Egy Montrealból érkező Air Canada Express repülőgép leszállás közben vasárnap éjjel összeütközött egy tűzoltóautóval a New York-i LaGuardia repülőtéren.

Tragédia New Yorkban: a pilóta és a másodpilóta is meghalt a súlyos repülőbalesetben/ Fotó: Angela Weiss / AFP

Helyi médiajelentések szerint az incidens vasárnap késő este történt a gurulóúton. Az NBC korábban arról számolt be, hogy négy ember megsérült, és a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett.

A nyomozáshoz közel álló források szerint

a repülőgép pilótája és másodpilótája is később meghalt.

A repülőgépen 76 utas és 4 fős személyzet tartózkodott. Az NBC cikke szerint a jármű, egy kikötői hatóság repülőtéri mentő- és tűzoltóautója, egy másik incidenshez tartott, amikor nekiütköztek. A LaGuardia repülőteret jelenleg lezárták.

A New York-i rendőrség közölte, hogy a balesetet követően késésekre kell számítani, és lehetőség szerint kerüljék el a LaGuardia repülőtér környékét.

Az Air Canada járatán több mint egy tucat utas szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket – derült ki egy, a nyomozást ismerő magas rangú tisztviselő elmondásából. Néhány utast az Elmhurst és a Queens Presbyterian kórházakba szállítottak.

Még nem tudják, mi okozta a repülőgép-balesetet

A repülőbaleset oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van. A baleset egy olyan éjszaka történt, amikor New York város térségében több hullámban intenzív esőzés volt.

Korábban megírtuk, hogy a helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy a csapadék miatt víz állt a betonon, azonban az egyelőre nem világos, hogy az eső vagy az időjárási körülmények szerepet játszottak-e a balesetben.

Az sem derült még ki, hogy a repülőtéri létszámhelyzet bármilyen módon hozzájárult-e az ütközéshez. Mindez azt követően történt, hogy a belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint több mint 400, a közlekedésbiztonsági hivatalnál dolgozó munkavállaló távozott azóta, hogy a február 14-én kezdődött részleges kormányzati leállás miatt fizetés nélkül kellett dolgozniuk. A légi forgalmi irányítók szakszervezetei évek óta szintén a létszámhiányra panaszkodnak.