Őrizetben a halálos baleset okozója – megszólalt a rendőrség a Váci úton történt tragédiáról

Őrizetbe vette a rendőrség azt a sofőrt, aki a két ember halálával járó balesetet okozta pénteken késő este a Göncz Árpád városközpontnál Budapesten – írta a BRFK kommunikációs osztálya szombaton.

A BRFK szombat délután sajtótájékoztatót tart a balesetről.

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este.

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál levő felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása közben hunyt el, négyen megsérültek.

„Újabb ártatlan áldozata lett az illegális utcai versenyzésnek Budapesten. Tegnap este a fenti képen látható Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a Váci út Róbert Károly körút feletti felüljáróján, hogy az nemhogy átszakította a korlátot, hanem átrepült felette, és a mélybe zuhant – a vezetője azonnal meghalt” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon szombat délelőtt.

Szemtanúk elmondása szerint előzőleg több nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, és szlalomoztak a forgalomban, amikor az Audi a vétlen Toyotának ütközött frontálisan, amely ezután lezuhant.

A főpolgármester azt írta, hogy „itt az ideje végre, hogy a jogszabályok szigorításával az ámokfutó gyorshajtók és a másokat tudatosan veszélyeztetők autóját első alkalommal fél évre, utána véglegesen el lehessen kobozni, ebben a magyar törvényeket az osztrák és svájci szabályokhoz kell igazítani”.

„Budapest közlekedésbiztonsági stratégiája azon alapul – fogalmazott Karácsony Gergely –, hogy a városon belüli halálos balesetek számát belátható időn belül nullára csökkentsük. Sok intézkedés szolgálja ezt, például a főváros által telepített traffipaxok is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt években felére csökkent a halálos balesetek száma a városban. De ami tegnap történt, az nem elsősorban közlekedésbiztonsági, hanem büntetőjogi és pszichológiai kérdés.”

Karácsony Gergely egy korábbi, az Árpád hídon történt halálos baleset után hangsúlyozta: a sebességmérő kameráknak fontos szerepük van a közlekedésbiztonság javításában. Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltként száz új traffipax telepítését ígérte megválasztása esetén Budapest olyan főútvonalain, ahol a gyorshajtás leginkább veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.