Monaco gazdagjait szólította vagyonuk megosztására XIV. Leó pápa

A szegények és a gazdagok közötti szakadék csökkentésére és a világot sértő erőfitogtatás és mindenhatóság érzetének levetkőzésére szólította fel hallgatóit monacói látogatásán XIV. Leó pápa.

A katolicizmust az alkotmányába foglaló miniállamba helikopteren érkezett Rómából az egyházfő és elsőként II. Albert monacói herceggel és feleségével, Charlene-nel találkozott. A hercegi palota erkélyéről elhangzó szavak különös súlyt kaptak a Le Monde beszámolója szerint a kaszinóiról és gazdagságáról ismert hercegségben, hiszen

XIV. Leó az igazságtalan hatalmi rendszereket, a szegény és a gazdag, a kiváltságos és a kitaszított, a barát és az ellenség közé szakadékot vágó struktúrákat kárhoztatta.

A pápa szerint minden tehetségnek, minden lehetőségnek és minden kezünkbe kerülő jónak univerzális célja van és ezt kötelességünk nem felhalmozni, hanem szétosztani. Az amerikai pápa ezzel is jelezte, hogy egyetért elődjével, a társadalmi igazságosságért és egyenlőtlenség ellen fellépő Ferenc pápával. XIV. Leó beszélt az alázatosság jutalmáról és arról, hogy a vagyont a jog és igazság szolgálatába kell állítani, amikor az erőfitogtatás és mindenhatóság logikája sebzi a világot és sérti a békét. A katolikus egyházfő szavait hívők ezrei hallgatták a palota kertjében, de a hercegi család is jelen volt.

A pápa közvetlenül is megszólította a monacóiakat, mondván egyesek számára ott élni kiváltság, de mindenki számára felhívás is, hogy elgondolkozzon saját helyéről a világban. II. Albert elismerte a szolidaritás kötelességét azok részéről, akiknek a legtöbb erőfoorrás jutott és arról is beszélt, hogy a kis államok is hozzájárulhatnak a világ jobbá tételéhez, ha hűek maradnak értékeikhez és megerősítik hitüket.