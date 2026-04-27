Deviza
EUR/HUF363,24 -0,76% USD/HUF309,31 -1,05% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,32 -0,79% PLN/HUF85,59 -0,74% RON/HUF71,3 -0,91% CZK/HUF14,92 -0,69% EUR/HUF363,24 -0,76% USD/HUF309,31 -1,05% GBP/HUF419,46 -0,71% CHF/HUF394,32 -0,79% PLN/HUF85,59 -0,74% RON/HUF71,3 -0,91% CZK/HUF14,92 -0,69%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 406,79 +0,4% MTELEKOM2 510 +0,72% MOL4 044 -1,38% OTP42 480 +2,05% RICHTER12 990 -0,08% OPUS300 -12% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 800 -1,88% BUMIX9 211,35 -0,36% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 782,14 +0,27% BUX134 406,79 +0,4% MTELEKOM2 510 +0,72% MOL4 044 -1,38% OTP42 480 +2,05% RICHTER12 990 -0,08% OPUS300 -12% ANY7 490 +0,27% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 800 -1,88% BUMIX9 211,35 -0,36% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 782,14 +0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
olajfinomító
Szerbia
Mol

Elhúzódhat az évszázad magyar olajüzlete: minden szereplő kivár, később veheti át a Mol a NIS-t

Minden érintett fél kivár, hogy a lehető legkedvezőbb feltételeket alkudja ki a saját maga számára. A Mol mellett a szerbek, az amerikaiak és az oroszok is helyezkednek, így elhúzódhat a szerb NIS olajipari vállalat értékesítése.
K. T.
2026.04.27, 10:31
Frissítve: 2026.04.27, 11:36

Elhúzódhat a NIS, a szerb olajipari vállalat adásvétele, mert az érintett felek mindegyike a helyzet alakulását figyeli, és kivár, hogy a lehető legjobb feltételeket alkudja ki a maga számára – erről beszélt a Szerb Gazdasági Kamara Stratégiai Elemzőrészlegének igazgatóhelyettese, Bojan Stanic a Szabad Magyar Szó beszámolója szerint.

NIS, Mol, Szerbia, finomító
Tovább csúszhat a NIS értékesítése / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

„Mindenki minél jobb helyzetet akar a maga számára teremteni, de ez nemcsak Oroszország és a Mol miatt van így, hanem az Egyesült Államok miatt is. Végső soron részben magunk miatt is, hiszen mi is minél jobb helyzetet szeretnénk Szerbia számára a NIS-en belül. A »vörös vonalak«, amelyekről a szerb hatóságok beszéltek, vélhetően gondokat okoznak, amelyek nehezítik a gyors megállapodást” – mondta Stanic. A szekértő szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Gazprom megőrizze a tulajdonjogát a NIS-ben, ha átfogóbb politikai rendezés születik, hozzátéve, hogy a közel-keleti események felgyorsíthatnak egy-egy megállapodást.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a Mol párhuzamosan egyeztet a Gazprommal a NIS többségi részesedésének megszerzéséről és a szerb állammal a jövőbeli tulajdonosi viszonyokról. A magyar olajtársaság jelezte, ha az ügylet megvalósul, akkor hosszú távon számol a pancsovai finomító működtetésével, amelyet a szerb és a régiós ellátásbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségűnek tart.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója április közepén egyeztetett Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszterrel az évszázad magyar olajüzleteként is aposztrofált, tervezett tranzakcióról. A szerb kormány ekkor hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása stratégiai kérdés, ezért bizonyos „vörös vonalakat” nem léphet át.

Szankciós nyomás nehezedik a NIS-re

A NIS helyzetét erősen befolyásolják az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók. Washington korábban határidőt szabott az orosz tulajdonrész értékesítésére, ami felgyorsította az egyeztetéseket. A Mol már megállapodott a Gazpromnyefttyel a részesedés megvásárlásáról, miközben az Egyesült Arab Emírségek állami olajtársasága, az ADNOC kisebbségi befektetőként kapcsolódhat be az ügyletbe. Az OFAC időközben két hónappal meghosszabbította a NIS működési engedélyét, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat tovább működjön a szankciós környezet ellenére.

 MOL részvény
MOL részvény13:20:59
Árfolyam: 4 044 HUF -56 / -1,38 %
Forgalom: 1 084 011 698 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szerb állam közel 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, és célja, hogy a jövőben is biztosítsa az ország stabil energiaellátását, akár nagyobb befolyás megszerzésével is.

Arab olajóriás is megjelenhet a Mol mellett

Bojan Stanic most arról beszélt, hogy az arab emírségekbeli ADNOC a világpiacon sokkal nagyobb szereplő, mint a Mol, és ezért kifejezetten jelentős a NIS eladása szempontjából. 

Az ADNOC nemcsak a feldolgozást ellenőrzi, de a kitermelést is, és ebből a szempontból a nemzetközi energiapiaci jelentősége kiemelt lenne a megállapodás szempontjából éppúgy, mint a Mol részét képező NIS szempontjából

– értékelte Stanic.

Meglátása szerint rendkívüli jelentőségű, hogy a pancsovai kőolaj-finomító teljes kapacitással működjön. Azt is kiemelte: az egész kőolajipar számára veszélyt jelent, hogy a piac a belső égésű motorokkal szerelt járművek kivezetését célozza.

Stanic arra is rámutatott, hogy Mol elsősorban a magyarországi finomítót fogja megőrizni, majd esetlegesen a szlovákiait, mert mindkettő az Európai Unión belül található.

„Mi nem vagyunk az EU tagja, így a mi finomítónk lenne a legkisebb veszteség a Molnak. Ezért Szerbiának biztosítani kellene az elsőbbségi vásárlás jogát és azt, hogy joga legyen befolyásolni a stratégiai döntéseket, például hogy ne engedélyezze a finomító megszüntetését” – hangsúlyozta Stanić.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
