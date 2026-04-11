Deviza
EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,68 +0,04% PLN/HUF88,27 +0,02% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0% EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,68 +0,04% PLN/HUF88,27 +0,02% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
BRFK
rendőrség
baleset

Őrizetben a halálos baleset okozója – megszólalt a rendőrség a Váci úton történt tragédiáról

Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki a gyanú szerint a péntek késő esti, két halálos áldozattal járó balesetet okozta a Göncz Árpád városközpontnál. Az autóbalesetet egy nagy sebességű ütközés idézhette elő, amelynek következtében egy autó a felüljáróról a mélybe zuhant.
VG
2026.04.11, 13:40
Frissítve: 2026.04.11, 15:47

Őrizetbe vette a rendőrség azt a sofőrt, aki a két ember halálával járó balesetet okozta pénteken késő este a Göncz Árpád városközpontnál Budapesten – írta a BRFK kommunikációs osztálya szombaton.

Autóbaleset
Autóbaleset: megszólalt a rendőrség a Váci úton történt tragédiáról / Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A BRFK szombat délután sajtótájékoztatót tart a balesetről.

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este.

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál levő felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása közben hunyt el, négyen megsérültek.

„Újabb ártatlan áldozata lett az illegális utcai versenyzésnek Budapesten. Tegnap este a fenti képen látható Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a Váci út Róbert Károly körút feletti felüljáróján, hogy az nemhogy átszakította a korlátot, hanem átrepült felette, és a mélybe zuhant – a vezetője azonnal meghalt” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon szombat délelőtt.

Szemtanúk elmondása szerint előzőleg több nagy teljesítményű autó versenyzett egymással, és szlalomoztak a forgalomban, amikor az Audi a vétlen Toyotának ütközött frontálisan, amely ezután lezuhant.

A főpolgármester azt írta, hogy „itt az ideje végre, hogy a jogszabályok szigorításával az ámokfutó gyorshajtók és a másokat tudatosan veszélyeztetők autóját első alkalommal fél évre, utána véglegesen el lehessen kobozni, ebben a magyar törvényeket az osztrák és svájci szabályokhoz kell igazítani”.

„Budapest közlekedésbiztonsági stratégiája azon alapul – fogalmazott Karácsony Gergely –, hogy a városon belüli halálos balesetek számát belátható időn belül nullára csökkentsük. Sok intézkedés szolgálja ezt, például a főváros által telepített traffipaxok is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt években felére csökkent a halálos balesetek száma a városban. De ami tegnap történt, az nem elsősorban közlekedésbiztonsági, hanem büntetőjogi és pszichológiai kérdés.”

Karácsony Gergely egy korábbi, az Árpád hídon történt halálos baleset után hangsúlyozta: a sebességmérő kameráknak fontos szerepük van a közlekedésbiztonság javításában. Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltként száz új traffipax telepítését ígérte megválasztása esetén Budapest olyan főútvonalain, ahol a gyorshajtás leginkább veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
