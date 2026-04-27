Körvonalazódhat, ki lesz Magyar Péter kormányának egyik kulcsembere – ismerős név merült fel az egyik legfontosabb pozícióval kapcsolatban

A Tisza Párt gazdasági háttércsapatában egyre gyakrabban bukkan fel egy ismerős név: az Ellenpont értesülései szerint Kövesdy Attila lehet Magyar Péter egyik legfontosabb adópolitikai embere, és akár adóügyi államtitkári pozíció is körvonalazódhat számára egy esetleges kormányváltás után – írja a Magyar Nemzet.

A Deloitte korábbi vezető adószakértője nem új szereplő a magyar gazdaságpolitikai világban: szakmai pályája szorosan kapcsolódik Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korszakához. A lap szerint Kövesdy 2006 és 2010 között a Deloitte egyik meghatározó adószakértőjeként dolgozott, abban az időszakban, amikor a tanácsadó cég jelentős állami megbízásokat kapott.

Az összesítés szerint a Deloitte 2006 és 2010 között 857 millió forint értékben jutott kormányzati szerződésekhez,

ezzel az egyik legnagyobb kedvezményezettje volt az akkori állami megrendeléseknek.

A legnagyobb szerződés 2006 végén született, 360 millió forintos értékben, de a Deloitte a Malév privatizációjához kapcsolódó előkészítő munkákban is szerepet kapott. A cikk felidézi, hogy támogatta az értékalapú ingatlanadó bevezetését, indokoltnak tartotta a magasabb jövedelem- és társasági adókat, és úgy vélte, a munkát terhelő magas adók nem feltétlenül jelentenek versenyhátrányt Magyarország számára. Emellett az offshore-rendszerrel kapcsolatban sem fogalmazott elutasítóan: az alacsony adókulcsú országok gyakorlatát több alkalommal is védelmébe vette.

Az Ellenpont szerint Kövesdy Attila 2025 eleje óta segítheti a Tisza Párt munkáját,

és a kampány során Kármán András közvetlen környezetében is dolgozhatott. Ez arra utalhat, hogy nem egyszeri szakmai konzultációról, hanem tartósabb együttműködésről van szó.

Az adóügyi államtitkári poszt különösen fontos szerep lenne, hiszen ezen a területen dől el, hogy egy új kormány milyen irányba mozdítja el a vállalati és lakossági adóterheket, hogyan nyúl a családtámogatási rendszerhez, és milyen üzenetet küld a befektetőknek. Éppen ezért nem mellékes, hogy ki kerülhet erre a pozícióra – és milyen gazdaságpolitikai múltat hoz magával.