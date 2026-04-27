Körvonalazódhat, ki lesz Magyar Péter kormányának egyik kulcsembere – ismerős név merült fel az egyik legfontosabb pozícióval kapcsolatban
A Tisza Párt gazdasági háttércsapatában egyre gyakrabban bukkan fel egy ismerős név: az Ellenpont értesülései szerint Kövesdy Attila lehet Magyar Péter egyik legfontosabb adópolitikai embere, és akár adóügyi államtitkári pozíció is körvonalazódhat számára egy esetleges kormányváltás után – írja a Magyar Nemzet.
A Deloitte korábbi vezető adószakértője nem új szereplő a magyar gazdaságpolitikai világban: szakmai pályája szorosan kapcsolódik Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korszakához. A lap szerint Kövesdy 2006 és 2010 között a Deloitte egyik meghatározó adószakértőjeként dolgozott, abban az időszakban, amikor a tanácsadó cég jelentős állami megbízásokat kapott.
Az összesítés szerint a Deloitte 2006 és 2010 között 857 millió forint értékben jutott kormányzati szerződésekhez,
ezzel az egyik legnagyobb kedvezményezettje volt az akkori állami megrendeléseknek.
A legnagyobb szerződés 2006 végén született, 360 millió forintos értékben, de a Deloitte a Malév privatizációjához kapcsolódó előkészítő munkákban is szerepet kapott. A cikk felidézi, hogy támogatta az értékalapú ingatlanadó bevezetését, indokoltnak tartotta a magasabb jövedelem- és társasági adókat, és úgy vélte, a munkát terhelő magas adók nem feltétlenül jelentenek versenyhátrányt Magyarország számára. Emellett az offshore-rendszerrel kapcsolatban sem fogalmazott elutasítóan: az alacsony adókulcsú országok gyakorlatát több alkalommal is védelmébe vette.
Az Ellenpont szerint Kövesdy Attila 2025 eleje óta segítheti a Tisza Párt munkáját,
és a kampány során Kármán András közvetlen környezetében is dolgozhatott. Ez arra utalhat, hogy nem egyszeri szakmai konzultációról, hanem tartósabb együttműködésről van szó.
Az adóügyi államtitkári poszt különösen fontos szerep lenne, hiszen ezen a területen dől el, hogy egy új kormány milyen irányba mozdítja el a vállalati és lakossági adóterheket, hogyan nyúl a családtámogatási rendszerhez, és milyen üzenetet küld a befektetőknek. Éppen ezért nem mellékes, hogy ki kerülhet erre a pozícióra – és milyen gazdaságpolitikai múltat hoz magával.
Az első nagy próba: egészségügy, EU-pénzek és költségvetési kockázatok
A Tisza Párt számára az egészségügy és az uniós források kérdése egyszerre jelent politikai lehetőséget és komoly kockázatot, miközben a személyi döntések is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Magyar Péter már azt is bejelentette, hogy Orbán Anita lesz a miniszterelnök-helyettes és a leendő külügyminiszter, vagyis az egyik legfontosabb hatalmi pozíciót kapná meg.
Eközben a tavaly kiszivárgott gazdasági konvergenciatervben még az állami tb-rendszer radikális átalakítása, kötelező magánbiztosítások és részben fizetős egészségügy szerepelt, ami azt jelenthette volna, hogy a háziorvosi és szakrendelői ellátás sem marad ingyenes. Emellett Rékassy Balázs és Kóka János nyilatkozatai kórházbezárásokról is szóltak, ami tovább erősítette a bizonytalanságot.
Magyar Péter ezt később tagadta, és februárban már teljesen más programot mutatott be: ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet, régiónként szuperkórházakat, rövidebb várólistákat és béremelést ígért.
A Tisza szerint minden vidéki kórházat megtartanának, az egészségügyi kiadásokat pedig a GDP 7 százalékára emelnék.
A két program közötti éles különbség miatt azonban a választók számára továbbra is kérdés, melyik tükrözi a valódi szándékot.
Mindez szorosan összefügg az uniós pénzekkel is, mert ezek nélkül a legtöbb ígéret finanszírozása nehezen tartható. Orbán Anita már Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel Kármán András és más gazdasági szereplők társaságában a zárolt források ügyében. A kohéziós és a helyreállítási alapból együtt több mint 16 milliárd eurónyi, vagyis nagyjából 6500 milliárd forintnyi forrás van befagyasztva, ezek felszabadítása pedig kulcsfontosságú lenne a Tisza gazdasági programjának végrehajtásához.
Zsiday Viktor szerint a legnagyobb veszély az, ha egy új kormány túl gyorsan kezd költekezni, miközben ezek a pénzek még nem érkeznek meg. Ebben az esetben könnyen gyengülhet a forint, emelkedhetnek a kamatok, és újra meginoghat a piaci bizalom. A valódi kérdés ezért nemcsak az, kik lesznek Magyar Péter kulcsemberei, hanem az is, hogy a nagy ígéretek mögött lesz-e elég stabil pénzügyi fedezet.