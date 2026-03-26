Zelenszkij és Merz robbanni fog: Trump közölte, Amerika inkább az iráni háborúba küldené az Ukrajnának ígért fegyvereket – „A német kancellár nem törölheti ki, amit mondott"

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának szánt hadianyagot is átirányíthat Irán felé. A politikus hangsúlyozta, hogy a konfliktus elsősorban fiatal életetek megóvása miatt fontos, de az amerikai érdekeket kevéssé érinti.

Zelenszkijnek az amerikai katonai támogatás elvesztésével is számolnia kell, ha Trump a közeljövőben inkább Iránra akar fókuszálni / Fotó: Saul Loeb

Trump csütörtökön a kabinet ülésén tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az amerikai fegyverszállítmányokat, amelyeket Ukrajnának szánnak, akár a Közel-Keletre is átirányíthatják, hogy ott Irán ellen vessék be. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a felhasználási cél módosítása általános gyakorlat, és a szállítások elsősorban eladások formájában történnek.

Trump szerint az ukrajnai háború az Egyesült Államokra gyakorlatilag nincs jelentős hatással, azonkívül, hogy lehetőséget biztosít a fegyvereladásokra.

Az elnök a konfliktust kemény helyzetnek nevezte, és hozzátette, hogy a legfőbb cél a fiatal katonák életének megóvása. „Az egyedüli oka annak, hogy próbáljuk a katonai konfliktust lezárni, hogy fiatal emberek halálát megállítsuk” – mondta. Trump korábban is többször hangoztatta, hogy az ukrajnai háború az amerikai érdekek szempontjából nem elsődleges, bár az eladások révén gazdasági lehetőséget kínál.

Emellett kiemelte, hogy a béke megvalósítását az ukrán és az orosz elnök közti „hatalmas gyűlölet nehezíti”. Trump szerint ehhez hasonlót korábban még nem látott, ugyanakkor a feszültség enyhe csökkenése már esélyt adhat a sikerre. Az elnök állítása szerint a konfliktus lezárására tett erőfeszítések a katonai és politikai nyomás egyidejű mérséklésén alapulnak.

Trump gyorsan válaszolt az európai tétlenkedésre

Az amerikai elnök kemény kritikát fogalmazott meg Friedrich Merz német kancellárral szemben, amiért ő korábban az iráni konfliktus kapcsán azt nyilatkozta, hogy az „nem a mi háborúnk”. Trump erre válaszolva kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak joga van saját álláspontját képviselni, még ha az nem egyezik is európai partnerekével.

Ha Merz szerint ez nem az ő háborújuk, akkor amerikai elnökként azt mondhatom, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok háborúja

– jelentette ki Turmp.