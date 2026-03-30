Hétfő reggel publikálta Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi vezetője azt a dokumentumot, amely merőben más megvilágításba helyezi a kormányzásra készülő ellenzéki párt eddig megismert terveit. Magyar Péter hónapok óta azt harsogja, hogy megtartanák a rezsicsökkentést és fokozatosan válnának le az olcsó orosz energiahordozókról. A Tisza Párt valóságos tervei ettől azonban nagyon távol állnak.

Teljesen feleslegesen tagadják: évek óta meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést a Tisza Párt közgazdászai, de most lebuktak / Fotó: Németh András Péter

Teljesen feleslegesen tagadják: évek óta meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést a Tisza Párt közgazdászai, de most lebuktak

A párt nevével fémjelzett energiatervből az derül ki, hogy az első feladataik között vezetnék ki a védett üzemanyagárakat, valamint a rezsicsökkentést. Ennél is súlyosabb lenne az a döntés, amelynek alapján az országgyűlés már az alakuló ülésén kimondaná, hogy Magyarország leválik az olcsó orosz energiáról.

És ami még megdöbbentőbb, hogy azzal is tisztában vannak a program készítői, hogy ez milyen brutális energiaárrobbanást eredményezne. A becslésük szerint az energiaárak akár a jelenlegi szint kétszeresére is emelkedhetnek, miközben az üzemanyagárak akár az ezer forint feletti szintet is elérhetik.

A terv szerint a kereslet visszafogása és a piaci viszonyok helyreállítása csak magasabb árak mellett lehetséges. A szükséges beruházások finanszírozására új adót is bevezetnének. Az úgynevezett energiafüggetlenségi adó (efa) a lakossági megtakarításokat célozná meg, 1–1,5 százalékos kulccsal, amely évente akár 240–360 milliárd forint bevételt is jelenthet. Az intézkedést ideiglenesnek szánják, és az energiaátállás költségeinek fedezésére használnák fel.

Mindez nem tűnik meglepetésnek annak fényében, hogy Tarr Zoltán, a párt elnöke sem tagadja már nagyon, hogy a háttérben komoly átalakításokra készülnek. A Politicónak adott interjúban árulta el, hogy külön Mol-munkacsoport működik a pártban, amelynek az a feladata, hogy a magyar olajtársaság stratégiáját és vezetését megváltoztassa.

A Tisza közgazdászai régóta meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést

Annak ellenére, hogy a dokumentum létezését Magyar Péter tagadja, tudvalevő, hogy a Tisza Párt környékén mozgolódó közgazdászok évek óta a rezsicsökkentés megszüntetése mellett kardoskodnak. Ennek legékesebb bizonyítéka Kapitány István, a Tisza Párt Shelltől igazolt vezetője, aki épp egy hete egy beszédében úgy fogalmazott:

Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.

Ezt nem lehet másképp értelmezni, mint hogy a rezsicsökkentést is megszüntetné, ha ő lenne a Tisza gazdasági minisztere. Nem beszélve az élelmiszer-árrésstopokról, illetve a védett üzemanyagárakról. Az utóbbiak több ezer forintos megtakarítást jelentenek a magyar családoknak.