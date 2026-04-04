Az ukrán háború egy Szlovákia-nagyságú területen múlik – mi lesz a Donbasz sorsa?

Pontos mérete: 53 201 négyzetkilométer. Valamivel kisebb, mint Magyarország Dunától keletre fekvő területei együttvéve. A Don-medencéről van szó, ukránul Donbasz, oroszul Donbassz. Mindkét szónak francia–latin alapja van, a francia „basin” (oroszul basszejn, ukránul baszejn, azaz medence) szó. Azaz a Donbassz a Don-szénmedencét jelenti. A Donbasz döntő része az 1991 utáni Ukrajna területén van, elenyésző része a történelmi Oroszországhoz tartozik. Nevét a donyecki szénmedencéről kapta, amelyet az 1700-as évek eleje óta folyamatosan művelnek, bányásszák a kitűnő minőségű szenet.

Donbasz vagy Donbassz? – a háború egyik kulcskérdése a Donyeck-medence hovatartozása / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

A Donbaszban elsősorban a nagy fűtőértékű antracitot termelik ki.

Ezt a szénfajtát energetikai célokra használják, a többi között koksz készül belőle.

Az antracit széntartalma a legmagasabb valamennyi szénfajta között.

Feketeszénnek, kemény szénnek is nevezik.

Északkelet Pennsylvániában ismert a világ legnagyobb antracitlelőhelye, amely 6,35 milliárd tonnára becsült.

Viszont Kína a világ vezető antracitbányásza.

A többi nagy antracitkitermelő: Oroszország, Ukrajna, Észak-Korea, Dél-Afrika, Vietnám, Ausztrália, Kanada és az Egyesült Államok.

Zelenszkij is itt született

Eredeti lakossága nagyrészt orosz anyanyelvűekből adódik.

Zelenszkij ukrán elnök is errefelé, Krivoj Rogban született, anyanyelve orosz, de kínkeservesen megtanult ukránul. Ma is érezni az idegen ízt a kiejtésén.

Krivoj Rog (ukránul Krivih Rih) a nyolcadik legnagyobb ukrán város, de nem tartozik a Don-medencéhez. A város nevezetessége: itt működik 1934 óta az ArcelorMittal, amelyben komoly érdekeltsége van Ukrajna legnagyobb külföldi beruházójának, az azonos nevű nemzetközi konglomerátumnak, az ArcelorMittalnak. A cég honlapja szerint vállalatai 15 országban állítanak elő nyersacélt, 2024-ben 57,9 millió tonna acélt öntöttek. Az ArcelorMittalnak több mint 125 ezer alkalmazottja van az egész világon.

Leépülő ipar

A multinacionális cég idén március közepén bejelentette, hogy az orosz támadások által okozott károk és az EU által bevezetett környezetvédelmi követelményrendszer miatt bezárja két ukrajnai acélhengerművét. Ezekkel kiegészül a 2026 februárjában tett bejelentése, hogy bezárja az acélöntödét és a Mechanikai Műveket (Ukrajna egyik legnagyobb ipari létesítményét), továbbá a Blooming műhelyet.