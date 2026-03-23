Energiaháború a Közel-Keleten: felmérték a következményeket, így néz ki a legrosszabb forgatókönyv – ezt évekig megsínyli a globális piac

Közel két tucat olaj- és gázlétesítményt ért támadás a Közel-Keleten az iráni konfliktus kezdete óta, az akciók pedig a háború elhúzódásával egyre gyakoribbá válnak. Szakértők szerint már a mostani helyzet is hónapokig tartó ellátási zavart és tartós árrobbanást okozhat a globális energiapiacon, amelynek a legnagyobb vesztese Európa lesz.

Egyre több finomító, gázmező és tároló kerül célkeresztbe a Közel-Keleten, ezt pedig a globális energiapiacok is megszenvedik / Fotó: StockTrek Images via AFP

Mindössze három héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, a konfliktus látványosan átlépte az energetikai vörös vonalat.

Az ABC friss elemzése szerint eddig legalább 23 olaj- és földgázlétesítményt ért katonai csapás a térség kilenc országában – és a támadások mögött iráni, izraeli és amerikai erők egyaránt állnak.

A helyzet súlyosságát nemcsak a célpontok száma mutatja, hanem azok jelentősége is. A támadások immár nem elszigetelt incidensek:

finomítók,

tárolók,

exportterminálok,

valamint kritikus gázmezők

is célkeresztbe kerültek. Az energiapiaci szakértők szerint a teljes ellátási lánc támadás alatt áll, ami a globális károkat is hatványozottan növeli.

A legnagyobb aggodalmat az váltotta ki, hogy a konfliktus kiterjedt a világ egyik legfontosabb szűk kereskedelmi keresztmetszetére, a Hormuzi-szorosra, ahol a világ olaj- és LNG-szállításának több mint 20 százaléka halad át. A forgalom azonban mára gyakorlatilag leállt, mivel Irán nyíltan fenyegeti az áthaladó hajókat, és már legalább öt tartályhajót ért támadás a Perzsa-öbölben.

Ez önmagában is sokkot okozna, de a szárazföldi infrastruktúra elleni csapások tovább rontják a helyzetet. Az egyik legsúlyosabb incidens az iráni South Pars gázmező elleni izraeli támadás volt.

Ez a mező az iráni gázellátás gerince, a teljes fogyasztás mintegy 70 százalékát biztosítja.

A létesítmény elleni csapás nemcsak azonnali kiesést okozhat, hanem dominóhatást indíthat el az ország energiarendszerében.

Hasonlóan kritikus célpont volt a katari Ras Laffan Industrial City, a világ legnagyobb LNG-feldolgozó központja. Iráni rakétatalálat után a létesítmény kapacitása 17 százalékkal csökkent, az éves bevételkiesés pedig elérheti a 20 milliárd dollárt. A javítás akár öt évig is eltarthat, ami teljesen átírja a korábbi várakozásokat.