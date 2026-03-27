Ez már tényleg hihetetlen: újabb háború tört ki az éjjel, még sincs tűzszünet a két nagy ország között – "Addig fog tartani, amíg el nem érjük a céljainkat"
Pakisztán ismét katonai műveleteket indított Afganisztán területén, amelyek mindkét oldalon több száz halálos áldozatot követeltek. Ezzel véget ért az a rövid távú tűzszünet, amelyet a ramadánt lezáró íd al-fitr ünnep alkalmából kötöttek a felek múlt héten.
A műveletek mindaddig folytatódnak, amíg Pakisztán kitűzött céljait el nem éri – közölte Tahir Andrabi, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője csütörtöki iszlámábádi sajtótájékoztatóján. Pakisztán arra szólította fel a kabuli tálib kormányt, hogy szorítsa vissza azokat a militáns csoportokat, amelyek afgán területről szerveznek és hajtanak végre támadásokat.
Kabul ezt a vádat határozottan tagadja. Az összecsapások nagyjából egy hónapja kezdődtek, majd március 19. és 24. között Szaúd-Arábia, Katar és Törökország kérésére átmeneti szünet következett. A tűzszünetet megelőzően pakisztáni légicsapások értek egy kabuli egészségügyi intézményt.
Az afgán kormány szerint a támadás körülbelül 400 ember életét követelte, ami nemzetközi felháborodást váltott ki, és tűzszünetet követelő hangok erősödtek fel. Pakisztán visszautasította a civil áldozatokra vonatkozó állításokat, és közölte, hogy egy militáns búvóhelyet támadott.
Ismét fellángoltak a harcok
Az afgán tálib vezetők szerint a tűzszünet lejárta után szerdán ismét fellángoltak a harcok a határ mentén. Az összecsapásokban legalább két ember meghalt, többen megsebesültek. Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök csütörtökön telefonon egyeztetett az afgán kormányfővel a regionális fejleményekről, különös tekintettel az afganisztáni–pakisztáni helyzetre – írta Zabihullah Mujahid afgán szóvivő az X oldalon.
Ugyanezen a napon Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök is beszélt Ibrahimmal, és a regionális feszültség csökkentésének fontosságát hangsúlyozta. Pakisztán februárban nyílt háborút jelentett be Afganisztán ellen, azóta többször is célba vette az ország belsejében található létesítményeket.
Régóta feszült a viszony
A két ország között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A harcok február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek pakisztáni célpontok elleni támadásaira.
Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló és onnan akciókat indító terrorcsoportok ellen. Az Afganisztánt irányító tálibok tagadják ezt, és azt hangoztatják, hogy továbbra sem engedélyezik pakisztáni célpontok afgán területről történő támadását.