Beesett a Mol, erőtlen rajttal kezdte a hetet a BUX

A főbb európai részvényindexek vegyes startra készültek hétfő reggel, a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők egy fontos eseményekkel sűrűn betáblázott – a legtöbb piacon május 1. miatt négynapos – hétre készültek.

Mind az Európai Központi Bank, mind az angol jegybank csütörtökön publikálja kamatdöntését, míg az amerikai Federal Reserve szerdán teszi meg ugyanezt.

Az üzleti életben számos európai nagyágyú, köztük a Deutsche Bank, a Santander, a BNP Paribas, valamint az olyan autóipari óriások, mint a Volkswagen, a Stellantis és a Mercedes-Benz, szintén ezen a héten teszi közzé negyedéves eredményeit, a tengerentúlról meg érkeznek az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta és a Microsoft időszaki beszámolói.

A közel-keleti geopolitikai helyzet továbbra is feszült. Washington Teherántól várja a konfliktusrendezésre vonatkozó összehangolt javaslatot, de közben az Egyesült Államok katonai jelenlétét a régióban egyre erősítik. Jelenleg három repülőgép-hordozó állomásozik a térségben, ilyet legutóbb a 2003-as iraki háború előtt láthattunk.