta, hogy most olajblokád alá vettek minket, emiatt meg kellett mutatni, hogy bennünket nem lehet megzsarolni. Felidzéte, arról is döntöttek csütörtök reggel hogy hogy fokozatosan lezárják azt a gázvezetéket, amin keresztül megy gáz Ukrajnába. Meggyőződése, hogy a végén le fogjuk törni az olajblokádot és visszaszerezzük, ami a mienk.
Orbán arról is beszélt, hogy semmivel nem tartozunk az ukránoknak, ez nem a mi háborúnk, nem mi kezdtük. Amikor bajba jutottak az ukránok, mi megnyitottuk a határokat, minden ukránt beengedtünk, ukrán nyelvű iskolákat nyitottunk, hogy az ideérkezők saját anyanyelvükön tanulhassank, miközben az ukránok bezárják a magyar iskolákat. Mindent megtettünk, de magunkat nem fogjuk tönkretenni - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a választás tétje, hogy ukránbarát vagy nemzeti kormány alakul.
Ki-be járnak az ukránok a magyar közéletben
Orbán ezek után rátért a kémbotrányra, szerinte az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból.
A kormányfő szerint az ukránok ki-bejárnak, beszervezték magukat az újságírók közé és a pártokhoz, leginkább a Tiszához.
Emlékezetett rá, hgoy ma reggel felszólította Zelenszkijt, hogy hagyja abba és hívja haza az ügynökeit. Hangsúlyozta, több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldontjük, hogy milyen kormányt akarunk.
Orbán szerint ép elméjű ember nem akar háborút, de nem ez a kérdés valójában, hanem, hogy ki tud nemet mondani.
Kellő szerénységgel megemlítem, hogy én tudok
– fogalmazott Orbán, hozzátéve, hogy nem azért, mert bátrabb és okosabb, mint mások, hanem azért, mert van benne gyakorlata. Emlékezetett rá, hogy
- 1989-ben nemet kellett mondani a szojveteknek,
- majd 2015-ben a németeknek a migráció miatt "hiába állt a mellkasomon a német kancellár asszony",
- aztán nemet mondott 2022-ben Brüsszelnek is a háború miatt.
Úgy érzi, hogy nemet tud mondani, akinek üzent is:
" Zelenszkij! Itt nem lesz ukránbarát kormány"
Orbán szerint tudni kell a csínnyát-bínnyát hogyan kell kimaradni, nálunk nagyobb formátumú politikusok, mint Tisza István és Horthy Miklós sem nem tudtak kimaradni. Feltette a kérdést, hogy ő nekik miért nem sikerült, és nekünk miért, amit azzal magyarázott, hogy a magyarok 2022-ben kétharmados többséget adtak a kormánynak. Ezért ha egységesek vagyunk, akkor ki tudunk maradni, így arra kéri a választókat, újítsák meg a négy évvel ezelőtti szövetséget.
A kétharmad is jól néz ki, de egy kicsivel talán több nem ártana
– monta Orbán, hozzátéve, hogy 3 millió szavazatot szeretne és ha van annyi ember, akkor a pokol kapuin is áttudunk menni. A kormányfő beszélt a pénzről is, mivel az EU-nak nincs pénze, ezért hitelt vesz fel, ahogy most épp felvesz 90 milliárd eurót, azonban fedezetet a nemzetállamok adják meg, amit aztán az ukránoknak kölcsön adnak. Ő látta a szerződést, amiben az van, hogy akkor kell visszafizetni, ha Oroszországot legyőzik. Ebből szerinte következik, hogy aki a fedezetet vállalta, annak kell visszafizetni a saját nemzeti költségvetésből. Ha Magyarországot belelökik ebbe, nem csak mi, hanem a gyerekeink és unokáink is fizetni fogják és adósrabszolgaságk lesz a vége.
Nem voltak boldogok
Orbán szerint felmerül a kérdés, hogy honnan van a magyar kormánynak pénze 14. havi nyugdíjra, szja-mentességre az anyák. Olyan gazdaságot építettek, amiben 16 év alatt a bankoktól és a multiktól elvettek 15 ezer milliárd forintot és odaadták a magyar családoknak.
Nem voltak boldogok, de nem is szerepelt a terveim között
– jegyezte meg, hozzátéve, hogy ezt is vissza akarják venni. Ezért tűnt fel a Tiszánál az Erste Bank, és Shell képviselője, akik arra készülnek, hogy ha ukránbarát kormány alakul, az a nagytőke kormánya lesz egyszerre. De arra kérte az embereket, hogy ne engedjék, hogy visszatérjenek és elvegyék tőlük.
Háborús időkben vagyunk, minden a kormány mellett szól
Orbán szerint minden érv amit a kormánnyal szemben hoznak fel, az valójában mellettük szól. Ma tapasztalatra van szükség, biztonságot csak a tapasztalt emberek tudnak adni. Szerinte nem kifogásolható, hogy egy másik párt választást akar nyerni vagy miniszterelnök akar lenni, "az útvonal, meg a módszer lehet kérdéses', de nincs benne kivetnivaló. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem a kísérletezés időszakát éljük, ezért a Fidesz és a Kdnp a biztos választás.
Ha körülnézek, rajtam kívül nem látok mást, aki biztonságot tudna adni enne az országnak
– fogalmazott a miniszterelnök.