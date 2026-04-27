A Toyota márciusban egymás után második hónapja könyvelt el visszaesést a globális autóeladásokban, és ebben kulcsszerepet játszott az egyik legnépszerűbb modellje, a RAV4 generációváltása. A japán gyártó szerint a világszerte kedvelt szabadidő-autó gyártásának átállása az új modellre átmenetileg visszafogta a kiszállításokat – csakhogy ez éppen annál a típusnál történt, amely Magyarországon is évek óta az egyik legkeresettebb Toyota-SUV.

A magyarok is odáig voltak ezért a SUV-ért, most lecserélte a Toyota – végzetes hiba volt / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A vállalat hétfői közlése szerint a globális járműeladások márciusban 7,3 százalékkal estek vissza éves alapon, így összesen 897 871 autót értékesítettek. A külföldi eladások 7,2 százalékkal csökkentek, Japánban pedig 7,8 százalékos volt a visszaesés. A számok a Lexus márkát is tartalmazzák.

A legnagyobb problémát részben a Közel-Kelet jelentette, ahol közel harmadával zuhantak az eladások, de az Egyesült Államokban is 8,5 százalékos, Kínában pedig 8 százalékos mínuszt mértek.

Bár a közel-keleti piac a Toyota teljes volumenéhez képest kisebb, a térség visszaesése látványos volt. Több autógyártó szerint a keresletet az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, valamint a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok is gyengítették – írja a Reuters.

A Toyota ugyanakkor hangsúlyozta: a kereslet alapvetően stabil maradt, a fő problémát inkább a RAV4 modellváltása okozta. A vállalat egyszerre futtatta ki a korábbi generációt és állt át az új változat gyártására, ami természetesen lassította a kiszállításokat. Ez azonban üzletileg érzékeny pont, mert a RAV4 nem egyszerűen egy népszerű modell, hanem a Toyota egyik globális húzóterméke.

Visszaesés van, de a gyártás nem áll le

Magyarországon is hasonló a helyzet. A RAV4 hosszú évek óta a Toyota egyik legnépszerűbb szabadidő-autója a flottás és a lakossági vásárlók körében is, főként a hibrid változatok miatt. A modell a céges autópiacon is erős szereplő, különösen azoknál a vállalatoknál, ahol az alacsony fogyasztás és a magas maradványérték fontos szempont.

Éppen ezért a generációváltás könnyen visszaüthet rövid távon. Amíg az új modell teljes kapacitással nem érkezik meg a piacra, a vásárlók egy része kivár, mások pedig konkurens márkák felé fordulhatnak. Ez különösen most kockázatos, amikor az SUV-piacon a Hyundai, a Kia, a Volkswagen és a kínai gyártók is agresszíven támadják a Toyota pozícióit.

A gyártás nem omlott össze: globálisan 2,1 százalékkal nőtt a termelés márciusban, az Egyesült Államokban 4,9 százalékos, Kínában pedig 7,7 százalékos bővülést mértek, miközben Japánban 3,3 százalékos volt a csökkenés.

Ez azt jelzi, hogy a Toyota nem keresleti, hanem inkább átmeneti kínálati problémával küzd.