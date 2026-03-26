Ami az ügynökbotrány mögött van: kormányváltás esetén a magyar nyugdíjasok pénze is Ukrajnában kötne ki

A Tisza Párt szakértői több alkalommal is kategorikusan kijelentették, hogy be kell fejezni a többirányú diplomáciát, és minden kérdésben az európai uniós fősodor érdekeit kell képviselni. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna minden lehetséges pénzügyi és politikai támogatást megkapna, a magországok kitépnék a gyeplőt a kelet-közép.európai államok vezetőinek kezéből, a magyar nemzeti érdekek pedig háttérbe szorulnának.

Ami az ügynökbotrány mögött van: kormányváltás esetén a magyar nyugdíjasok pénze is Ukrajnába kötne ki / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Egy ilyen változás a magyar választópolgároknak nagyon sokba kerülne.

Ukrajnának dolgozhattak a Tisza Párt informatikusai

A magyar titkosszolgálatok kedden egy jelentést tettek közzé, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa rendszeres egyeztetésekre járt az ukrán nagykövetségre − mutat rá az Ellenpont.

A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján az egyik érintett már évekkel ezelőtt az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került. A magyar elhárítás két alkalommal is személyesen meghallgatta, és a jelentés szerint a vele szemben felmerült gyanú jelentős része beigazolódott.

Története 2022-ben kezdődött: ekkor került kapcsolatba egy „külföldi, titkosszolgálati munkában jártas” észt állampolgárral, aki beavatta a hírszerzés világába.

Először felajánlotta neki, hogy részt vehet a NATO kibervédelmi képzésén, azonban ebből nem lett semmi, az érintett nem végezte el a tanfolyamot. Nyilvánvaló, hogy ez csak álca volt, valójában így leplezték a beszervezést és a titkosszolgálati kiképzést. Később, 2023 október végén Kijevben találkozott az IT Army of Ukraine képviselőivel, akikkel innentől kezdve titkosított Telegram-csatornán kommunikált.

Ezek után a férfi egyre szorosabbra fűzte viszonyát a kijevi körökkel: ennek keretében együttműködött az Ukrajna érdekében dolgozó Anonymus hekkercsoporttal is.

Ebben az időszakban, 2025 februárjában került kapcsolatba az ügy másik érintettjével, egy brit-magyar kettős állampolgárral, akivel közösen felvették a kapcsolatot az egyik jól ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselőivel. Ebben segítségükre volt az egyik uniós ország titkosszolgálata.