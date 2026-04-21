Ki érti? Ukrajna drónokkal támadta meg az olajellátást a Barátsághoz, amit épp újraindítana

Ukrán drónok csaptak le egy kulcsfontosságú orosz olajelosztó állomásra a szamarai régióban, hatalmas tüzet okozva. A támadás közvetlenül érintheti Oroszország exportképességét, ezáltal pedig a Barátság kőolajvezeték ellátását is, amelynek újraindítása kedden, illetve szerdán várható, ha hinni lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új ígéretének. Jó eséllyel lehet, hiszen az ukránoknak sürgősen szükségük van az uniós pénzekre, amelyeket az olajvezeték innenső oldalán álló Magyarország és Szlovákia blokkol.

Az éjszakai ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott az orosz energiaellátásban, közvetlenül érintve a hamarosan újrainduló Barátság kőolajvezetéket is / Fotó: Anelo

Újabb súlyos csapást szenvedett el az orosz energiaszektor, miután ukrán drónok támadást hajtottak végre egy kulcsfontosságú olajelosztó állomás ellen a szamarai területen. A műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat, azaz az SZBU egyik elit egysége hajtotta végre április 21-re virradó éjszaka, és a célpont a Proszvet település közelében található infrastruktúra volt.

A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben, a The Kyiv Independent értesülései szerint pedig legalább öt nyersolajtartály sérült meg, amelyek egyenként 20 ezer köbméteres kapacitással rendelkeznek. Ez nemcsak látványos pusztítást jelent, hanem komoly logisztikai kiesést is.

Ukrán dróntalálat érte az orosz olajexport szívét

Az érintett állomás kulcsszerepet játszik az orosz olajiparban: itt keverik össze a különböző lelőhelyekről származó nyersolajat, hogy létrejöjjön az Urals típusú exportolaj, amelyet többek között a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra is szállítanának. Ez az egyik legfontosabb orosz exporttermék, amely meghatározó bevételi forrás Moszkva számára.

Egy ilyen létesítmény kiesése közvetlenül csökkentheti az ország képességét arra, hogy teljesítse nemzetközi szállítási szerződéseit.

Az ukrán források szerint az ilyen típusú támadások célja egyértelmű: megbontani az orosz olajexport láncát, és ezzel pénzügyi nyomást gyakorolni a háborús gépezetre. Oroszország ugyanis jelentős részben az energiahordozók exportjából finanszírozza az immár ötödik éve tartó háborút.