Törökszentmiklósra érkezett csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök, ahol a kormányfő több ezer ember előtt tartott lelkesítő beszédet. Amennyire izgalmasak voltak az elmúlt időszak kampányeseményei, olyan békésen telt ezúttal az este. Nyoma sem volt Orbán Viktor beszéde alatt kiabálásoknak, ami arra utal, hogy a tiszások elfogytak.

Orbán Viktor kimondta: már nem elég a kétharmad április 12-én, több kell – "Akkor a pokol kapuin is át tudnunk menni"

Régen jöttünk itt ilyen sokan össze – kezdte a beszédét Orbán, aki szerint a magyar ember olyan, hogy az utolsó pillanatig kivár, ám amikor eljön a döntés pillanata, akkor előjönnek. A kampány 11 napja kezdődött, azóta szerinte mindenki eljött, felszántják az országot. "Azt esztergomiak azt üzenték, hogy meg fogják nyerni ezt a választást, és azt üzeni Önök is nyerjék meg".

Orbán szerint a törökszentmiklósi egy különösen fontos választókerület. A rendszerváltás óta aki ebben a választókerületben nyert, az megnyerte az országos választást is.

A kormányfő azzal folytatta, hogy a téren vannak olyanok, akik érdeklődők, vagy még nem döntöttek, vagy még nem tudják, hogy április 12-én melyik lábukra álljanak, "a balra vagy a jobbra". Abban reménykedik, hogy olyanok is vannak a téren, akik az ellenfelet támogatják, és szerinte jól tették, hogy eljöttek.

Szeretném, ha tudnák, hogy a végén mindannyian magyarok vagyunk és ezt soha sem szabad elfelejteni

– üzent félreérthetetlenül a tiszásoknak a kormányfő, aki úgy látja, az ellenfelek leginkább csak támadnak, ócsárolnak és acsarkodnak. Ugyanis aki ma felmegy a digitális térbe, és olyan véleményt mond, ami másoknak nem tetszik, azonnal megtámadják. Mindenesetre Orbán azt üzente a tiszásoknak, hogy nem lehet a hazát gyűlöletre építeni, csak a szeretet és az összefogás visz előre.

Nehéz négy év van a kormány mögött

A miniszterelnök szerint az elmúlt négy év nehéz négy év volt, mind a négy év a háború árnyékában telt, de igazságtalan is, hogy olyan válságokat kellett elhárítani, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi akartuk az orosz-ukrán háborút, mégis nekünk kellett elviselni miatta a terheket. Felidézte, hogy 2022-ben, amikor az energiaárak az égbementek, Magyarország elvesztett 10 milliárd eurót, azaz 4000 milliárd forintot.

Orbán hangsúlyozta, igazságtalan dolog, hogy a magyarok szenvedik el annak a háborúnak a következményeit, amihez nincs semmi közünk.

Ennek ellenére, ha elszámol az elmúlt négy évvel, azt tudja elmondani, hogy a kormány a bajok elől nem szaladt el, nem adta meg magát, hanem azt mondta, hogy csakazértis a fontos dolgokat megcsinálja. Ezért volt Magyarország képes arra, hogy a háború árnyékában visszaadja a 13. havi nyugdjíjat, sőt, elkezdje felépíteni a 14. havi nyugdíjat. De a háború árnyékában képesek voltak meghirdetni a fix, három százalékos Otthon Start hitelt, ami lehetővé teszi, hogy mindenkinek saját otthona legyen.