Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint hazugság Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása az amerikai biztonsági garanciát illető feltétellel kapcsolatban. Az ukrán elnök azt állította néhány napja, hogy Ukrajna csak akkor kap támogatást Amerikától, ha feladja a donyeci régiót.

Ukrajna kivonul a Donbászból? Kiderült az igazság

Erről a Világgazdaság is írt. Zelenszkij azt állította, hogy az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát.

Az amerikai külügyminiszter a G7-csoport franciaországi miniszteri találkozóját követően újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy látta az ukrán államfő nyilatkozatát, és azt szerencsétlennek tartja, mert

Volodimir Zelenszkijnek is tudnia kellett, hogy nem igaz.

Marco Rubio az ukrán elnök azon állítására reagált, amely szerint az Egyesült Államok az Ukrajnának ígért biztonsági garanciát a kelet-ukrajnai Donbász régióból való kivonuláshoz köti.

„Amit elmondtunk neki, az világos: biztonsági garanciák nem léphetnek életbe, amíg a háború le nem zárul, ellenkező esetben ugyanis a garanciát viselő fél is belépne a háborúba – hangsúlyozta. – Amit megmondtunk neki, és meg kellett volna értenie, az az, hogy a biztonsági garancia csak azt követően jöhet, hogy véget ér a háború, de ez nem volt hozzákapcsolva terület feladásához.”

Nem tudom, miért mond ilyen dolgokat, amelyek egyszerűen nem igazak.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a béke elérése érdekében közvetít. Hozzátette, azt mondták el az ukrán félnek, hogy mi az, amihez az oroszok ragaszkodnak. „Nem vagyunk szószólók, elmagyaráztuk nekik, és az ő választásukon múlik, nem a mi feladatunk dönteni helyettük.”

Arról is beszámolt, hogy legutóbb múlt hét végén volt egyeztetés az amerikai és az ukrán tárgyalók között. „A mi szerepünk, hogy megpróbáljuk feltérképezni, mit akar a két oldal, és meglátni, hogy áthidalhatók-e az elképzelések közötti különbségek.”

Amerikai fegyverek Ukrajnában: átirányítják?

Marco Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok eddig nem irányított át Ukrajnának eladásra szánt fegyverzetet saját felhasználásra az iráni műveletre, de ennek lehetősége fennáll. „Ha az Egyesült Államoknak van egy katonai szükséglete, legyen az a készletek feltöltése vagy a nemzeti érdekeket szolgáló felhasználás, akkor mindig saját magunk élvezünk elsőbbséget” – mondta.