Teljesen feleslegesen tagadják: évek óta meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést a Tisza Párt közgazdászai, de most lebuktak
Hétfő reggel publikálta Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi vezetője azt a dokumentumot, amely merőben más megvilágításba helyezi a kormányzásra készülő ellenzéki párt eddig megismert terveit. Magyar Péter hónapok óta azt harsogja, hogy megtartanák a rezsicsökkentést és fokozatosan válnának le az olcsó orosz energiahordozókról. A Tisza Párt valóságos tervei ettől azonban nagyon távol állnak.
A párt nevével fémjelzett energiatervből az derül ki, hogy az első feladataik között vezetnék ki a védett üzemanyagárakat, valamint a rezsicsökkentést. Ennél is súlyosabb lenne az a döntés, amelynek alapján az országgyűlés már az alakuló ülésén kimondaná, hogy Magyarország leválik az olcsó orosz energiáról.
És ami még megdöbbentőbb, hogy azzal is tisztában vannak a program készítői, hogy ez milyen brutális energiaárrobbanást eredményezne. A becslésük szerint az energiaárak akár a jelenlegi szint kétszeresére is emelkedhetnek, miközben az üzemanyagárak akár az ezer forint feletti szintet is elérhetik.
A terv szerint a kereslet visszafogása és a piaci viszonyok helyreállítása csak magasabb árak mellett lehetséges. A szükséges beruházások finanszírozására új adót is bevezetnének. Az úgynevezett energiafüggetlenségi adó (efa) a lakossági megtakarításokat célozná meg, 1–1,5 százalékos kulccsal, amely évente akár 240–360 milliárd forint bevételt is jelenthet. Az intézkedést ideiglenesnek szánják, és az energiaátállás költségeinek fedezésére használnák fel.
Mindez nem tűnik meglepetésnek annak fényében, hogy Tarr Zoltán, a párt elnöke sem tagadja már nagyon, hogy a háttérben komoly átalakításokra készülnek. A Politicónak adott interjúban árulta el, hogy külön Mol-munkacsoport működik a pártban, amelynek az a feladata, hogy a magyar olajtársaság stratégiáját és vezetését megváltoztassa.
A Tisza közgazdászai régóta meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést
Annak ellenére, hogy a dokumentum létezését Magyar Péter tagadja, tudvalevő, hogy a Tisza Párt környékén mozgolódó közgazdászok évek óta a rezsicsökkentés megszüntetése mellett kardoskodnak. Ennek legékesebb bizonyítéka Kapitány István, a Tisza Párt Shelltől igazolt vezetője, aki épp egy hete egy beszédében úgy fogalmazott:
Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra.
Ezt nem lehet másképp értelmezni, mint hogy a rezsicsökkentést is megszüntetné, ha ő lenne a Tisza gazdasági minisztere. Nem beszélve az élelmiszer-árrésstopokról, illetve a védett üzemanyagárakról. Az utóbbiak több ezer forintos megtakarítást jelentenek a magyar családoknak.
Azonban nem ő az egyetlen tiszás, aki a rezsicsökkentést kritizálta a múltban. Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője úgy nyilatkozott róla, hogy „ebben a formában nem támogatható ez a rendszer […] már ugye az energiaárakkal nincs köszönőviszonyban, az ahogyan az árakat megállapítják, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy ez a pénz rossz helyre kerül”.
Gerzsenyi szerint az a legnagyobb probléma a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó az energia, és nem ösztönöz megtakarításra.
Bódis Kriszta a Tisza Párt képviselőjelöltjének is böki a szemét a rezsicsökkentés, ami szerinte „csak tudatformálás”. Úgy fogalmazott, hogy „a rezsicsökkentés arra állítja rá az embereket, hogy jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és ha kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb.”
„A legkárosabb intézkedés”
Kevésbé meglepő módon Surányi György, a Tisza Párt programíró tanácsadója sem rajong a családokat védő kormányzati intézkedésért. A korábbi jegybankelnök úgy véli „a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz”, amit azzal indokolt, hogy torzítja a piacot, és az a probléma vele, hogy jelenleg az összes család megkapja.
De nem volt kegyesebb a rezsicsökkentéssel Kéri László, „az első tiszás” sem, aki szerint a rezsicsökkentés „a világ blöffje”. Felesége, Petschnig Mária Zita szerint az ársapkának „nem volt semmiféle haszna”, de annál nagyobb kárt okozott.
A Tisza Párt mellett ismét feltűnő Bokros Lajos a rezsicsökkentést a „legkárosabb intézkedések” egyikének minősítette Magyarországon.
Király Júlia, baloldali közgazdász, tiszás szakértő szerint „a rezsicsökkentés valójában hazugság”. Azt pedig mostanra mindenki tudja, hogy Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés „csupán egy humbug”.
Orbán Viktor is reagált a Tisza tervére
„Új nap, új botrányos lelepleződés, egy Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök a dokumentumra. A kormányfő szerint, ami a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó.
A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak, a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra
– mondta a kormányfő. Szerinte Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenné a magyar családokat. „A jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan. A Fidesz a biztos választás” – tette hozzá.
Nem először derül ki, hogy megszorításokra készül a Tisza
Nem ez az első eset, hogy olyan dokumentum szivárog ki a Tisza Párt környékéről, amely a párt eddig eltitkolt terveit tartalmazza. Tavaly augusztusban az Index szellőztette meg, hogy háromsávos szja-rendszert vezetnének be a párt tervei szerint, aminek keretében a jelenlegi egykulcsos szja rendszert felváltaná a progresszív adózás, így a 15 százalékos kulcs mellett 22, illetve 33 százalék sújtaná a kereseteket.
Bár a dokumentum létezését a párt akkor tagadta, több mint beszédes volt, hogy Bod Péter Ákos, akinek a kezei között átment a program, 2022-ben Márki-Zay Péter tanácsadó csapatában dolgozott, és akkor úgy fogalmazott a HVG-nek, hogy „teljes az egyetértés az adórendszer megváltoztatásáról”. Később még egy komplexebb program is kiszivárgott, amelyet csak konvergenciaprogramnak neveztek el, és több ezer milliárd forint értékű megszorítást tartalmazott.