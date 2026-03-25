Megvan a pontos dátum, az egész világ erre vár: a Föld két leghatalmasabb embere szemtől szembe leül egymással – új korszakba lépünk

Új időpontot kapott a Trump–Hszi-csúcstalálkozó, amelyet korábban egy iráni katonai művelet miatt halasztottak el. Az eseményt május közepén tartják Pekingben, az amerikai elnök pedig kijelentette, hogy történelmi tárgyalások folynak majd a két nagyhatalom között.

Új időpontot kapott az egyik legfontosabb idei diplomáciai esemény: Donald Trump bejelentette, hogy személyesen találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel. A csúcstalálkozót május 14–15-én rendezik meg Pekingben.

Nem marad el a Trump–Hszi-csúcstalálkozó

Az eseményt eredetileg korábban tartották volna, azonban Trump szerint egy Iránnal kapcsolatos amerikai katonai művelet miatt el kellett halasztani. A mostani bejelentés alapján azonban a szervezés ismét teljes gőzzel halad, a felek képviselői már a végső előkészületeken dolgoznak.

Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett üzenetében hangsúlyozta: nagy várakozással tekint a találkozó elé, amelyet „monumentális eseménynek” nevezett. Ez a megfogalmazás nem alaptalan, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságának vezetői ülnek majd egy asztalhoz, miközben a globális politikai és gazdasági feszültségek továbbra is magasak.

A diplomáciai gesztusok sora azonban itt nem ér véget. Trump azt is közölte, hogy később az Egyesült Államokban is vendégül látja Hszi Csin-pinget és feleségét, Peng Liyuant.

A viszontlátogatás helyszíne Washington lesz, ahol az amerikai elnök és felesége, Melania Trump fogadja majd a kínai delegációt.

A találkozó időzítése különösen érzékeny geopolitikai környezetben történik. Az Egyesült Államok és Kína között az elmúlt években többször is kiéleződtek a gazdasági és technológiai viták, miközben a katonai és stratégiai rivalizálás is erősödött. Egy ilyen magas szintű egyeztetés így nemcsak protokolláris jelentőségű, hanem komoly hatással lehet a globális erőviszonyokra is.

Trump bejegyzése alapján a tárgyalások hangneme kifejezetten pozitív lehet. Az amerikai elnök „nagy tiszteletnek örvendő vezetőként” hivatkozott Hszire, ami diplomáciai szempontból fontos jelzés. Ez arra utal, hogy Washington a feszültségek ellenére nyitott lehet bizonyos együttműködésekre vagy kompromisszumokra.