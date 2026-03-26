Ami az ügynökbotrány mögött van: kormányváltás esetén a magyar nyugdíjasok pénze is Ukrajnában kötne ki
A Tisza Párt szakértői több alkalommal is kategorikusan kijelentették, hogy be kell fejezni a többirányú diplomáciát, és minden kérdésben az európai uniós fősodor érdekeit kell képviselni. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna minden lehetséges pénzügyi és politikai támogatást megkapna, a magországok kitépnék a gyeplőt a kelet-közép.európai államok vezetőinek kezéből, a magyar nemzeti érdekek pedig háttérbe szorulnának.
Egy ilyen változás a magyar választópolgároknak nagyon sokba kerülne.
Ukrajnának dolgozhattak a Tisza Párt informatikusai
A magyar titkosszolgálatok kedden egy jelentést tettek közzé, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt két informatikusa rendszeres egyeztetésekre járt az ukrán nagykövetségre − mutat rá az Ellenpont.
A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján az egyik érintett már évekkel ezelőtt az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe került. A magyar elhárítás két alkalommal is személyesen meghallgatta, és a jelentés szerint a vele szemben felmerült gyanú jelentős része beigazolódott.
Története 2022-ben kezdődött: ekkor került kapcsolatba egy „külföldi, titkosszolgálati munkában jártas” észt állampolgárral, aki beavatta a hírszerzés világába.
Először felajánlotta neki, hogy részt vehet a NATO kibervédelmi képzésén, azonban ebből nem lett semmi, az érintett nem végezte el a tanfolyamot. Nyilvánvaló, hogy ez csak álca volt, valójában így leplezték a beszervezést és a titkosszolgálati kiképzést. Később, 2023 október végén Kijevben találkozott az IT Army of Ukraine képviselőivel, akikkel innentől kezdve titkosított Telegram-csatornán kommunikált.
Ezek után a férfi egyre szorosabbra fűzte viszonyát a kijevi körökkel: ennek keretében együttműködött az Ukrajna érdekében dolgozó Anonymus hekkercsoporttal is.
Ebben az időszakban, 2025 februárjában került kapcsolatba az ügy másik érintettjével, egy brit-magyar kettős állampolgárral, akivel közösen felvették a kapcsolatot az egyik jól ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselőivel. Ebben segítségükre volt az egyik uniós ország titkosszolgálata.
Ezt követően a férfi 2025 májusában egy európai uniós tagállam budapesti nagykövetségén járt, ahol titkosszolgálati eszközök elhelyezésére oktatták. Ekkor került összeköttetésbe egy fedőnevet használó, magát külföldi hírszerzőnek bemutató férfival, aki a magyar belpolitikával kapcsolatos műveleti feladatokat adott neki − olvasható a jelentésben.
Az ügyben érintett két informatikusnál, akik a Tisza Párt munkáját segítették, a hatóságok házkutatást rendeltek el, külföldi titkosszolgálati bekötéseik miatt − erről Kocsis Máté országgyűlési képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság tagja számolt be.
Külföldi titkosszolgálatok szereznének befolyást a külügyminisztérium felett
Mindeközben hétfőn robbant ki a botrány, miszerint egy újságíró, Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Egy kiszivárgott hangfelvétel tanúsága szerint Panyi egy európai uniós tagország titkosszolgálatának juttatta el Szijjártó Péter telefonszámát, így segítve a munkájukat.
Panyi Szabolcs később elismerte a felvétel hitelességét.
Sok részlet még tisztázatlan, de Panyi a felvételen arról beszél, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, és azzal kérkedett, hogy egy esetleges kormányváltás esetén befolyása lenne a külügyminisztérium személyügyi döntéseire.
Az ügy nagyon súlyos, mivel a rendelkezésre álló információk arra engednek következtetni, hogy a megfigyelési botrány több szálon a Tisza Párthoz köthető, a külföldi szolgálatok pedig Panyi segítségével Orbán Anitán keresztül akarják formálni a magyar külpolitikát − elemzi a helyzetet az Ellenpont újságírója.
Zelenszkij a magyar kormány ellen dolgozik
Felmerülhet a kérdés, hogy mi lehet az oka a szokatlanul intenzív támadásoknak, ki állhat a háttérben és mi lehet a cél.
Minden jel arra utal, hogy Ukrajna a magyar kormány ellen dolgozik. Olyan titkosszolgálati és dezinformációs eszközöket vetnek be, amelyek eddig nem voltak jellemzőek a rendszerváltás utáni magyar kampányokban, és minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a legnagyobb ellenzéki pártot, ezzel aktívan beavatkozva a magyar választásba − írja az Ellenpont.
Az eddigi eseményekből és az összefonódásokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Kijev befolyást szerezhetne a magyar külügy felett egy esetleges kormányváltás esetén. Az Ellenpont arról is beszámol, hogy Orbán Anita Ukrajna számára kedvező álláspontot képvisel.
Orbán Anita megkönnyítené Volodimir Zelenszkij dolgát, és lehetővé tenné, hogy Ukrajna érdekei érvényesülhessenek az európai politikában. Egy ilyen forgatókönyv azt jelentené, hogy a magyarok zsebéből hatalmas összegek vándorolnának Ukrajnába, így indirekt módon a gazdaság feletti kontrollt is elveszítenénk
− tárja fel az összefüggést az Ellenpont.
A magyar nyugdíjasok állnák a cechet
A négy éve háborúzó Ukrajna kimerülőben van, a hadsereg fenntartása hatalmas összegeket emészt fel, az államháztartás pedig külföldi tőkeinjekciók nélkül gyorsan összeomlana. Az uniós támogatások nélkül az alapvető közszolgáltatásokat sem lehetne finanszírozni. Az uniós döntéshozók ugyan kölcsönről beszélnek, ám ezt a kölcsönt Ukrajna az oroszok által fizetett háborús jóvátételből fizetné, aminek sorsa finoman szólva is kérdéses.
Ukrajna azért dolgozik egy magyarországi kormányváltáson, hogy mihamarabb pénzügyi forrásokhoz juthasson. Orbán Viktor politikája ezt nem teszi lehetővé, mivel a hivatalban lévő miniszterelnök prioritásként kezeli a magyar emberek jólétét, és nem hajlandó megszorító intézkedéseket bevezetni ukrán érdekek miatt.
A többletkiadások egy jó részét feltehetően a nyugdíjasok fizetnék meg, mivel számos szakértő szerint tőlük van mit elvenni. Erről Bokros Lajos több alkalommal is beszélt, legutóbb február 19-én Juszt László műsorában. Az MSZP–SZDSZ-pártkoalíció egykori pénzügyminisztere szerint
a 13. havi nyugdíjnál az a fő szempont, hogy egyrészt senki nem fizetett 13 hónapig nyugdíjjárulékot, márpedig a nyugdíjak csak egymáshoz viszonyított arányukat tekintve függenek attól, hogy ki mennyit fizetett be, valójában azoknak az abszolút értéke egy adott időpontban attól kell hogy függjön, hogy ma a dolgozó korosztályok mennyit fizetnek be.
Bokros nincs egyedül a véleményével, a 13. havi nyugdíj eltörlésének ötletét Petsching Mária Zita közgazdász, Kéri László politológus felesége, Surányi György, a Nemzeti Bank volt elnöke, valamint Simonovits András közgazdász is támogatja.
