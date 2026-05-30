Óriási a készültség Párizsban a budapesti BL-döntő alatt: a rendőrség zavargásokra készül, már több ezer rendőr van az utcákon

A fél világ a budapesti BL-döntőre figyel, amelyben az angol Arzenal FC csap össze a Paris Saint German francia klubbal, ugyanakkor Párizsban már a rendőrség készülődik. Okkal: a budapesti BL-döntő után várhatóan tavalyhoz hasonlóan ezúttal is zavargások leszek a francia fővárosban.

A Le Figaro azt írja, hogy hatalmas tömeg alakult ki a PSG otthona, a Parc des Princes stadion előtt, ahol a Bajnokok Ligája döntőjét közvetítik. Érezhető a feszültség a stadion környékén, miután tűzijátékot lőttek ki a rendőrökre.

Premières tensions près du Parc des Princes à Paris.



Mouvement de foule après des tirs de feux d'artifice contre la police qui a répliqué avec du gaz lacrymogène.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/h66wsFmmyH — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

A francia lap emlékeztet rá, hogy tavaly 563 letartóztatás Franciaországban a PSG győzelmét követően, ebből 491-et Párizsban, aminek eredményeként 307 embert vettek őrizetbe. További 79 embert tartóztattak le a következő éjszaka.

A rendőrség szerint 17 600 ember gyűlt össze a Parc des Princes -ben délután 2 óra óta a Bajnokok Ligája döntőjének közvetítésére, és „ünnepi hangulat uralkodik” .

A rendőrségi prefektúra közlése szerint 16:30-kor a helyzet Párizs teljes agglomerációjában nyugodt, a prefektúra pedig közölte, hogy 913 ellenőrzést végeztek, amelyek eredményeként négy letartóztatást és nyolc szabálysértési bírságot szabtak ki.

„Több százezer embert” várnak Párizs utcáira szombaton a PSG és a londoni Arsenal közötti Bajnokok Ligája labdarúgó-döntőre Budapesten – közölte a rendőrségi prefektúra az AFP hírügynökséggel.

A prefektúra aprólékosan előkészítette a biztonsági intézkedéseket a Bajnokok Ligája döntőjére , valamint a fővárosban egyidejűleg zajló más eseményekre, köztük egy rögbimérkőzésre, a Roland-Garros tenisztorna folytatására és számos koncertre.

Viszatérve a tavalyi, a müncheni Bajnokok Ligája-döntőjére, amelyet a párizsi klub nyert az Inter Milan ellen (5-0) , a rendvédelmi szerveket már hatalmas erőkkel vezényelték be, 5400 rendőrt és csendőrt mozgósítottak a párizsi agglomerációban.

A győzelem ennek ellenére erőszakhoz vezetett, különösen a Champs-Élysées sugárúton és a Parc des Princes környékén, ahol a mérkőzést közvetítették, ahogyan ezen a szombaton is.

Ezúttal 22 000 rendőrt és csendőrt mozgósítottak Franciaország-szerte, köztük 8000-et Párizsban és környékén.

Egy, a Le Figaro című lapnak nyilatkozó rendőrségi forrás szerint a rendőrök körülbelül tíz embert tartóztattak le Párizs utcáin a késő délutáni órákban.
































