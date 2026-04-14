Rendkívüli, megtörte a csendet Donald Trump: először beszélt a magyar választás eredményéről és Orbán Viktorról – "A barátom volt, nem engedte, hogy tönkretegyék az országot"
Donald Trump megszólalt Orbán Viktor választási vereségével kapcsolatban is: „A barátom volt. Rendes ember, jó munkát végzett a migráció terén. Nem engedte, hogy odamenjenek és tönkretegyék az országot, ahogyan Olaszországban (történt).”
Először szólalt meg Amerika a magyar választás eredményéről, ezt gondolják most Orbán Viktorról – „Úgy döntöttünk, hogy cselekszünk”
JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Amerika második számú vezetője szerint Orbán Viktor transzformatív vezető, és 16 éven át jelentősen befolyásolta az ország fejlődését. A FoxNewsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök egy csodálatos ember, aki nagyon jó munkát végzett.
„Az egyik ok, amiért támogattuk őt a választásokon, nem az volt, hogy nem értettük a közvélemény-kutatásokat. Tudtuk persze, hogy Orbán valószínűleg veszíteni fog. De úgy döntöttünk, hogy cselekszünk, mert ő volt az egyik azon kevés európai vezető közül, akik hajlandók voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, amely ártott az Egyesült Államoknak. Amikor európai tisztviselők támadták az amerikai vállalatokat, Orbán gyakran az egyetlen volt, aki felszólalt az amerikai érdekek mellett, és megvédte azokat” – hangsúlyozta Vance.
Donald Trump ismét bírálta XIV. Leó pápát és az olasz miniszterelnököt is
Sokkol, hogy Giorgia Meloni nem akar segíteni nekünk a háborúban, XIV. Leó pápának pedig fogalma sincsen, mi történik Iránban – idézte a Coriere della Sera Donald Trump szavait, aki az olasz napilapnak exkluzív telefoninterjút adott kedden.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt kérdezte az olaszoktól, tetszik-e nekik, hogy olyan miniszterelnökük van, aki semmit nem tesz a kőolajellátás érdekében. „Ez tetszik az embereknek? Sokkolt engem (Meloni). Azt hittem, van bátorsága, tévedtem” – jelentette ki az amerikai elnök.
Trump hangoztatta, Meloni azt állítja, hogy Olaszország nem akar belekeveredni a háborúba. „Annak ellenére, hogy Olaszország onnan jut kőolajhoz, annak ellenére, hogy Amerika nagyon fontos Olaszország számára. Azt gondolja, hogy Olaszországot nem kell bevonni. Azt gondolja, hogy Amerikának kell elvégeznie a munkát helyette” – mondta Trump.
A Corriere della Sera felvetésére, miszerint az olasz kormányfő elfogadhatatlannak nevezte Donald Trump korábbi kijelentéseit XIV. Leó pápáról, az amerikai elnök úgy válaszolt, „Meloni az elfogadhatatlan, mert nem érdekli, ha Iránnak atomfegyvere van, és Olaszországot két perc alatt a levegőbe tudná repíteni, ha lehetősége lenne rá”.
A Fehér Ház vezetője megjegyezte, hogy legalább egy hónapja nem beszél Giorgia Melonival, mivel „nem akar nekünk segíteni a NATO-val, nem akar segíteni, hogy megszabaduljunk az atomfegyverektől. Nagyon más, mint amilyennek gondoltam.”
A napilap által készített hatperces interjúban Donald Trump azt fejtegette, hogy Európa belülről pusztítja el magát migrációs és energiapolitikájával. Úgy vélte, hogy az egész világon Európa fizeti a legdrágább árat az energiáért, mégsem áll készen, hogy a Hormuzi-szorosért harcoljon.
Ami XIV. Leó békefelhívását illeti, Donald Trump azt mondta, a pápa nem érti, hogy Irán nukleáris veszélyt jelent. „Nem érti, és nem kellene háborúról beszélnie, mert fogalma sincsen, mi történik. Nem érti, hogy Iránban egy hónappal ezelőtt negyvenkétezer tüntetőt öltek meg” – hangoztatta az amerikai elnök.
Nemrég még bókolt Meloninak Trump
Októberben még nem volt ennyire fagyos a viszony az amerikai és az olasz elnök között. Sőt, az egyiptomi Sharm el Sheikhben való találkozásukkor kifejezetten dicsérte Giorgia Melonit Donald Trump.
„Ezt tulajdonképpen nem lenne szabad mondanom, mert általában ez a politikai karrier végét jelenti, ha kimondja az ember – de ő egy gyönyörű fiatal nő. Az Egyesült Államokban, ha egy nőre azt mondja valaki, hogy ‘gyönyörű’, az a politikai pályafutása végét jelenti, de én vállalom a kockázatot” – mondta Trump egy, a közel-keleti béketörekvéseiről szóló beszéde közepén.
A France24 tudósítása szerint az amerikai elnök ezután a 48 évesolasz politikus felé fordulva így szólt: „Ugye nem bánja, ha szépnek nevezik? Mert az.” Meloni azonnali reakciója nem volt látható, mivel Trump háttal állt a kameráknak, eltakarva őt.
Trump politikailag is méltatta Melonit, akit a bevándorlás és kulturális kérdések terén ideológiai szövetségesének nevezett. „És Olaszországban valóban nagy tisztelet övezi. Nagyon sikeres politikus” – tette hozzá.