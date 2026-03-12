Nagy munkában a forint, ledolgozza hátrányát az euró és a dollár ellenében – rakétaként emelkedik a Mol, drágul az olaj
A reggeli gyengülést követően kezd magára találni a forint, amely csütörtök délig jelentősen lefaragott hátrányából a meghatározó devizákkal szemben. A kereskedés ugyanakkor továbbra is volatilis, a közel-keleti háború mellett az olaj- és gázpiacról érkező hírekre is érzékenyen reagál a hazai fizetőeszköz.
Az euró jegyzése a kora reggeli 390-hez közeli szintről 387,5 fontig jött vissza a nap feléig, ezzel pedig már a magyar pénz számára jelez kisebb, 0,05 százalékos előnyt.
A dollár/forint keresztárfolyam a 337,7-es szintről kezdte az ereszkedést, pár perccel dél előtt 335,4 forintot kértek a zöldhasúért, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent magyar oldalról.
A régiós devizákkal szemben már egyértelmű forintelőny látható. A cseh koronát 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon, 15,9 forinton váltják, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal került lejjebb, 91 forintig.
Az olajárak továbbra is felfelé tartanak, noha a reggeli, 100 dollár feletti szintről valamelyest korrigált a kurzus. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára 4,6 százalékkal 96 dollárra drágult, míg az amerikai WTI jegyzése 4,2 százalékkal 90,5 dollárra erősödött. A fő hajtóerő továbbra is a Hormuzi-szoros leállása, melynek újraindulása egyelőre bizonytalan. A Goldman Sachs elemzői már a történelmi, 147 dolláros árfolyamszint áttörésétől tartanak.
A európai tőzsdéken enyhe mínuszok jellemzik a kereskedést, a pesti tőzsdén ugyanakkor jó a hangulat. A BUX 0,9 százalékkal emelkedett délig a –0,2 százalékos kezdést követően. A fő index 123 ezer pont felett kereskedik. A vezető magyar részvények közül egyedül az OTP gyengélkedik, a bankpapír 0,5 százalékkal került lejjebb.
A Mol egészen kiemelkedő teljesítményt nyújt, 4,3 százalékkal ralizik az olajárak emelkedésétől is fűtve.
A Richter kurzusa 1,1 százalékot szedett magára, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal erősödött.