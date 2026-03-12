Soha nem látott olajválság előtt áll a világ – apokaliptikus jóslat érkezett, 150 dollár fölé szaladhat az olajár

Minden idők legnagyobb energia- és kőolajválsága előtt állhat a világ a közel-keleti háború miatt – kongatta meg a vészharangot csütörtöki kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

Minden idők legnagyobb olajársokkja jöhet az iráni háború miatt / Fotó: Sunshine Seeds / Shutterstock

A szakértő úgy látja, az Amerikai Egyesült Államok és Izrael stratégiája a jelen állás szerint nem vált be, mivel Irán nem omlott össze, nem adja meg magát. Éppen ellenkezőleg, a perzsa állam állja a csapásokat, sőt bekeményít, beleáll a konfliktusba és egyre inkább úgy tűnik, hogy mintha az ő stratégiájuk működne. Így jelen pillanatban egyáltalán nem látszik, hogy a Hormuzi-szorost mikor és milyen feltételekkel lehetne újranyitni.

Pletser Tamás szerint a jelenlegi krízis minden korábbinál jelentősebb, még úgy is, hogy a mostani, napi 105 millió hordós globális kőolajfogyasztás jelentősen meghaladja a 70-es évek napi 60-70 millió hordós szintjét.

Példátlan olajársokkot okozhat a Hormuzi-szoros lezárása

Az Erste elemzője ezt annak összevetésével támasztja alá, hogy a múlt közel-keleti válságai mekkora olajkínálati sokkot jelentettek.

Szuezi válság (1956–57): a globális kínálat 10 százaléka

Mostanáig a legnagyobb ellátási zavar, amelyet Egyiptom Sínai-félszigetének megszállása okozott.

Öbölháború (1990–91): a globális kínálat 9 százaléka

Irak Kuvait elleni inváziója és a nemzetközi válaszlépések váltották ki.

Arab olajembargó (1973): a globális kínálat 7 százaléka

Az OPEC tagállamai csökkentették a szállításokat azokba az országokba, amelyek Izraelt támogatták a Jom Kippur háború során, ami négyszeresére növelte az árakat.

Iráni vallási forradalom (1978–79): a globális kínálat 5-7 százaléka

A forradalom miatt az iráni termelés drasztikusan visszaesett, ami 1980 elejére megduplázta a világpiaci árakat.

Amerikai–iráni háború (2026. március): a globális kínálat 20 százaléka

A Hormuzi-szoroson keresztüli tankeres forgalom leállása elvágta Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak fő exportját. A tartalék kapacitás gyakorlatilag nullára csökkent, mivel a kulcsfontosságú, gyorsan reagáló termelők fizikailag ki vannak zárva a piacról.