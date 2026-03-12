Vámok és kínai visszaesés árnyékolja be a kilátásokat: csökkenő profitra készül a BMW

A BMW arra készül, hogy 2026-ban is nehéz gazdasági környezetben kell működnie: a vállalat szerint a vámok, a kínai piacon erősödő verseny és a globális bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az eredményeket – írta a Reuters.

Csökkentek a BMW értékesítései Kínában / Fotó: NurPhoto via AFP

A német autógyártó mérsékelt visszaesést vár az idei adózás előtti eredményben, miközben az autóeladások várhatóan stagnálnak. A BMW versenytársai, köztük

a Volkswagen

és a Mercedes-Benz

is gyenge 2025-ös évről számoltak be. Az autóipart világszerte a kereskedelmi korlátozások, a kínai értékesítések csökkenése és az elektromos átállás nehézségei terhelik, miközben a villanyautók iránti kereslet a különböző piacokon eltérő ütemben alakul.

A vállalat vezetése szerint a globális környezet továbbra is kiszámíthatatlan. Oliver Zipse vezérigazgató úgy fogalmazott: a BMW jelenleg igyekszik stabilan tartani működését, miközben átalakítja modellkínálatát és csökkenti költségeit.

A világunk továbbra is instabil, és számos kockázat fennmarad a jelenlegi pénzügyi évben

– mondta a vezérigazgató. A vállalat 2025-ben 6,7 százalékos visszaesést jelentett az adózás előtti eredményben, amely 10,2 milliárd euróra csökkent.

A vámok tovább rontják a nyereségességet

A BMW arra számít, hogy a magasabb vámok 2026-ban 1,25 százalékponttal csökkentik az autóipari üzletág profitmarzsát. A vállalat ezért az idei évre 4–6 százalékos működési marzzsal számol az autógyártási szegmensben.

Ez jelentős visszaesést jelent a korábbi évekhez képest: a marzs 2025-ben 5,3 százalék, 2024-ben pedig 6,3 százalék volt.

A pénzügyi igazgató, Walter Mertl ugyanakkor abban bízik, hogy az év második felében új kereskedelmi megállapodások születhetnek az Egyesült Államok és partnerei – köztük az Európai Unió, Mexikó és Kanada – között, ami enyhítheti a vámok hatását.

Kína továbbra is gyenge pont

A BMW számára az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a kínai piac jelenti. A vállalat autóeladásai 12,5 százalékkal csökkentek 2025-ben ebben a kulcsfontosságú régióban.

A cég ugyanakkor arra számít, hogy 2026-ban a kínai értékesítések stabilizálódhatnak, és elérhetik a tavalyi szintet.