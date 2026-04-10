Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Ursula von der Leyenék nem állnak le: rászálltak Magyarország legszorosabb szövetségesére, tőle is elvehetik az uniós pénzt – 1,5 milliárd euró a tét

Miközben Szerbia az EU-tagságra törekszik, Brüsszelben egyre valószínűbbé válik a támogatások részleges vagy teljes befagyasztása. A döntés legfeljebb 1,5 milliárd eurót érinthet, és újabb feszültséget kelthet a nyugat-balkáni bővítési folyamatban.
2026.04.10, 07:51
Frissítve: 2026.04.10, 07:52

Szerbia akár 1,5 milliárd eurós uniós támogatást is elveszíthet, mivel az Európai Bizottság komolyan fontolgatja a kifizetések felfüggesztését. Bár az ország nem tagja az Európai Uniónak, a 2014-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások révén jogosult uniós támogatásokra és pályázati forrásokra, amelyek a jogi és intézményi reformokat hivatottak elősegíteni.

Szerbia akár 1,5 milliárd eurót is veszíthet / Fotó: AFP

Amennyiben az EU felfüggeszti a támogatások kifizetését, az tovább lassíthatja a bővítési folyamatot, miközben Ukrajna és Montenegró minél előbb szeretne csatlakozni az Unióhoz. Ezzel szemben egyes kulcsfontosságú tagállamok, például Franciaország, továbbra is óvatosságra intenek.

„Egyre nagyobb aggodalommal figyeljük a szerbiai fejleményeket” – nyilatkozta a Politiconak Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Hangsúlyozta a bírói függetlenséget gyengítő törvényeket, a tüntetők elleni fellépést és a független média elleni nyomást. A Bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy Szerbia továbbra is megfelel-e az uniós pénzügyi eszközök kifizetéséhez szükséges feltételeknek.

Az utóbbi hetekben erősödött a nyomás a támogatások visszatartására

Az Európai Unió korábban nyilvánosan is bírálta a szerb kormány által keresztülvitt bírósági reformokat, amelyek ellen országszerte tüntetések zajlottak. Danijel Apostolovic, Szerbia EU-nagykövete és főtárgyalója ugyanakkor bizakodó. Szerinte nem kerül sor a finanszírozás felfüggesztésére, és Belgrád nem mond le a teljes EU-tagság céljáról.

Hozzátette, hogy intenzív egyeztetések folynak a Bizottsággal. A bíróságok átszervezését és az igazságszolgáltatás személyzeti kinevezéseit érintő törvénycsomagot Kos komoly visszalépésnek nevezte. A Velencei Bizottság – az Európa Tanács jogi szakértői testülete – a hónap végén ad ki véleményt a vitatott jogszabályokról.

Több uniós forrás szerint ez a szakvélemény döntő lehet a támogatások sorsában.

Kos jelezte: elvárja, hogy Szerbia igazítsa bírósági törvényeit a Velencei Bizottság ajánlásaihoz. Belgrád szerint már jelezte Brüsszelnek, hogy a szakvélemény megérkezése után haladéktalanul követni fogja az ajánlásokat.

Szerbia régóta kényes egyensúlyt próbál fenntartani: miközben az EU a legnagyobb donorja (2021–2024 között több mint 586 millió euró vissza nem térítendő támogatást kapott, és további akár 1,5 milliárd euró áll rendelkezésre reformok esetén), egyidejűleg szorosabb kapcsolatokat ápol Oroszországgal.

A szerb kormány adatai szerint 2000 óta összesen több mint 7 milliárd euró uniós forrás és befektetés érkezett az országba.

Az EU tavaly novemberi bővítési jelentése élesen bírálta a demokrácia visszaszorulását és az EU-ellenes narratívát a szerb politika legfelsőbb szintjein. Decemberben feszültséget okozott, hogy Aleksandar Vucic elnök bojkottálta az EU–nyugat-balkáni csúcstalálkozót. Az államfő korábban a csatlakozási tárgyalások lassúságára panaszkodott.

Februárban az albán kormányfővel közösen azt javasolta, hogy Szerbia inkább gazdasági jellegű közeledést (egységes piac, szabad mozgás) valósítson meg a teljes politikai tagság helyett. Ezt Marta Kos határozottan elutasította. Kos azt is egyértelművé tette: jelölt országként Szerbiától azt is elvárják, hogy a külpolitikában igazodjon az uniós álláspontokhoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
