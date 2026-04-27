Beesett a Mol, erőtlen rajttal kezdte a hetet a BUX

Vegyesen sikerült a hétfői start a pesti börzén. Míg az OTP és a Magyar Telekom a pozitív tartományban rajtolt el, a Richter enyhe, a Mol nagyobb eséssel kezdte a hét első kereskedési napját. A BUX egy hajszállal pénteki záróértéke alatt rajtolt el.
Murányi Ernő
2026.04.27, 09:10
Frissítve: 2026.04.27, 09:28

A főbb európai részvényindexek vegyes startra készültek hétfő reggel, a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők egy fontos eseményekkel sűrűn betáblázott – a legtöbb piacon május 1. miatt négynapos – hétre készültek. 

Harmatos rajttal kezdte a hetet a BUX / Fotó: Móricz Sabján Simon

Mind az Európai Központi Bank, mind az angol jegybank csütörtökön publikálja kamatdöntését, míg az amerikai Federal Reserve szerdán teszi meg ugyanezt. 

Az üzleti életben számos európai nagyágyú, köztük a Deutsche Bank, a Santander, a BNP Paribas, valamint az olyan autóipari óriások, mint a Volkswagen, a Stellantis és a Mercedes-Benz, szintén ezen a héten teszi közzé negyedéves eredményeit, a tengerentúlról meg érkeznek az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta és a Microsoft időszaki beszámolói.

A közel-keleti geopolitikai helyzet továbbra is feszült. Washington Teherántól várja a konfliktusrendezésre vonatkozó összehangolt javaslatot, de közben az Egyesült Államok katonai jelenlétét a régióban egyre erősítik. Jelenleg három repülőgép-hordozó állomásozik a térségben, ilyet legutóbb a 2003-as iraki háború előtt láthattunk.

Ilyen körülmények közepette a BUX 0,04 százalékos csökkenéssel, 133 816 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,3  százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 750 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
OTP részvény09:26:03
Árfolyam: 42 180 HUF +570 / +1,35 %
Forgalom: 694 166 880 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai 0,8 százalékkal, 4066 forintra gyengültek, holott a Brent kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 108 dollárt a globális olajpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény09:26:36
Árfolyam: 4 052 HUF -48 / -1,18 %
Forgalom: 179 237 980 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa eközben 0,1 százalékkal, 12 990 forintra süllyedt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:24:54
Árfolyam: 13 060 HUF +60 / +0,46 %
Forgalom: 41 886 360 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2498 forint volt, ami 0,2 százalékos emelkedés pénteki záróárához mérten. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:25:53
Árfolyam: 2 504 HUF +12 / +0,48 %
Forgalom: 31 166 092 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint némileg erősödött. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 364,6 forintra csökkent reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
