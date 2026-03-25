Amerika döntött, Zelenszkij összeomlott: Ukrajnának át kell adnia Donyec-medencét az oroszoknak, különben nem kap semmit – Trump Kijevet szorongatja

Az ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek szerdán Kijevben adott interjújában arról nyilatkozott, hogy "az amerikaiak készek magas szinten véglegesíteni e garanciákat, amint Ukrajna kész lesz kivonulni a Donyec-medencéből".

Zelenszkij figyelmeztetett, hogy mivel járna a Donyec-medence átadása

Zelenszkij kiemelte a Reuters interjújában: ez a lépés az erős védelmi vonalak átengedésével járna Oroszországnak, és ezért veszélyt jelentene Ukrajna, s ezáltal egész Európa számára is. Zelenszkij szerint Moszkva arra számít, hogy Washington elveszti érdeklődését és kivonul az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalásokról. Úgy vélte: Washington, amely most a saját konfliktusára összpontosít Iránnal, az ukrajnai háború gyors lezárásának érdekében nyomást fog gyakorolni a kijevi vezetésre.

"A Közel-Kelet egyértelműen meghatározó szereppel bír Donald Trump elnök számára, és úgy vélem, a következő lépéseire is. Trump elnök véleményem szerint sajnálatosan továbbra is azt a stratégiát követi, hogy nagyobb nyomást gyakorol az ukrán félre" – tette hozzá. Az ukrán elnök egyben köszönetet mondott az az amerikai kormányzatnak, amiért

fenntartotta a Patriot légvédelmi rakétarendszerek utánpótlását,

dacára annak, hogy a közel-keleti harctevékenységek következtében máshol is megnőttek az igények e téren. "Nem állították le a szállítmányokat számunkra. Nagyon hálás vagyok Trump elnöknek és csapatának. Bár ez a Patriot-rakéta utánpótlás nem fedezi a szükségleteinket" - tette hozzá.

Ez az indoka az amerikai kérésnek

Az ukrajnai háború lezárásának egyik kulcsfeltétele Moszkva szerint az, hogy az ukrán hadsereg kivonuljon a Donyec-medence teljes területéről. A Kreml ugyanakkor nem hajlandó nyilvánosságra hozni a területi rendezés alapjául szolgáló úgynevezett anchorage-i formula részleteit. Az ukrajnai helyzet rendezése egyik alapvető feltétele az, hogy az ukrán fegyveres erők elhagyják a Donyeck-medence területét – jelentette ki korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A nyilatkozat újabb egyértelmű jelzés arra, hogy

Moszkva területi kérdésekben nem hajlandó engedni.

Peszkov azonban közölte: a Kreml továbbra sem tartja célszerűnek az úgynevezett anchorage-i formula tartalmának nyilvánosságra hozatalát. Ez a megállapodási keret szolgálna alapul a területi rendezéshez, de Moszkva szerint a részletek kiszivárogtatása nem szolgálná a tárgyalások sikerét.