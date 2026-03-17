Több száz áldozat egy kórház elleni légi csapás után – súlyosodik a két ország közötti konfliktus

Több mint 400-an haltak meg és 260-nál többen sebesültek meg abban a pakisztáni légi csapásban, amely a kabuli Omid drogrehabilitációs kórházat érte – közölte az afgán belügyminisztérium kedd reggel. Pakisztán szerint a hadserege afganisztáni katonai létesítményekre mért csapásokat.

Fotó: Gurvindeep Singh / X

Az afganisztáni belügyminisztérium friss közlése szerint a hétfő esti támadásban

408 ember vesztette életét és 265-en megsebesültek. Jelezték azt is, hogy a pusztítás mértéke miatt az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.

Zabihullah Mudzsahid afgán kormányszóvivő elmondta: a becsapódások után tűz ütött ki a mintegy kétezer beteg befogadására képes intézményben, amelynek nagy része megsemmisült a légi csapásban. A szóvivő szerint az áldozatok többsége a kórházban kezelt kábítószerfüggő volt.

Szemtanúk beszámolói szerint a légi csapás az esti imádság idején érte a kórházat, amikor a betegek nagy része az épületben tartózkodott.

A mentőcsapatok és a tűzoltók egész éjjel a lángok megfékezésén és az áldozatok felkutatásán dolgoztak a romok között.

Iszlámábád tagadta, hogy kórházat vett volna célba. A pakisztáni információs minisztérium szerint a hadsereg katonai létesítményekre és terrorista infrastruktúrára mért csapásokat Kabulban és a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban.

A tárca közleménye szerint a támadások célpontjai olyan fegyver- és eszközraktárak voltak, amelyeket pakisztáni civilek elleni támadásokhoz használtak. Hozzátették: a csapásokat követő másodlagos robbanások is lőszerraktárak jelenlétére utalnak.

Kabul és Iszlámábád között február végén éleződött ki ismét a feszültség, miután Pakisztán légi csapásokat hajtott végre Afganisztán területén. A kabuli vezetés az ország szuverenitásának megsértésével vádolta meg Iszlámábádot, és válaszcsapásokat indított. A két ország közötti, mintegy 2600 kilométer hosszú határ mentén azóta rendszeressé váltak az összecsapások.

The Omid drug rehabilitation hospital, a 2,000-bed facility for treating people with addiction, was struck at 9 pm local time, an Afghanistan Foreign Ministry spokesman said.



A kabuli légi csapás előtt néhány órával a két fél tűzpárbajt vívott a közös határ mentén, és ebben kabuli közlés szerint négy afgán életét vesztette.