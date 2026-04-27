Euró bevezetése Magyarországon: ez vár a hitelekre, befektetésekre és a készpénzre, ha megszűnik a forint

A leendő Magyar-kormány egyik fő kampányígérete az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése, így a hazai közbeszédben is egyre többet foglalkoznak az ezzel járó lehetőségekkel. A Tisza elnöke, leendő miniszterelnök 2030-ra már magyar eurót szeretne látni, azt azonban már nem tette hozzá, hogy nagyon súlyos és fájdalmas megszorítások nélkül nem lesz Magyarországon uniós deviza. Nem véletlen, hogy a mintaként tekintett Lengyelország sem sieti el az euróövezethez való csatlakozást.

Ha Magyarék ragaszkodnak az euróhoz és nem csak a kampányban ígérgették a közös fizetőeszközt, a hazai deviza kivonása számos technikai következménnyel jár majd, az Accorde Alapkezelő összesítése szerint.

A készpénzhasználat mellett a hiteleket, és a befektetéseket is érinti az euró bevezetése / Fotó: Mehes Daniel

Mi lesz a hitelekkel?

Péntek Gábor, az Accorde Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint inden a szabályozói keretrendszeren múlik, de érdemes néhány régiós példából kiindulni. Bulgáriában és Horvátországban az euró bevezetésekor kizárólag a hitelek devizanemét változtatták meg: a megállapított leva-, illetve kunaárfolyamon euróra váltották őket. A kamatok és a futamidő nem változott, kivéve a változó kamatozású hiteleket. Ezeknél új referenciaértéket kellett meghatározni, például az EURIBOR-t vagy – Horvátország esetében – a jegybank által meghatározott NRR-rátát. A szabályozás jellemzően azt is kimondta, hogy az adós nem járhat rosszabbul az átállással.

A hitelkamatok az eurózónán belül is jelentős szórást mutatnak, hiszen a közös deviza mellett számos egyéb tényező is befolyásolja őket, például a hitelfelvételi szokások vagy a bankszektor sajátosságai. Pontos becslést ezért nehéz adni, de

a jelenlegi, nagyjából négy százalékos EURIBOR feletti felár 1–1,5 százalékra szűkülhet az euró bevezetése után, ami mai környezetben körülbelül 3,5–4 százalékos kamatszintet jelentene.

Mi lesz az értékpapírokkal?

A legegyszerűbb a részvények esete. A csökkenő kockázati felárat és a változó hozamkörnyezet árazási hatását figyelmen kívül hagyva, pusztán a technikai részleteknél maradva az árfolyamokat a meghatározott átváltási árfolyamon forintról euróra konvertálják.