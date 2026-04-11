Döbbenetes tragédia a Váci úton: a szlalomozó luxusautókat csak jelentős fellépéssel lehetne megállítani

Öt autó ütközött, egyikük lesodródott a felüljáróról a XIII. kerületben. A balesetben többen meghaltak.
VG/MTI
2026.04.11, 09:32
Frissítve: 2026.04.11, 10:09

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Döbbenetes autóbaleset a Váci úton / Fotó: Mihádák Zoltán

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál levő felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása közben hunyt el, négyen megsérültek – áll a közleményben.

„Újabb ártatlan áldozata lett az illegális utcai versenyzésnek Budapesten. Tegnap este a fenti képen látható Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a Váci út Róbert Károly körút feletti felüljáróján, hogy az nemhogy átszakította a korlátot, hanem átrepült felette, és a mélybe zuhant – a vezetője azonnal meghalt” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon szombat délelőtt.

Szemtanúk elmondása szerint előzőleg több nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, és szlalomoztak a forgalomban, amikor az Audi a vétlen Toyotának ütközött frontálisan, amely ezután lezuhant.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azt írta, hogy még több traffipax kell a budapesti utakra, a megengedett sebességet visszaesően jelentősen túllépő gyorshajtók esetén sokkal súlyosabb büntetési tételekkel. 

„Ideje változtatni azon a gyakorlaton is, hogy a traffipaxokat csak az önkormányzatok finanszírozzák, miközben a feladat és a bevétel is az államé” – írta. Hozzátette, hogy a jelentős sebességtúllépéssel történő utcai illegális versenyzés büntetési tételeit jelentősen emelni kell, bevezetve az elkövetők autóinak lefoglalását is, ahogy számos európai országban ez gyakorlat. 

Nem lehet beletörődni, hogy az útjainkat szórakozásból tegyék életveszélyessé idióták

– fogalmazott Vitézy Dávid.

A Fővárosi Önkormányzat 2023-ban, a főpolgármester korábbi bejelentését követően megkezdte a fixen telepített, folyamatosan működő sebességmérő kamerák kiépítését.

Karácsony Gergely egy korábbi az Árpád hídon történt halálos baleset után hangsúlyozta: a sebességmérő kameráknak fontos szerepük van a közlekedésbiztonság javításában. Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltként száz új traffipax telepítését ígérte megválasztása esetén Budapest olyan főútvonalain, ahol a gyorshajtás leginkább veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. 

A politikus emlékeztetett arra, hogy 2023. július 1-jén egy 26 éves kerékpáros életét követelte egy baleset szintén az Árpád hídon, ami azért következett be, mert két autós versenyezni kezdett. Azt is hozzátette, hogy ugyanakkor 

Karácsony Gergely az akkori baleset apropóján azt az ígéretet tette, hogy 45 traffipaxot, sebességmérő berendezést telepít a gyorshajtók megfékezése érdekében Budapesten, ám egyik ígéretből sem lett semmi.

