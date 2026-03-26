Zelenszkij és Merz robbanni fog: Trump közölte, Amerika inkább az iráni háborúba küldené az Ukrajnának ígért fegyvereket – „A német kancellár nem törölheti ki, amit mondott"

Washington egyszerre két háborúban találta magát, és ebbe nem hajlandó belerokkanni. Trump csütörtökön kijelentette: lehetséges, hogy Ukrajna helyett átirányítják az amerikai fegyverszállítmányokat a Közel-Keletre.
VG/MTI
2026.03.26, 22:07
Frissítve: 2026.03.27, 09:18

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának szánt hadianyagot is átirányíthat Irán felé. A politikus hangsúlyozta, hogy a konfliktus elsősorban fiatal életetek megóvása miatt fontos, de az amerikai érdekeket kevéssé érinti.

Ukraine President Volodymyr Zelensky visits the White House trump
Zelenszkijnek az amerikai katonai támogatás elvesztésével is számolnia kell, ha Trump a közeljövőben inkább Iránra akar fókuszálni / Fotó: Saul Loeb

Trump csütörtökön a kabinet ülésén tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az amerikai fegyverszállítmányokat, amelyeket Ukrajnának szánnak, akár a Közel-Keletre is átirányíthatják, hogy ott Irán ellen vessék be. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a felhasználási cél módosítása általános gyakorlat, és a szállítások elsősorban eladások formájában történnek. 

Trump szerint az ukrajnai háború az Egyesült Államokra gyakorlatilag nincs jelentős hatással, azonkívül, hogy lehetőséget biztosít a fegyvereladásokra.

Az elnök a konfliktust kemény helyzetnek nevezte, és hozzátette, hogy a legfőbb cél a fiatal katonák életének megóvása. „Az egyedüli oka annak, hogy próbáljuk a katonai konfliktust lezárni, hogy fiatal emberek halálát megállítsuk” – mondta. Trump korábban is többször hangoztatta, hogy az ukrajnai háború az amerikai érdekek szempontjából nem elsődleges, bár az eladások révén gazdasági lehetőséget kínál.

Emellett kiemelte, hogy a béke megvalósítását az ukrán és az orosz elnök közti „hatalmas gyűlölet nehezíti”. Trump szerint ehhez hasonlót korábban még nem látott, ugyanakkor a feszültség enyhe csökkenése már esélyt adhat a sikerre. Az elnök állítása szerint a konfliktus lezárására tett erőfeszítések a katonai és politikai nyomás egyidejű mérséklésén alapulnak.

Trump gyorsan válaszolt az európai tétlenkedésre

Az amerikai elnök kemény kritikát fogalmazott meg Friedrich Merz német kancellárral szemben, amiért ő korábban az iráni konfliktus kapcsán azt nyilatkozta, hogy az „nem a mi háborúnk”. Trump erre válaszolva kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak joga van saját álláspontját képviselni, még ha az nem egyezik is európai partnerekével.

Ha Merz szerint ez nem az ő háborújuk, akkor amerikai elnökként azt mondhatom, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok háborúja 

– jelentette ki Turmp.

Bezárta kapuit a Perzsa-öböl: Irán tengeri aknákkal teszi járhatatlanná az energiakereskedelem ütőerét – Trump brutális választ ígért

A stratégiai tengeri útvonalon normál esetben a világ energiaszállításának mintegy ötöde halad át. Irán azonban most elkezdett aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosba, ami komoly akadályt jelenthet a hajózás újraindításában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
