Egy egész város vált Coca-Cola-milliárdossá, aki tudja, csinálja utánuk

A floridai Quincy kisvárosban esett meg a befektetési csoda, ami nem is annyira csoda, de mégis egy tanulságos történet, hogy Mark W. „Pat” Munroe, a város egyik bankára, aki rögtön a Coca-Cola 1919-es tőzsdére lépését követően - tehát még a '29-es nagy világgazdasági válság előtt - kezdte a részvények felhalmozását, rábeszélt jó néhány helyi családot is, hogy meglehetősen kiszámolt pénzüket szintén Coca-Cola részvényekbe fektessék, s ezek a családok mára milliárdosokká váltak - írja Xataka technológiai hírportál.

Coca-Cola: lebilincselő sztori a hosszú távú befektetésekről / Fotó: NurPhoto via AFP

Quincy, az álmos déli városka vagyonépítésbe kezd

Quincy persze akkoriban még nem volt egy gazdag település. Sok család a mezőgazdaságból élt, a pénzügyi helyzetük pedig eléggé feszes volt, az álmos déli kisvárosban száz év alatt mára mégis hatalmas vagyon halmozódott fel.

Munroenak éppen az adta az ötletet, hogy Quincyben megfigyelte:

még a nincstelenek is rendszeresen vásárolták a Coca-Colát, s ebből azt a következtetést szűrte le, hogy egy olcsó italra az emberek még a nehéz időkben hajlandóak pénzt költeni.

A Coca-Cola-részvények kibocsátási ára 40 dollár volt részvényenként, ám a tőzsdei bevezetést követően visszaesett az árfolyam, ami Munroet nem lombozta le, hanem épp ellenkezőleg újabb vásárlásokra sarkallta, s erre bíztatta a helybelieket is.

Sőt a bankár még hitelfelvételre is rávette az irodájába betérő ügyfeleket, mégpedig részvényvásárlás céljából. A gazdáknak ugyanis akkoriban sok hitelre volt szükségük például a vetőmagok megvásárlásához, s Munroe állítólag a hiteligénylés alkalmait használta fel arra, hogy további pénzt ajánljon nekik Coca-Cola-részvények vásárlására.

Mai szemmel nézve egy ilyen akció nyilván problematikus lenne. Egyetlen részvényre építeni a vagyonfelhalmozást és a banki tanácsadást egy agresszív értékesítési promócióval párosítani, félő, hogy egy ilyen történet a bíróságon végződne. Quincy lakói azonban ahelyett, hogy feljelentették volna Munroet, inkább szorgosan vásárolták a részvényeket már a világválság alatt is, ami busásan kifizetődött nekik.