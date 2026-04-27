Deviza
EUR/HUF363,24 -0,76% USD/HUF309,31 -1,05% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,32 -0,79% PLN/HUF85,59 -0,74% RON/HUF71,3 -0,91% CZK/HUF14,92 -0,69% EUR/HUF363,24 -0,76% USD/HUF309,31 -1,05% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,32 -0,79% PLN/HUF85,59 -0,74% RON/HUF71,3 -0,91% CZK/HUF14,92 -0,69%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 406,79 +0,4% MTELEKOM2 510 +0,72% MOL4 044 -1,38% OTP42 480 +2,05% RICHTER12 990 -0,08% OPUS300 -12% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 800 -1,88% BUMIX9 211,8 -0,36% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 781,48 +0,25% BUX134 406,79 +0,4% MTELEKOM2 510 +0,72% MOL4 044 -1,38% OTP42 480 +2,05% RICHTER12 990 -0,08% OPUS300 -12% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 800 -1,88% BUMIX9 211,8 -0,36% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 781,48 +0,25%
hibrid hadviselés
bombafenyegetés
Horvátország
iskola

Újabb bombafenyegetések miatt ürítettek ki iskolákat Horvátországban

Horvátország több városában, köztük Zágrábban, Splitben és Rijekában iskolákat ürítettek ki, miután az intézmények bombafenyegetéseket kaptak. A hatóságok nem zárják ki, hogy az immár több mint egy hete tartó fenyegetéssorozat egy szélesebb körű, külföldről végzett hibrid hadviselés része lehet.
VG/MTI
2026.04.27, 11:15
Frissítve: 2026.04.27, 11:40

Több zágrábi, spliti és rijekai iskolát ürítettek ki hétfőn pokolgépes fenyegetések miatt, a horvát rendőrség ellenőrzéseket végez az érintett intézményekben – közölték a hatóságok. A fenyegetések Horvátország-szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult.

Újabb bombafenyegetések miatt ürítettek ki iskolákat Horvátországban / Fotó: Pixvio / Shutterstock

A rendőrség közleménye szerint az oktatási intézmények robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegető üzeneteket kaptak, ezért a hatóságok a helyszínen megkezdték az épületek átvizsgálását a vonatkozó biztonsági protokollnak megfelelően.

Davor Bozinovic belügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott:

a bombafenyegetések egyfajta hibrid hadviselés részét képezhetik. A horvát rendőrség több európai ország hatóságaival is együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről és domainekről küldték.

A rendőrség hangsúlyozta: minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

Az elmúlt időszakban több ország iskoláiban volt bombafenyegetés

Az oktatási intézmények bombafenyegetései nem új keletűek a régióban. Tavaly és idén is több kelet-közép-európai államban volt országos szintű fenyegetés, köztük Magyarországon is. 

Hazánkban januárban Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában volt bombariadó, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálták a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is. 

A Hajdú-Bihar vármegyeiekkel egy időben több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombariadót jelentettek, köztük Beregszász összes, valamint a kistérség több oktatási intézményében is. Az érintett iskolák, óvodák mindegyike külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről. Az információk szerint bombariadó volt többek között a jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai oktatási intézményekben is. A legtöbb iskolában biztonsági okokból hazaengedték a gyermekeket, az épületeket kiürítették 

Robbanás történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, egy ember meghalt

Erős detonáció rázta meg április 21-én, késő este Splitet, nem sokkal 23 óra előtt, amely a Kacunar és Ravne njive városrész lakóit is felriasztotta – írta meg a horvát Index alapján lapunk.

A Spliti-dalmát Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították és lezárták a helyszínt.

A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.

A hatóságok akkor azt közölték, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
