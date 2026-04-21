Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: megjavították a Barátság kőolajvezetéket, hogy, hogy nem, az EU-csúcs előtt két nappal

„Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető” – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegram-oldalán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Barátság kőolajvezeték ismét üzembe helyezhető

„Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit” – írta bejegyzésében az ukrán államfő.

Az időzítés nem véletlen, ugyanis április 23-án és 24-én EU-csúcsot rendeznek Cipruson. Az uniós vezetők a közel-keleti helyzetről és az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről egyeztetnek. A találkozó kiemelt eleme lesz, hogy meghallgatják Volodimir Zelenszkij beszámolóját az orosz–ukrán háború aktualitásairól is, egy olyan időszakban, amikor az ukrajnai háború továbbra is az európai biztonság egyik kulcskérdése.

Ukrán drónok csaptak le egy kulcsfontosságú orosz olajelosztó állomásra a szamarai régióban, hatalmas tüzet okozva. A támadás közvetlenül érintheti Oroszország exportképességét, ezáltal pedig a Barátság kőolajvezeték ellátását is, amelynek újraindítása kedden, illetve szerdán várható, ha hinni lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új ígéretének. Jó eséllyel lehet, hiszen az ukránoknak sürgősen szükségük van az uniós pénzekre, amelyeket az olajvezeték innenső oldalán álló Magyarország és Szlovákia blokkol.

Újabb súlyos csapást szenvedett el az orosz energiaszektor, miután ukrán drónok támadást hajtottak végre egy kulcsfontosságú olajelosztó állomás ellen a szamarai területen. A műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat, azaz az SZBU egyik elit egysége hajtotta végre április 21-re virradó éjszaka, és a célpont a Proszvet település közelében található infrastruktúra volt.