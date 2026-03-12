Nagy munkában a forint, ledolgozza hátrányát az euró és a dollár ellenében – rakétaként emelkedik a Mol, drágul az olaj

A reggeli gyengülést követően kezd magára találni a forint, amely csütörtök délig jelentősen lefaragott hátrányából a meghatározó devizákkal szemben. A kereskedés ugyanakkor továbbra is volatilis, a közel-keleti háború mellett az olaj- és gázpiacról érkező hírekre is érzékenyen reagál a hazai fizetőeszköz.

Ledolgozza hátrányát a forint az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a kora reggeli 390-hez közeli szintről 387,5 fontig jött vissza a nap feléig, ezzel pedig már a magyar pénz számára jelez kisebb, 0,05 százalékos előnyt.