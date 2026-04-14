Rendkívüli, megtörte a csendet Donald Trump: először beszélt a magyar választás eredményéről és Orbán Viktorról – "A barátom volt, nem engedte, hogy tönkretegyék az országot"

Donald Trump megszólalt Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban is: „A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt).”

Donald Trump ismét bírálta XIV. Leó pápát és az olasz miniszterelnököt is

JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Amerika második számú vezetője szerint Orbán Viktor transzformatív vezető, és 16 éven át jelentősen befolyásolta az ország fejlődését. A FoxNewsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök egy csodálatos ember, aki nagyon jó munkát végzett.

„Az egyik ok, amiért támogattuk őt a választásokon, nem az volt, hogy nem értettük a közvélemény-kutatásokat. Tudtuk persze, hogy Orbán valószínűleg veszíteni fog. De úgy döntöttünk, hogy cselekszünk, mert ő volt az egyik azon kevés európai vezető közül, akik hajlandók voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, amely ártott az Egyesült Államoknak. Amikor európai tisztviselők támadták az amerikai vállalatokat, Orbán gyakran az egyetlen volt, aki felszólalt az amerikai érdekek mellett, és megvédte azokat” – hangsúlyozta Vance.

Donald Trump ismét bírálta XIV. Leó pápát és az olasz miniszterelnököt is

Sokkol, hogy Giorgia Meloni nem akar segíteni nekünk a háborúban, XIV. Leó pápának pedig fogalma sincsen, mi történik Iránban – idézte a Coriere della Sera Donald Trump szavait, aki az olasz napilapnak exkluzív telefoninterjút adott kedden.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt kérdezte az olaszoktól, tetszik-e nekik, hogy olyan miniszterelnökük van, aki semmit nem tesz a kőolajellátás érdekében. „Ez tetszik az embereknek? Sokkolt engem (Meloni). Azt hittem, van bátorsága, tévedtem” – jelentette ki az amerikai elnök.

Trump hangoztatta, Meloni azt állítja, hogy Olaszország nem akar belekeveredni a háborúba. „Annak ellenére, hogy Olaszország onnan jut kőolajhoz, annak ellenére, hogy Amerika nagyon fontos Olaszország számára. Azt gondolja, hogy Olaszországot nem kell bevonni. Azt gondolja, hogy Amerikának kell elvégeznie a munkát helyette” – mondta Trump.