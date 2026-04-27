Egy hónap után ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely márciusban nem változtatott a 6,25 százalékos alapkamaton. Pedig februárban még nagyon úgy tűnt, hogy minden adott ahhoz, hogy folytatódjanak a kamatcsökkentések. A piac is árazta a következő, márciusi és áprilisi vágásokat, ám február 28-án kitört az iráni háború. A konfliktus, különösképpen a Hormuzi-szoros lezárása rég látott energiaválsággal fenyeget, ami egyelőre kizárja a monetáris lazítást.

A választás után először ülnek össze Varga Mihályék: de mire készülhet az MNB az iráni háború árnyékában?

„Bár a februári kamatcsökkentés pillanatában még arra lehetett számítani, hogy márciusban is lazít a jegybank, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása, illetve a konfliktus eszkalálódása energiaár-robbanást eredményezett, ami jelentősen megnövelte az inflációs várakozásokat, és a forintot is volatilissé tette, így a márciusi kamatvágás elmaradt” – idézte fel a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint, ha az áprilisi kamatdöntést vizsgáljuk, akkor jó kiindulópont Varga Mihály márciusi nyilatkozata, miszerint továbbra is ülésről ülésre döntenek, és „minden lehetőség az asztalon van”, azaz ha úgy alakul, egyaránt lehet lazítás, szigorítás vagy a kamat szinten tartása.

Ez a mondat szerinte jól rávilágít a mostani helyzet ellentmondásosságára: arra, hogy vannak olyan tényezők, amelyek egyértelműen a lazítás mellett szólnak, míg más tényezők ezt egyértelműen megakadályozzák,

sőt, ha csak ezeket néznénk, még attól kellene félnünk, hogy előbb-utóbb szigorítani kell.

Ami a lazítás mellett szól, az az erős forintárfolyam és az alacsony múltbéli infláció. Márciusban az infláció ugyan 1,8 százalékra nőtt a februári 1,4 százalékról, ám ez még mindig egy rendkívül alacsony szint, kisebb az eurózóna átlagánál is, amihez az elmúlt években, évtizedekben nem voltunk hozzászokva. A márciusi növekedést elsősorban az üzemanyag drágulása okozta, ami az iráni háború következménye, és amit fékezett a védett árak rendszere.