EUR/HUF390,62 0% USD/HUF338,98 -0,24% GBP/HUF452,08 -0,05% CHF/HUF430,85 -0,04% PLN/HUF91,72 +0,09% RON/HUF76,72 +0,03% CZK/HUF15,98 +0,02%
BUX122 241,59 +1,2% MTELEKOM2 030 -0,49% MOL3 790 +0,63% OTP36 360 +2,81% RICHTER11 810 -0,59% OPUS500 -1,6% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS4 940 +0,81% BUMIX9 380,75 -0,39% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 580,34 +1%
ENSZ
Afganisztán
Pakisztán

Több száz áldozat egy kórház elleni légi csapás után – súlyosodik a két ország közötti konfliktus

Halálos légi csapás érte Kabul egyik kórházát, több mint 400 áldozattal. A történtek tovább élezhetik az Afganisztán és Pakisztán közötti konfliktust.
VG/MTI
2026.03.17., 09:13

Több mint 400-an haltak meg és 260-nál többen sebesültek meg abban a pakisztáni légi csapásban, amely a kabuli Omid drogrehabilitációs kórházat érte – közölte az afgán belügyminisztérium kedd reggel. Pakisztán szerint a hadserege afganisztáni katonai létesítményekre mért csapásokat.

afgán kórház
Fotó: Gurvindeep Singh / X

Az afganisztáni belügyminisztérium friss közlése szerint a hétfő esti támadásban 

408 ember vesztette életét és 265-en megsebesültek. Jelezték azt is, hogy a pusztítás mértéke miatt az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.

Zabihullah Mudzsahid afgán kormányszóvivő elmondta: a becsapódások után tűz ütött ki a mintegy kétezer beteg befogadására képes intézményben, amelynek nagy része megsemmisült a légi csapásban. A szóvivő szerint az áldozatok többsége a kórházban kezelt kábítószerfüggő volt.

Szemtanúk beszámolói szerint a légi csapás az esti imádság idején érte a kórházat, amikor a betegek nagy része az épületben tartózkodott.

A mentőcsapatok és a tűzoltók egész éjjel a lángok megfékezésén és az áldozatok felkutatásán dolgoztak a romok között.

Iszlámábád tagadta, hogy kórházat vett volna célba. A pakisztáni információs minisztérium szerint a hadsereg katonai létesítményekre és terrorista infrastruktúrára mért csapásokat Kabulban és a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban. 

A tárca közleménye szerint a támadások célpontjai olyan fegyver- és eszközraktárak voltak, amelyeket pakisztáni civilek elleni támadásokhoz használtak. Hozzátették: a csapásokat követő másodlagos robbanások is lőszerraktárak jelenlétére utalnak.

Kabul és Iszlámábád között február végén éleződött ki ismét a feszültség, miután Pakisztán légi csapásokat hajtott végre Afganisztán területén. A kabuli vezetés az ország szuverenitásának megsértésével vádolta meg Iszlámábádot, és válaszcsapásokat indított. A két ország közötti, mintegy 2600 kilométer hosszú határ mentén azóta rendszeressé váltak az összecsapások.

 

A kabuli légi csapás előtt néhány órával a két fél tűzpárbajt vívott a közös határ mentén, és ebben kabuli közlés szerint négy afgán életét vesztette.

Az ENSZ a feszültség csökkentésére és a civilek védelmére szólította fel a feleket. Richard Bennett, az ENSZ afganisztáni emberi jogi helyzettel foglalkozó különmegbízottja közölte: aggodalommal fogadta a pakisztáni légi csapásról és a civil áldozatokról szóló jelentéseket, és arra kérte az érintett feleket, hogy tanúsítsanak maximális önmérsékletet, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot, különösen a civilek és a polgári létesítmények – köztük a kórházak –  védelmét.

Afganisztán

Több száz áldozat egy kórház elleni légi csapás után – súlyosodik a két ország közötti konfliktus

Halálos légicsapás érte Kabul egyik kórházát, több mint 400 áldozattal.
14 perc
IFactory

Robotok árasztják el a debreceni BMW-gyárat: emberek helyett fognak dolgozni – focipályányi napelemekkel töltik a fémtestű munkavállalókat

A vállalat amerikai gyárában már bizonyítottak, Lipcsében most vannak bevezetés alatt, ezt követően pedig az iFACTORY mintaüzemként megépült debreceni gyárban is munkába állhatnak a humanoid robotok.
6 perc
iráni konfliktus

Nagyon felhúzta Magyarország szomszédja Iránt: durván megfenyegették Romániát az amerikai gépek állomásoztatása miatt – a Shahed-136 simán eléri Bukarestet

Románia sincs biztonságban: messzire ér az iráni vezetés keze.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
