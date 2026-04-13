Deviza
EUR/HUF362,58 -1,63% USD/HUF308,93 -2,13% GBP/HUF416,67 -1,46% CHF/HUF393,55 -1,18% PLN/HUF85,45 -1,27% RON/HUF71,23 -1,62% CZK/HUF14,87 -1,65% EUR/HUF362,58 -1,63% USD/HUF308,93 -2,13% GBP/HUF416,67 -1,46% CHF/HUF393,55 -1,18% PLN/HUF85,45 -1,27% RON/HUF71,23 -1,62% CZK/HUF14,87 -1,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89% BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026: Lázár János először szólalt meg a Fidesz veresége óta, üzenetet küldött a megrettent magyaroknak – „Sosem hagyjuk őket cserben”

Lázár János az országgyűlési választás után üzenetet intézett a Fidesz támogatóihoz: a kormányváltás ellenére sem hagyják cserben azokat, akik mellettük álltak. A miniszter szerint a választók egyértelmű döntése előtt fejet kell hajtani, de a politikai közösség folytatja a munkát ellenzékből is.
VG
2026.04.13, 17:37
Frissítve: 2026.04.13, 17:42

„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” – írta Lázár János, a Fidesz politikusa, építési és közlekedési miniszter a vasárnapi országgyűlési választást követően a közösségi médiában.

Lázár János építési és közlekedési miniszter / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A bejegyzésben Lázár úgy fogalmazott, hogy a tegnapi választás egyértelmű helyzetet teremtett: a választói akarat a kormányzás lehetőségét és a teljes felelősséget immár a Tisza Pártra ruházta át a Fidesz helyett. Hozzátette, hogy

a többség döntése előtt fejet hajtanak, és gratulálnak a győztesnek.

A posztban külön üzenetet intézett azokhoz, akik csalódottak vagy aggódnak a jövő miatt, illetve akik mindvégig hűségesek maradtak a politikai közösségükhöz. Köszönetet mondott nekik a töretlen támogatásért, és hangsúlyozta: sosem hagyják cserben őket.

Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett

A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben (előzetes adatok szerint körülbelül 138 mandátum).

A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, várhatóan 54-55 mandátumot szerezhetett, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének. 

A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a Fidesz az ellenzékből is Magyarországot és a nemzetet fogja szolgálni. A választás eredményével kapcsolatban elmondta, hogy nem fogják cserben hagyni azt a két és fél millió szavazót, aki a Fideszre adta le a voksát.

Magyar Péter közölte a terveit: ezek lesznek az első intézkedései
Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a parlamenti alakuló ülés mielőbbi összehívását sürgette a választást követően a Tisza. Magyar Péter azt várja, hogy az államfő ne várjon a törvényi határidőig, hanem akár már május elején tegye lehetővé a kormányalakítás megkezdését, miközben az új vezetés az uniós források megszerzését és a gazdasági stabilizációt tartja kulcsfontosságúnak, a jegybankkal való együttműködés fenntartása mellett.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
