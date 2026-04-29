Mol-Ina-ügy: már csaknem 290 millió dollárral tartozik Horvátország a magyar olajvállalatnak – Zágráb hirtelen nagyon barátságos lett, mindent újrakezdenének

Egy amerikai bíróság megerősítette a korábbi döntést, amely szerint Horvátország köteles 286 millió dollárt fizetni a magyar Mol olajipari vállalatnak.

Az ítéletet Amir H. Ali bíró hozta meg a washingtoni szövetségi körzeti bíróságon a Mol keresete nyomán. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a bíró gyorsított eljárásban hozott ítéletében kimondta, hogy

a horvát államnak mintegy 236 millió dollár kártérítést kell megfizetnie a magyar olajtársaságnak.

A döntés értelmében Horvátország nem tudta megakadályozni az arbitrázs ítéletének amerikai elismerését és végrehajtását, miután a bíróság minden, a zágrábi kormány által felhozott jogi kifogást elutasított.

A Tanjug cikke szerint a bíróság már 2025-ben elutasította a horvát fél fellebbezését egy 2022-es arbitrázs döntés ellen, amely eredetileg 183,94 millió dollár megfizetésére kötelezte az országot. Az összeg azóta a kamatok és az eljárási költségek miatt 286 millió dollárra emelkedett.

Új kezdet

Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében - mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre válaszolva, miután egy amerikai bíróság nemrégiben ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában.

Plenkovic azt mondta: a Mol és Horvátország közötti jogvitát a jelenlegi kormány örökölte, ezért a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni. Hozzátette: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek "új kezdetet" jelenthetnének a Mol-INA kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.

Mint ismert, a horvát kormány idén márciusban kapott értesítést arról, hogy a washingtoni bíróság elutasította a Mol által kezdeményezett döntés elismerése és végrehajtása elleni kifogásokat a „Mol magyar olajipari vállalat kontra Horvát Köztársaság” ügyben.