Új korszak Budapesten: elektromos buszok lepik el a fővárost – itt a pontos dátum

Új buszok állnak forgalomba Budapesten, így már összesen 45 környezetbarát jármű közlekedik a fővárosban. Az elektromos buszok több forgalmas vonalon is megjelennek.
VG/MTI
2026.04.30, 10:51
Frissítve: 2026.04.30, 12:09

Újabb elektromos buszok állnak forgalomba május 1-jén, így összesen 45 új elektromos jármű közlekedik majd a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Elektromos buszok lepik el a fővárost / Fotó: BKK

Az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós. 

Az alacsonypadlós, klimatizált, USB-töltőpontokat is kínáló, tágas kialakítású járművekkel 

  • a Rákospalotát a belvároson át Nagytéténnyel összekötő fő közlekedési tengelyen, 
  • illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni, vagyis az 53-as, 110-es, 112-es, 133E, 139-es, 153-as, 154-es vonalakon és a 212-es vonalcsaládon. 

A BKK közleményében emlékeztetett: a cél a csendesebb, tisztább és korszerűbb buszflotta bevezetése, amely nemcsak a környezet terhelését csökkenti, hanem érezhetően javítja az utazási élményt. A járművek teljesen elektromos meghajtása hozzájárul a helyi károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez, így Budapest levegőminőségének javításához. 

Felidézték: a BKK megrendelésére 2025-től 2027-ig több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, aminek köszönhetően a budapesti buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki, és ezzel évente közel nyolcezer tonnával kevesebb káros anyag kerül Budapest levegőjébe. 

A BKK számára kiemelten fontos szempont az elektromos járművek számának növelése, ezért 2027-ig 82 új, teljesen elektromos autóbusszal – 58 szólóval és 24 csuklóssal – újul meg a fővárosi járműflotta. Az új csuklós járműveknek köszönhetően Budapesten jön létre az ország legjelentősebb elektromos csuklósbusz-állománya – írták.

A Budapesti Közlekedési Központ azt is közölte, hogy az elektromosbusz-flotta első járművei 2025 decemberében megjelentek a fővárosban, a 105-ös és a 210-es vonalakon.

Az elmúlt években indított járműparkfejlesztés számottevően javította a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát és ezáltal Budapest levegőjének minőségét. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK célja továbbra is az autóbusz- és általában a járműpark megújítása és folyamatos frissítése. 

A következő években az új buszok mellett modern, alacsonypadlós és légkondicionált CAF villamosok érkeznek a fővárosba az Európai Unió társfinanszírozásával, és a BKK már dolgozik annak a tendernek a kiírásán, amelynek köszönhetően akár további 160 új trolibusszal, illetve több mint 100 új, korszerű villamossal is bővülhet a fővárosi flotta.

