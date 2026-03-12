Orbán Viktor: Zelenszkij nem zsarolhatja Magyarországot az olajblokáddal – hamarosan minden kiderül a Barátság kőolajvezetékről

Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal! – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön megosztott Facebook- videójához, amelyben Czepek Gábor államtitkárral beszélt telefonon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára jelenleg Ukrajnában tartózkodik, hogy megbizonyosodjon a Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Hamarosan minden kiderül a Barátság kőolajvezetékről / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Védelmi Tanács ugyanis a múlt héten arról döntött, hogy Czepek Gábor államtitkár vezetésével vizsgálóbizottságot küld a Barátság kőolajvezetékhez Ukrajnába. A delegáció szerdán indult útnak és várhatóan péntek indul vissza.

Orbán Viktor posztjában videóhívásban beszélt az államtitkárral, aki beszámolt arról, hogy 14 órás út után érkeztek meg Kijevbe, a körülményekhez képest jól haladtak. Megjegyezte, hogy az USA ügyvivővel és uniós diplomatákkal is folyamatosan egyeztetnek, az egyedüli, aki nem áll szóba velük, az az ukrán kormány. Ezt Orbán Viktor is meglehetősen furcsállta. Mint mondta,

abszurd dolog, hogy ott vagyunk Kijevben, és mindenkivel lehet tárgyalni, csak az ukránokkal nem. Ilyet még a világ nem látott!

Mint a Világgazdaság korábban megírta, Ukrajna szerint Czepek Gábor vezetett bizottság nem élvez diplomáciai küldöttségi jogkört, mivel csak turistaként lépett az országba.

A kormányfő szerint nem konfliktust keresnek, sőt, az ukránokkal együtt akarják megoldani a helyzetet, segíteni akarnak nekik abban, hogy a Barátság kőolajvezetéken mihamarabb újraindíthassák a szállítást Magyarország felé. Ugyanakkor arra az esetre, ha nem tárgyalnak a magyar delegációvak Kijevben, Orbán Viktor utasításba adta, hogy

udvariasan akarjunk az energetikáért kapcsolatos kormányzati szervekkel kapcsolatba lépni, ha nem megy, akkor kérjünk engedélyt, hogy saját magunk odamehessünk és helyszíni szemlét tarthassunk.

Ezzel úgy látszik, hogy változott Orbán Viktor álláspontja. Amikor a vizsgálóbizottságról döntöttek, akkor arról volt szó, hogy helyszíni terepszemlét tartanak ott, ahol az ukrán fél szerint megrongálódott a cső. Most viszont már arról van szó, hogy ezt csak akkor tegyék meg, ha nem tudnak kapcsolatba lépni az ukrán kormánnyal.