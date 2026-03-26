Orosz főtisztek megölését szervezték a népszerű alkalmazáson, most haldoklik – egy sikertörténet vége, már jön az új

Oroszországban a WhatsApp után éppen most haldoklik a Telegram – jelentette ki Mihail Oszejevszkij, a Rosztyelekom orosz távközlési vállalat elnöke a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Egy orosz távközlési szolgáltató szerint a Telegram haldoklik / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„A WhatsAppnak egyáltalán nincs forgalma. Gyakorlatilag nem létezik. A WhatsApp meghalt, a Telegram éppen most haldoklik (…). A MAX forgalma gyorsan növekszik” – mondta Oszejevszkij, az újonnan kifejlesztett MAX orosz üzenetküldő szolgáltatásra utalva.

A Rosztyelekom elnöke szerint megnőtt a mobilhívások száma is, miután a külföldi üzenetküldő alkalmazásokban letiltották a hang- és videóhívásokat. Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) február közepén elkezdte lelassítani a Telegram működését. A hatóság nem erősítette meg,

de nem is cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint április 1-jétől teljesen blokkolja az appot.

A korlátozások bevezetésének egyik oka az volt, hogy a Telegram a Roszkomnadzor szerint nem lépett fel hatékonyan az úgynevezett doxxing (privát adatokat rossz szándékkal nyilvánosságra hozó) szolgáltatások törlése érdekében. Ezeket rosszhiszemű felhasználók csalásra, zsarolásra és diverzánsakciók szervezésére tudják alkalmazni.

A hatóság kifogásolta, hogy az üzenetküldő szolgáltatás vezetése nemcsak a csalásokról, hanem a terrortámadások tervezéséről és végrehajtásáról sem hajlandó információt szolgáltatni az orosz biztonsági szerveknek, amit ugyanakkor a külföldi szakszolgálatoknak kiad.

Állítólag a Telegramon keresztül szervezték a katonatisztek megölését

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) februárban vizsgálatot indított a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen terrorizmus támogatása címén, egy büntetőügy keretében. A Rosszijszkaja Gazeta című kormánylap azt írta akkor, hogy a 2022 óta a Telegram felhasználásával elkövetett bűncselekmények száma meghaladta a 153 ezret, ebből 33 ezer diverziós-terrorista vagy szélsőséges bűncselekmény volt, köztük robbantások, katonai toborzóirodák felgyújtása és gyilkosságok megszervezése is volt.