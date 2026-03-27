Ez már tényleg hihetetlen: újabb háború tört ki az éjjel, még sincs tűzszünet a két nagy ország között – "Addig fog tartani, amíg el nem érjük a céljainkat"

Pakisztán ismét katonai műveleteket indított Afganisztán területén, amelyek mindkét oldalon több száz halálos áldozatot követeltek. Ezzel véget ért az a rövid távú tűzszünet, amelyet a ramadánt lezáró íd al-fitr ünnep alkalmából kötöttek a felek múlt héten.

Pakisztán folytatja offenzíváját Afganisztánban a tűzszünet lejárta után / Fotó: AFP

A műveletek mindaddig folytatódnak, amíg Pakisztán kitűzött céljait el nem éri – közölte Tahir Andrabi, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője csütörtöki iszlámábádi sajtótájékoztatóján. Pakisztán arra szólította fel a kabuli tálib kormányt, hogy szorítsa vissza azokat a militáns csoportokat, amelyek afgán területről szerveznek és hajtanak végre támadásokat.

Kabul ezt a vádat határozottan tagadja. Az összecsapások nagyjából egy hónapja kezdődtek, majd március 19. és 24. között Szaúd-Arábia, Katar és Törökország kérésére átmeneti szünet következett. A tűzszünetet megelőzően pakisztáni légicsapások értek egy kabuli egészségügyi intézményt.

Az afgán kormány szerint a támadás körülbelül 400 ember életét követelte, ami nemzetközi felháborodást váltott ki, és tűzszünetet követelő hangok erősödtek fel. Pakisztán visszautasította a civil áldozatokra vonatkozó állításokat, és közölte, hogy egy militáns búvóhelyet támadott.

Ismét fellángoltak a harcok

Az afgán tálib vezetők szerint a tűzszünet lejárta után szerdán ismét fellángoltak a harcok a határ mentén. Az összecsapásokban legalább két ember meghalt, többen megsebesültek. Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök csütörtökön telefonon egyeztetett az afgán kormányfővel a regionális fejleményekről, különös tekintettel az afganisztáni–pakisztáni helyzetre – írta Zabihullah Mujahid afgán szóvivő az X oldalon.

Ugyanezen a napon Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök is beszélt Ibrahimmal, és a regionális feszültség csökkentésének fontosságát hangsúlyozta. Pakisztán februárban nyílt háborút jelentett be Afganisztán ellen, azóta többször is célba vette az ország belsejében található létesítményeket.

Régóta feszült a viszony

A két ország között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A harcok február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek pakisztáni célpontok elleni támadásaira.