Kezdődik a leszámolás: új EU-s tagállam juthat Magyarország sorsára, elvennék az uniós pénzét – „Ő akar lenni a következő Orbán Viktor”

Az Európai Parlament szerdán arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós források befagyasztását Szlovákiának, mivel egyre nagyobb aggodalom övezi a jogállamiság helyzetét Robert Fico miniszterelnök kormányzása alatt – írta az Euractiv.

A képviselők 418 igen és 207 nem szavazattal fogadtak el egy állásfoglalást, amely a feltételességi eljárás megindítását sürgeti. Ez az eljárás végső soron az EU-s támogatások felfüggesztéséhez is vezethet.

Biztosítanunk kell, hogy Fico ne váljon egy új Orbánná – hiszen ő maga mondja, hogy az akar lenni

– fogalmazott Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő, a jelentés előadója. Hozzátette: a magyar és lengyel példák azt mutatják, hogy az uniós források befagyasztása hozzájárulhat a jogállamiság helyreállításához.

A szavazás a 2024-es uniós költségvetés zárszámadási eljárásának része volt, és tükrözi a Fico-kormány intézkedései miatti növekvő aggodalmakat.

Az EP-képviselők kifogásolták többek között a szlovák korrupcióellenes intézmények – így a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és a Speciális Ügyészség – megszüntetését, valamint a bejelentővédelmi hivatal átalakítására vonatkozó terveket, amelyek szerintük politikai befolyás alá helyezhetik az intézményt.

Az állásfoglalás emlékeztet arra is, hogy korábban 1,225 millió euró uniós támogatást vontak meg egy OLAF-ajánlás nyomán, továbbá felhívja a figyelmet az EU által finanszírozott nyugdíjakkal kapcsolatos feltételezett visszaélésekre, amelyek kormányközeli szereplőkhöz köthetők. Emellett bírálja a szlovák hatóságokat amiatt is, hogy állítólag megfenyegettek EP-képviselőket egy pozsonyi ellenőrző látogatás során.

Szlovák EP-képviselők – köztük ellenzékiek is – a határozat ellen szavaztak. A kormányzó Hlas-SD párt és az ellenzéki KDH képviselői egyaránt azzal érveltek, hogy az uniós források esetleges befagyasztása elsősorban a lakosságot sújtaná, nem a kormányt.

Az Európai Parlament döntése politikai jelzés, jogilag nem kötelező erejű.

A további lépésekről az Európai Bizottság határoz, és bármilyen pénzügyi szankcióhoz az uniós tagállamok minősített többségének jóváhagyása is szükséges a tanácsban.