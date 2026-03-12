Vámok és kínai visszaesés árnyékolja be a kilátásokat: csökkenő profitra készül a BMW
A BMW arra készül, hogy 2026-ban is nehéz gazdasági környezetben kell működnie: a vállalat szerint a vámok, a kínai piacon erősödő verseny és a globális bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az eredményeket – írta a Reuters.
A német autógyártó mérsékelt visszaesést vár az idei adózás előtti eredményben, miközben az autóeladások várhatóan stagnálnak. A BMW versenytársai, köztük
- a Volkswagen
- és a Mercedes-Benz
is gyenge 2025-ös évről számoltak be. Az autóipart világszerte a kereskedelmi korlátozások, a kínai értékesítések csökkenése és az elektromos átállás nehézségei terhelik, miközben a villanyautók iránti kereslet a különböző piacokon eltérő ütemben alakul.
A vállalat vezetése szerint a globális környezet továbbra is kiszámíthatatlan. Oliver Zipse vezérigazgató úgy fogalmazott: a BMW jelenleg igyekszik stabilan tartani működését, miközben átalakítja modellkínálatát és csökkenti költségeit.
A világunk továbbra is instabil, és számos kockázat fennmarad a jelenlegi pénzügyi évben
– mondta a vezérigazgató. A vállalat 2025-ben 6,7 százalékos visszaesést jelentett az adózás előtti eredményben, amely 10,2 milliárd euróra csökkent.
A vámok tovább rontják a nyereségességet
A BMW arra számít, hogy a magasabb vámok 2026-ban 1,25 százalékponttal csökkentik az autóipari üzletág profitmarzsát. A vállalat ezért az idei évre 4–6 százalékos működési marzzsal számol az autógyártási szegmensben.
Ez jelentős visszaesést jelent a korábbi évekhez képest: a marzs 2025-ben 5,3 százalék, 2024-ben pedig 6,3 százalék volt.
A pénzügyi igazgató, Walter Mertl ugyanakkor abban bízik, hogy az év második felében új kereskedelmi megállapodások születhetnek az Egyesült Államok és partnerei – köztük az Európai Unió, Mexikó és Kanada – között, ami enyhítheti a vámok hatását.
Kína továbbra is gyenge pont
A BMW számára az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a kínai piac jelenti. A vállalat autóeladásai 12,5 százalékkal csökkentek 2025-ben ebben a kulcsfontosságú régióban.
A cég ugyanakkor arra számít, hogy 2026-ban a kínai értékesítések stabilizálódhatnak, és elérhetik a tavalyi szintet.
Az Egyesült Államok és Európa hozhat növekedést
A BMW az Egyesült Államokban és Európában lát növekedési lehetőséget. Az amerikai piacon a vállalat gyártási jelenléte – különösen a dél-karolinai Spartanburgban működő nagy gyár – részben tompítja az amerikai vámok hatását.
Ugyanakkor az EU vámjai érintik a Kínában gyártott, teljesen elektromos Mini-modelleket.
Új BMW-modellek érkeznek
A vállalat a következő időszakban jelentős modellfrissítést tervez. A BMW az új „Neue Klasse” generáció bevezetésével mintegy 40 új modell piacra dobását tervezi 2026-ban és 2027-ben.
A vállalat szerint ez kulcsfontosságú lesz abban, hogy a cég megerősítse pozícióját a prémiumautó-piacon, miközben az iparág az elektromos mobilitás felé halad.
