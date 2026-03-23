Energiaháború a Közel-Keleten: felmérték a következményeket, így néz ki a legrosszabb forgatókönyv – ezt évekig megsínyli a globális piac

Az olaj- és gázpiacokon akár évekig érezhető lesz az iráni háború hatása. A közel-keleti válság néhány hét alatt túlnőtte a katonai dimenzióját, és már most az energiaellátás lett a fő célpont. Hosszú távon pedig akár a teljes régió termelése megnyomorodhat.
2026.03.23, 16:59
Frissítve: 2026.03.23, 17:08

Közel két tucat olaj- és gázlétesítményt ért támadás a Közel-Keleten az iráni konfliktus kezdete óta, az akciók pedig a háború elhúzódásával egyre gyakoribbá válnak. Szakértők szerint már a mostani helyzet is hónapokig tartó ellátási zavart és tartós árrobbanást okozhat a globális energiapiacon, amelynek a legnagyobb vesztese Európa lesz.

Egyre több finomító, gázmező és tároló kerül célkeresztbe a Közel-Keleten, ezt pedig a globális energiapiacok is megszenvedik / Fotó: StockTrek Images via AFP

Mindössze három héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, a konfliktus látványosan átlépte az energetikai vörös vonalat. 

Az ABC friss elemzése szerint eddig legalább 23 olaj- és földgázlétesítményt ért katonai csapás a térség kilenc országában – és a támadások mögött iráni, izraeli és amerikai erők egyaránt állnak.

A helyzet súlyosságát nemcsak a célpontok száma mutatja, hanem azok jelentősége is. A támadások immár nem elszigetelt incidensek:

  • finomítók,
  • tárolók,
  • exportterminálok,
  • valamint kritikus gázmezők

is célkeresztbe kerültek. Az energiapiaci szakértők szerint a teljes ellátási lánc támadás alatt áll, ami a globális károkat is hatványozottan növeli.

A legnagyobb aggodalmat az váltotta ki, hogy a konfliktus kiterjedt a világ egyik legfontosabb szűk kereskedelmi keresztmetszetére, a Hormuzi-szorosra, ahol a világ olaj- és LNG-szállításának több mint 20 százaléka halad át. A forgalom azonban mára gyakorlatilag leállt, mivel Irán nyíltan fenyegeti az áthaladó hajókat, és már legalább öt tartályhajót ért támadás a Perzsa-öbölben.

Ez önmagában is sokkot okozna, de a szárazföldi infrastruktúra elleni csapások tovább rontják a helyzetet. Az egyik legsúlyosabb incidens az iráni South Pars gázmező elleni izraeli támadás volt. 

Ez a mező az iráni gázellátás gerince, a teljes fogyasztás mintegy 70 százalékát biztosítja. 

A létesítmény elleni csapás nemcsak azonnali kiesést okozhat, hanem dominóhatást indíthat el az ország energiarendszerében.

Hasonlóan kritikus célpont volt a katari Ras Laffan Industrial City, a világ legnagyobb LNG-feldolgozó központja. Iráni rakétatalálat után a létesítmény kapacitása 17 százalékkal csökkent, az éves bevételkiesés pedig elérheti a 20 milliárd dollárt. A javítás akár öt évig is eltarthat, ami teljesen átírja a korábbi várakozásokat.

A szakértők ezt már a legrosszabb forgatókönyvként emlegetik. A probléma nemcsak a kieső termelés, hanem az, hogy ezek a létesítmények rendkívül komplex, egyedi mérnöki rendszerek, nem lehet gyorsan pótolni vagy újraépíteni őket.

Közben a finomítói kapacitások is célkeresztbe kerültek. Kuvaitban dróncsapások érték az ország két legnagyobb finomítóját, míg Szaúd-Arábiában a Ras Tanura és a yanbui üzemek sérültek meg. Az Egyesült Arab Emírségekben többször is tüzek ütöttek ki a fudzsairai tárolózónában, amely a térség legnagyobb finomított-termék-raktára.

A támadások nem kímélték Bahreint, Irakot, Ománt és Izraelt sem, miközben Iránban több üzemanyagraktár és -tároló is megsérült. Teheránban a csapások után súlyos a légszennyezés, helyi jelentések szerint savas és mérgező eső is előfordult a régióban.

Az energiapiaci szakértők egyetértenek abban, hogy a hatás tartós lesz. 

Még ha a konfliktus azonnal véget érne is, a kiesett szállítások, a sérült infrastruktúra és a felhalmozódó logisztikai torlódások hónapokig, akár évekig éreztetik hatásukat.

Ha a háború a jelenlegi trendeket követi, minden egyes nap, amíg a részt vevő nemzetek késlekednek a békemegállapodással, legalább egy-két héttel hosszabb helyreállítási időt jelent az infrastruktúrában, az olajárak pedig valószínűleg idén már nem térnek vissza a konfliktus előtti szintre, de akár 2027 közepéig is eltarthat, amíg a piac kiheveri a háborút.

A piac reakciója már most látható: a bizonytalanság beépült az árakba, és minden újabb támadás tovább növeli a kockázati prémiumot

Ha a Hormuzi-szoros zárva marad, és a támadások folytatódnak, a jelenlegi helyzet könnyen egy elhúzódó globális energiaválságba torkollhat.

A mostani események egyértelmű üzenetet küldenek: az energiainfrastruktúra többé nem mellékszereplő a konfliktusokban, hanem az egyik legfontosabb célpont lett. És ennek az árát végső soron az egész világ megfizeti.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
