Tiszás ügynökbotrány: felszínre hozta, mi veszhet – Kapitány és a többiek mindent megdrágítanának

A kormány által közzétett videón egy, a párthoz köthető informatikus arról beszél, hogy olyan helyzetbe került, amely szerinte „beszervezés jellegű” volt, és későbbi feladatokra készíthették fel. A felvétel szerint az érintettek kapcsolatban álltak az ukrán nagykövetséggel is. Ezzel párhuzamosan egy másik kiszivárgott hanganyag is nagy visszhangot váltott ki. Az ügynökbotrányban kulcsszereplőként emlegetett személy arról beszél, hogy egy esetleges kormányváltás után befolyása lehetne arra, kik dolgozzanak a külügyben. A kijelentés politikai szinten azt a kérdést veti fel, hogy külső szereplők milyen mértékben próbálhatják befolyásolni a magyar állam működését.

Egyre nagyobb port kavar a tiszás ügynökbotrány / Fotó: StockTrek Images via AFP

Jóval több, mint ügynökbotrány

A botrány nemcsak nemzetbiztonsági, hanem gazdasági kérdéseket is felszínre hozott. A figyelem középpontjába került Kapitány István, aki korábban a Shell egyik vezetője volt, és jelenleg a Tisza Párt gazdasági szakértőjeként szerepel. Egy nyilvános megszólalásában Kapitány arról beszélt, hogy csökkenteni kell az állami beavatkozás mértékét, és vissza kell szorítani az árkorlátozó intézkedéseket.

Ez érintheti az árrésstopot, a hatósági üzemanyagárakat és a rezsicsökkentést is. A kijelentések alapján egy piaci alapúbb energiarendszer felé történő elmozdulás rajzolódik ki.

Ez a kérdés különösen érzékeny, mivel Magyarországon a lakossági energiaárak az uniós átlagnál alacsonyabbak. A rendszer átalakítása közvetlen hatással lehetne a háztartások kiadásaira, beleértve az üzemanyagárakat és a rezsit is.

Geopolitika

A vita egyik központi eleme az orosz energiahordozóktól való függőség kérdése. A Tisza Párt több szereplője korábban is hangsúlyozta, hogy Magyarországnak csökkentenie kellene ezt a függőséget, és alternatív források felé kellene nyitnia. Ez a megközelítés szorosan kapcsolódik a jelenlegi geopolitikai helyzethez, különösen az orosz–ukrán háborúhoz. A kritikusok szerint az ilyen irányú változtatások jelentős költségekkel járhatnak.

Nyugdíjak és megszorítások

A botrányhoz kapcsolódó vitákban felmerült a nyugdíjrendszer jövője is. Több, a párthoz köthető szakértő korábban a 13. havi nyugdíj fenntarthatóságát is megkérdőjelezte, és felvetette annak átalakítását vagy megszüntetését – olvashatjuk az Ellenpont beszámolójában.